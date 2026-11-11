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Honzek je bližšie k návratu po zranení. Robí potrebné veci, vraví tréner Calgary

Samuel Honzek už vyše mesiaca chýba v zostave hokejistov Calgary Flames pre zranenie. Návrat hokejistu Samuela Honzeka do súťažného diania v drese tímu

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11.11.2026 (SITA.sk) - Samuel Honzek už vyše mesiaca chýba v zostave hokejistov Calgary Flames pre zranenie.

Návrat hokejistu Samuela Honzeka do súťažného diania v drese tímu NHL Calgary Flames sa výrazne priblížil. Mladý slovenský útočník sa zranil 8. októbra v domácom zápase proti Coloradu (3:7) v spodnej časti tela a odvtedy chýba v zostave "plameňov".

Tento týždeň však už začal trénovať najprv bezkontaktne a postupne by sa mal zaradiť aj k spoluhráčom. "Je čoraz bližšie k návratu. Keď začne naplno korčuľovať v kontaktnom drese, bude ešte bližšie. Robí všetky tie potrebné veci pre návrat do zostavy," povedal tréner Ryan Huska na adresu Honzeka pre zámorské médiá na klubovom webe Calgary.

Honzek odohral dosiaľ v NHL 27 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencie. V tejto sezóne v štyroch zápasoch zatiaľ nebodoval a pripísal si len štyri mínusové body. Hokejisti Calgary sa najbližšie predstavia v noci zo stredy na štvrtok na domácom ľade proti hráčom New Yorku Rangers. Tento zápas Honzek ešte nestihne. V zostave by však nemali chýbať jeho krajania - Martin Pospíšil ako center tretieho útoku a Šimon Nemec ako súčasť druhého obranného páru.


Zdroj: SITA.sk - Honzek je bližšie k návratu po zranení. Robí potrebné veci, vraví tréner Calgary © SITA Všetky práva vyhradené.

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