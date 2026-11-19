Pokojné a výhodné Vianoce s Black Weeks v Lidli so zľavou až do 60 %
Lidl prichádza s výnimočným receptom na pokojné a spokojné Vianoce. Už nemusíte celý rok čakať na jeden bláznivý čierny piatok. Lidl tento rok prináša hneď dva týždne nabité zľavami. ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Lidl prichádza s výnimočným receptom na pokojné a spokojné Vianoce.
Už nemusíte celý rok čakať na jeden bláznivý čierny piatok. Lidl tento rok prináša hneď dva týždne nabité zľavami. V pondelok 16. novembra odštartovali na stránke lidl.sk akčné dva týždne – Black Weeks, v rámci ktorých kúpite viac ako tisíc produktov so zľavou až do 60 %. Darčeky pre celú rodinu tak vybavíte v predstihu, bez stresu a na jednom mieste.
Viac ako tisíc produktov výhodne objednáte počas oboch týždňov. Od pondelka 23. novembra sa zľavy na nepotravinový sortiment rozšíria aj na stovky výrobkov dostupných v kamenných predajniach. Pre tých, ktorí nakupovanie darčekov odkladajú na poslednú chvíľu, akčné obdobie vyvrcholí v pondelok 30. novembra špeciálnymi online zľavami počas Cyber Monday.
Okrem neprehliadnuteľných zliav Lidl postupne ponúka dodatočné bonusy k nákupu. V úvodných dňoch garantuje dopravu zadarmo, neskôr sa zákazníci môžu tešiť na obľúbenú mechaniku: čím viac nakúpite, tým väčšiu dodatočnú zľavu získate. Aktuálne extra výhody nájdete na stránke lidl.sk alebo v aplikácii Lidl Plus.
Radikálne skresanie pôvodných cien sa týka výrobkov zo všetkých produktových svetov – od dielne a záhrady, cez kuchyňu a domácnosť, módu a doplnky, šport a voľný čas, hračky a detský sortiment až po nábytok. Vhodný a výhodný darček tak vyberiete pre domáceho kutila, amatérskeho profi kuchára, športového nadšenca aj pre každé dieťa žijúce vo svete fantázie.
Hľadáte vkusný a cenovo dostupný kúsok do kuchyne? SilverCrest® Prémiová liatinová servírovacia panvica je ideálnym darčekom pre šéfkuchára každej domácnosti. Túto robustnú panvicu využijete na vyprážanie, dusenie aj zapekanie. Hoci dizajnom pripomína smaltovaný pekáč, je vhodná na všetky typy varných dosiek, vrátane indukcie. V ponuke je viacero farebných prevedení od čiernej klasiky cez sýte zelené a modré variácie až po extravagantnejšiu oranžovú či červenú. Každému pristane iná farba, a tak sa aj zdanlivo obyčajný dar môže stať personalizovaným prekvapením. Počas Black Weeks ju objednáte len za 19,99 €!
Pri tejto ponuke si skutočne nemusíte uťahovať opasky. Pre (nielen) domácich majstrov teraz Lidl zlacnil ponuku obľúbenej privátnej značky Parkside, okrem iného aj Aku rázový uťahovák 12 V PPDSSA 12 A1. Tento prístroj slúži na rýchle utiahnutie a uvoľnenie skrutiek. Jeho príjemným vedľajším efektom je uvoľnenie predvianočného stresu z vymýšľania vhodných darov. Z pôvodných 49,99 € ho teraz kúpite len za 29,99 €!
Medzi najväčšie cenové megaúlovky tohtoročných predvianočných zliav jednoznačne patrí aj SilverCrest® Tepovač PWS 20 F5. S výkonom 250 airwattov sa postará o čisté koberce, čalúnený nábytok aj autosedadlá. Vďaka kombinovanému systému so striekacou a sacou hadicou plochu najskôr vyčistíte a následne odsajete špinavú a nadbytočnú vodu. Možno ho využiť tiež ako vysávač na mokré aj suché vysávanie. Z pôvodných 99,99 € klesla jeho cena počas Black Weeks len na 59,99 €. Nielenže ušetríte 40 €, ale zabezpečíte si aj hĺbkovo vyčistené koberce a matrace. Pre vás aj pre vašich blízkych – tento produkt patrí medzi darčeky, ktoré prinášajú univerzálnu radosť.
Darujte deťom priestor ponoriť sa do sveta vlastnej fantázie s Lupilu® Dreveným domčekom pre bábiky. Pevná drevená konštrukcia tvoriaca základy domu, dve bábiky a 46 kusov nábytku ponúkajú deťom dostatok priestoru na to, aby sa zahĺbili do organizácie svojho vlastného malého sveta. Domček vo veľkosti XXL kúpite počas Black Weeks len za 34,99 € a vybrať si môžete aj z ďalšej širokej ponuky drevených hračiek a príslušenstva.
Vďaka tohtoročným Black Weeks v Lidli vybavíte vianočné nákupy pre všetkých na jednom mieste a ušetrený čas môžete naplno venovať prípravám tých najkrajších sviatkov roka. S Lidlom zažijete Vianoce plné štedrosti, ktorá sa oplatí!
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pokojné a výhodné Vianoce s Black Weeks v Lidli so zľavou až do 60 % © SITA Všetky práva vyhradené.
Už nemusíte celý rok čakať na jeden bláznivý čierny piatok. Lidl tento rok prináša hneď dva týždne nabité zľavami. V pondelok 16. novembra odštartovali na stránke lidl.sk akčné dva týždne – Black Weeks, v rámci ktorých kúpite viac ako tisíc produktov so zľavou až do 60 %. Darčeky pre celú rodinu tak vybavíte v predstihu, bez stresu a na jednom mieste.
Viac ako tisíc produktov výhodne objednáte počas oboch týždňov. Od pondelka 23. novembra sa zľavy na nepotravinový sortiment rozšíria aj na stovky výrobkov dostupných v kamenných predajniach. Pre tých, ktorí nakupovanie darčekov odkladajú na poslednú chvíľu, akčné obdobie vyvrcholí v pondelok 30. novembra špeciálnymi online zľavami počas Cyber Monday.
Okrem neprehliadnuteľných zliav Lidl postupne ponúka dodatočné bonusy k nákupu. V úvodných dňoch garantuje dopravu zadarmo, neskôr sa zákazníci môžu tešiť na obľúbenú mechaniku: čím viac nakúpite, tým väčšiu dodatočnú zľavu získate. Aktuálne extra výhody nájdete na stránke lidl.sk alebo v aplikácii Lidl Plus.
Z každého sveta niečo (nielen) pod stromček
Radikálne skresanie pôvodných cien sa týka výrobkov zo všetkých produktových svetov – od dielne a záhrady, cez kuchyňu a domácnosť, módu a doplnky, šport a voľný čas, hračky a detský sortiment až po nábytok. Vhodný a výhodný darček tak vyberiete pre domáceho kutila, amatérskeho profi kuchára, športového nadšenca aj pre každé dieťa žijúce vo svete fantázie.
Megaúlovky s minimálnou cenou
Hľadáte vkusný a cenovo dostupný kúsok do kuchyne? SilverCrest® Prémiová liatinová servírovacia panvica je ideálnym darčekom pre šéfkuchára každej domácnosti. Túto robustnú panvicu využijete na vyprážanie, dusenie aj zapekanie. Hoci dizajnom pripomína smaltovaný pekáč, je vhodná na všetky typy varných dosiek, vrátane indukcie. V ponuke je viacero farebných prevedení od čiernej klasiky cez sýte zelené a modré variácie až po extravagantnejšiu oranžovú či červenú. Každému pristane iná farba, a tak sa aj zdanlivo obyčajný dar môže stať personalizovaným prekvapením. Počas Black Weeks ju objednáte len za 19,99 €!
Pri tejto ponuke si skutočne nemusíte uťahovať opasky. Pre (nielen) domácich majstrov teraz Lidl zlacnil ponuku obľúbenej privátnej značky Parkside, okrem iného aj Aku rázový uťahovák 12 V PPDSSA 12 A1. Tento prístroj slúži na rýchle utiahnutie a uvoľnenie skrutiek. Jeho príjemným vedľajším efektom je uvoľnenie predvianočného stresu z vymýšľania vhodných darov. Z pôvodných 49,99 € ho teraz kúpite len za 29,99 €!
O poriadok postarané
Medzi najväčšie cenové megaúlovky tohtoročných predvianočných zliav jednoznačne patrí aj SilverCrest® Tepovač PWS 20 F5. S výkonom 250 airwattov sa postará o čisté koberce, čalúnený nábytok aj autosedadlá. Vďaka kombinovanému systému so striekacou a sacou hadicou plochu najskôr vyčistíte a následne odsajete špinavú a nadbytočnú vodu. Možno ho využiť tiež ako vysávač na mokré aj suché vysávanie. Z pôvodných 99,99 € klesla jeho cena počas Black Weeks len na 59,99 €. Nielenže ušetríte 40 €, ale zabezpečíte si aj hĺbkovo vyčistené koberce a matrace. Pre vás aj pre vašich blízkych – tento produkt patrí medzi darčeky, ktoré prinášajú univerzálnu radosť.
Darujte deťom priestor ponoriť sa do sveta vlastnej fantázie s Lupilu® Dreveným domčekom pre bábiky. Pevná drevená konštrukcia tvoriaca základy domu, dve bábiky a 46 kusov nábytku ponúkajú deťom dostatok priestoru na to, aby sa zahĺbili do organizácie svojho vlastného malého sveta. Domček vo veľkosti XXL kúpite počas Black Weeks len za 34,99 € a vybrať si môžete aj z ďalšej širokej ponuky drevených hračiek a príslušenstva.
Vďaka tohtoročným Black Weeks v Lidli vybavíte vianočné nákupy pre všetkých na jednom mieste a ušetrený čas môžete naplno venovať prípravám tých najkrajších sviatkov roka. S Lidlom zažijete Vianoce plné štedrosti, ktorá sa oplatí!
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pokojné a výhodné Vianoce s Black Weeks v Lidli so zľavou až do 60 % © SITA Všetky práva vyhradené.
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