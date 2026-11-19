Prezidentský samit: Tri jadrové veľmoci, z ktorých dve vedú otvorené vojny, chcú byť zárukou svetového mieru – FOTO
USA, Čína a Rusko podľa svojich prezidentov nesú osobitnú zodpovednosť za bezpečnosť a stabilitu vo svete. Prezidenti Číny, Spojených štátov a Ruska na historickom trojstrannom samite v čínskom ...
19.11.2026 (SITA.sk) - USA, Čína a Rusko podľa svojich prezidentov nesú osobitnú zodpovednosť za bezpečnosť a stabilitu vo svete.
Prezidenti Číny, Spojených štátov a Ruska na historickom trojstrannom samite v čínskom Šen-čene vyzvali na spoluprácu pri riešení globálnych problémov vrátane vojny na Ukrajine, jadrového odzbrojenia a otázok medzinárodnej bezpečnosti.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyhlásil, že Peking, Washington a Moskva nesú osobitnú zodpovednosť za stabilitu vo svete. „Ako veľmoci a stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN by naše tri krajiny mali ísť príkladom, spolupracovať pri riešení globálnych výziev, spoločne chrániť svetový mier a stabilitu a viac prispievať k pokroku ľudstva,“ povedal.
Americký prezident Donald Trump zdôraznil tému jadrového odzbrojenia. „Ako tri zďaleka najväčšie jadrové mocnosti sveta sú Spojené štáty, Rusko a Čína v jedinečnej pozícii diskutovať o tom, ako znížiť počet jadrových zbraní na Zemi a zároveň zmenšiť riziko ich použitia,“ povedal Trump. Zároveň však priznal, že ide o „veľmi náročnú úlohu“.
Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že Moskvu, Washington a Peking spájajú spoločné záujmy pri riešení regionálnych konfliktov vrátane vojny na Ukrajine. „Naše krajiny majú mnoho zhodných záujmov, pokiaľ ide o riešenie regionálnych konfliktov vrátane, samozrejme, konfliktu na Ukrajine,“ povedal Putin.
Ruský líder zároveň hovoril o „spoločnej zodpovednosti za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“. Dodal, že za zatvorenými dverami budú lídri rokovať aj o potravinovej a energetickej bezpečnosti, ktoré výrazne ovplyvnili vojna na Ukrajine a konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský samit: Tri jadrové veľmoci, z ktorých dve vedú otvorené vojny, chcú byť zárukou svetového mieru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezidenti Číny, Spojených štátov a Ruska na historickom trojstrannom samite v čínskom Šen-čene vyzvali na spoluprácu pri riešení globálnych problémov vrátane vojny na Ukrajine, jadrového odzbrojenia a otázok medzinárodnej bezpečnosti.
Zodpovední za stabilitu
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyhlásil, že Peking, Washington a Moskva nesú osobitnú zodpovednosť za stabilitu vo svete. „Ako veľmoci a stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN by naše tri krajiny mali ísť príkladom, spolupracovať pri riešení globálnych výziev, spoločne chrániť svetový mier a stabilitu a viac prispievať k pokroku ľudstva,“ povedal.
Americký prezident Donald Trump zdôraznil tému jadrového odzbrojenia. „Ako tri zďaleka najväčšie jadrové mocnosti sveta sú Spojené štáty, Rusko a Čína v jedinečnej pozícii diskutovať o tom, ako znížiť počet jadrových zbraní na Zemi a zároveň zmenšiť riziko ich použitia,“ povedal Trump. Zároveň však priznal, že ide o „veľmi náročnú úlohu“.
Spoločne za mier
Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že Moskvu, Washington a Peking spájajú spoločné záujmy pri riešení regionálnych konfliktov vrátane vojny na Ukrajine. „Naše krajiny majú mnoho zhodných záujmov, pokiaľ ide o riešenie regionálnych konfliktov vrátane, samozrejme, konfliktu na Ukrajine,“ povedal Putin.
Ruský líder zároveň hovoril o „spoločnej zodpovednosti za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“. Dodal, že za zatvorenými dverami budú lídri rokovať aj o potravinovej a energetickej bezpečnosti, ktoré výrazne ovplyvnili vojna na Ukrajine a konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský samit: Tri jadrové veľmoci, z ktorých dve vedú otvorené vojny, chcú byť zárukou svetového mieru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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