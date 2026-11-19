Von der Leyenová verí, že aj Slovensko podporí ďalšiu pôžičku Ukrajine. V hre je 45 miliárd eur
Slovenský premiér pritom ešte minulý týždeň vyhlásil, že Bratislava sa na ďalšom úvere podieľať nebude. Európska komisia však pripravila mechanizmus, ktorý by mal presvedčiť aj štyri doteraz odmietajúce ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský premiér pritom ešte minulý týždeň vyhlásil, že Bratislava sa na ďalšom úvere podieľať nebude. Európska komisia však pripravila mechanizmus, ktorý by mal presvedčiť aj štyri doteraz odmietajúce krajiny.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová je presvedčená, že všetkých 27 členských štátov Európskej únie sa napokon zapojí do novej pôžičky Ukrajine vo výške 45 miliárd eur. Počíta pritom aj so Slovenskom, Maďarskom, Českom a Bulharskom, ktoré doteraz odmietali účasť na tomto mechanizme. Jej optimizmus prichádza napriek jednoznačnému vyhláseniu slovenského premiéra Roberta Fica, že Slovensko ďalší úver Ukrajine poskytovať nebude.
„Som veľmi presvedčená, že dosiahneme dohodu všetkých 27 krajín,“ vyhlásila Von der Leyenová v stredu 18. novembra. Podporila tak výzvu nemeckého kancelára Friedricha Merza, aby sa na financovaní Ukrajiny podieľali všetky členské štáty. Informoval o tom portál EUobserver, na ktorý sa odvoláva web eurointegration.com.ua.
Európska komisia v stredu schválila balík legislatívnych návrhov, ktorý má Ukrajine v roku 2027 zabezpečiť dodatočnú finančnú pomoc až do výšky 45 miliárd eur. Peniaze majú pokryť približne dve tretiny predpokladaného deficitu ukrajinského štátneho rozpočtu, ktorý Komisia odhaduje na približne 70 miliárd eur. Nový úver má doplniť už schválenú pôžičku vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027. Na tomto mechanizme sa lídri EÚ dohodli vlani v decembri, no vzhľadom na rastúce náklady vojny sa ukázal ako nedostatočný. Z pôvodného balíka sa na rok 2027 počíta so sumou 45 miliárd eur, ku ktorej má pribudnúť rovnaká suma z nového programu.
Financovanie má fungovať podobne ako pri predchádzajúcom úvere. Európska komisia si požičia peniaze na medzinárodných kapitálových trhoch, pričom za záväzky bude ručiť spoločný rozpočet Európskej únie. Rozdiel spočíva v tom, že nový mechanizmus má byť začlenený do dlhodobého rozpočtu EÚ.
Práve táto zmena má podľa von der Leyenovej pomôcť prekonať odpor niektorých členských štátov. „Spoločný rozpočet, spoločná zodpovednosť,“ zdôraznila šéfka Komisie. Brusel chce zároveň už v samotnom právnom texte oddeliť civilné a vojenské výdavky. Komisia dúfa, že tak presvedčí aj štyri krajiny, ktoré účasť na pôžičke doteraz odmietali, pričom ich finančné záväzky by bolo možné nepriamo priradiť k civilnej časti programu.
„Nie je problém nepriamo priradiť ich záväzky k civilnej časti,“ vysvetlila Von der Leyenová. Európska komisia tak dúfa, že získa súhlas aj Slovenska, Maďarska, Česka a Bulharska, ktoré avizovali neochotu zapojiť sa do novej pôžičky.
Slovenský premiér Robert Fico však pred minulotýždňovým neformálnym samit európskych lídrov v Dubline zaujal kategorický postoj. „Slovensko sa nebude podieľať na poskytovaní ďalšej pôžičky Ukrajine... Bodka. Urobili sme dosť,“ vyhlásil.
Slovensko, Maďarsko a Česko sa nezúčastnili ani na predchádzajúcom úverovom programe za 90 miliárd eur. K týmto trom krajinám sa pri novom návrhu pridalo aj Bulharsko. Zatiaľ nie je jasné, či navrhované oddelenie civilných a vojenských výdavkov postačí na zmenu ich postoja.
O novej finančnej pomoci Ukrajine aj o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie majú lídri členských štátov rokovať na mimoriadnom samite 26. a 27. novembra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr upozornil, že jeho krajina bude v roku 2027 potrebovať od medzinárodných partnerov dodatočnú finančnú pomoc najmenej 70 miliárd eur. Európska rada následne poverila Komisiu prípravou návrhov, ktoré majú pomôcť tieto potreby pokryť.
Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová verí, že aj Slovensko podporí ďalšiu pôžičku Ukrajine. V hre je 45 miliárd eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová je presvedčená, že všetkých 27 členských štátov Európskej únie sa napokon zapojí do novej pôžičky Ukrajine vo výške 45 miliárd eur. Počíta pritom aj so Slovenskom, Maďarskom, Českom a Bulharskom, ktoré doteraz odmietali účasť na tomto mechanizme. Jej optimizmus prichádza napriek jednoznačnému vyhláseniu slovenského premiéra Roberta Fica, že Slovensko ďalší úver Ukrajine poskytovať nebude.
„Som veľmi presvedčená, že dosiahneme dohodu všetkých 27 krajín,“ vyhlásila Von der Leyenová v stredu 18. novembra. Podporila tak výzvu nemeckého kancelára Friedricha Merza, aby sa na financovaní Ukrajiny podieľali všetky členské štáty. Informoval o tom portál EUobserver, na ktorý sa odvoláva web eurointegration.com.ua.
Dodatočná finančná pomoc
Európska komisia v stredu schválila balík legislatívnych návrhov, ktorý má Ukrajine v roku 2027 zabezpečiť dodatočnú finančnú pomoc až do výšky 45 miliárd eur. Peniaze majú pokryť približne dve tretiny predpokladaného deficitu ukrajinského štátneho rozpočtu, ktorý Komisia odhaduje na približne 70 miliárd eur. Nový úver má doplniť už schválenú pôžičku vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027. Na tomto mechanizme sa lídri EÚ dohodli vlani v decembri, no vzhľadom na rastúce náklady vojny sa ukázal ako nedostatočný. Z pôvodného balíka sa na rok 2027 počíta so sumou 45 miliárd eur, ku ktorej má pribudnúť rovnaká suma z nového programu.
Financovanie má fungovať podobne ako pri predchádzajúcom úvere. Európska komisia si požičia peniaze na medzinárodných kapitálových trhoch, pričom za záväzky bude ručiť spoločný rozpočet Európskej únie. Rozdiel spočíva v tom, že nový mechanizmus má byť začlenený do dlhodobého rozpočtu EÚ.
Civilné a vojenské výdavky
Práve táto zmena má podľa von der Leyenovej pomôcť prekonať odpor niektorých členských štátov. „Spoločný rozpočet, spoločná zodpovednosť,“ zdôraznila šéfka Komisie. Brusel chce zároveň už v samotnom právnom texte oddeliť civilné a vojenské výdavky. Komisia dúfa, že tak presvedčí aj štyri krajiny, ktoré účasť na pôžičke doteraz odmietali, pričom ich finančné záväzky by bolo možné nepriamo priradiť k civilnej časti programu.
„Nie je problém nepriamo priradiť ich záväzky k civilnej časti,“ vysvetlila Von der Leyenová. Európska komisia tak dúfa, že získa súhlas aj Slovenska, Maďarska, Česka a Bulharska, ktoré avizovali neochotu zapojiť sa do novej pôžičky.
Neformálny samit
Slovenský premiér Robert Fico však pred minulotýždňovým neformálnym samit európskych lídrov v Dubline zaujal kategorický postoj. „Slovensko sa nebude podieľať na poskytovaní ďalšej pôžičky Ukrajine... Bodka. Urobili sme dosť,“ vyhlásil.
Slovensko, Maďarsko a Česko sa nezúčastnili ani na predchádzajúcom úverovom programe za 90 miliárd eur. K týmto trom krajinám sa pri novom návrhu pridalo aj Bulharsko. Zatiaľ nie je jasné, či navrhované oddelenie civilných a vojenských výdavkov postačí na zmenu ich postoja.
O novej finančnej pomoci Ukrajine aj o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie majú lídri členských štátov rokovať na mimoriadnom samite 26. a 27. novembra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr upozornil, že jeho krajina bude v roku 2027 potrebovať od medzinárodných partnerov dodatočnú finančnú pomoc najmenej 70 miliárd eur. Európska rada následne poverila Komisiu prípravou návrhov, ktoré majú pomôcť tieto potreby pokryť.
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Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová verí, že aj Slovensko podporí ďalšiu pôžičku Ukrajine. V hre je 45 miliárd eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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