Poľsko odovzdá Ukrajine dve stíhačky MiG-29 výmenou za dronové technológie
„Dokončujeme prípravy na odovzdanie poľských stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k ukrajinským dronovým a protidronovým technológiám,“ uviedol námestník poľského ministra obrany Cezary ...
11.11.2026 (SITA.sk) - „Dokončujeme prípravy na odovzdanie poľských stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k ukrajinským dronovým a protidronovým technológiám,“ uviedol námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk.
Poľsko a Ukrajina podpísali dohodu o zriadení spoločných pracovných skupín pre dronové technológie. Obe krajiny zároveň pokračujú v rokovaniach o odovzdaní dvoch poľských stíhačiek MiG-29. Ako referuje spravodajsky web Kyiv Independent, uviedol to v utorok námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk.
Tomczyk na sociálnej sieti X napísal, že s námestníkom ukrajinského ministra obrany Serhijom Bojevom podpísali dohodu o vytvorení poľsko-ukrajinských pracovných skupín pre dronové a protidronové technológie.
„Dokončujeme prípravy na odovzdanie poľských stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k ukrajinským dronovým a protidronovým technológiám,“ dodal Tomczyk.
Oznámenie prišlo počas Tomczykovej návštevy Kyjeva, kam pricestoval spolu s generálom Karolom Domanowským, prvým zástupcom náčelníka poľského generálneho štábu. Obe strany rokovali aj o ďalšej vojenskej spolupráci a bezpečnosti oboch krajín.
V decembri minulého roka Varšava uviedla, že zvažuje presun svojich vyradených lietadiel výmenou za ukrajinské technológie v oblasti výroby dronov a rakiet. Dohoda narazila na prekážky v júni tohto roka, keď poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že Varšava nebude pokračovať v odovzdávaní stíhačiek, pretože Ukrajina údajne nesplnila svoj záväzok poskytnúť dronové technológie.
Poľsko už na jar 2023 odovzdalo Ukrajine 14 stíhačiek MiG-29, čím sa stala prvou krajinou, ktorá Kyjevu poskytla bojové lietadlá po začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko odovzdá Ukrajine dve stíhačky MiG-29 výmenou za dronové technológie © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľsko a Ukrajina podpísali dohodu o zriadení spoločných pracovných skupín pre dronové technológie. Obe krajiny zároveň pokračujú v rokovaniach o odovzdaní dvoch poľských stíhačiek MiG-29. Ako referuje spravodajsky web Kyiv Independent, uviedol to v utorok námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk.
Tomczyk na sociálnej sieti X napísal, že s námestníkom ukrajinského ministra obrany Serhijom Bojevom podpísali dohodu o vytvorení poľsko-ukrajinských pracovných skupín pre dronové a protidronové technológie.
„Dokončujeme prípravy na odovzdanie poľských stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k ukrajinským dronovým a protidronovým technológiám,“ dodal Tomczyk.
Z wiceministrem obrony Ukrainy Sergiyem Boyevem podpisaliśmy porozumienie o powołaniu polsko-ukraińskich grup roboczych ds. technologii dronowych i antydronowych.
Rozmawialiśmy również o dalszej współpracy wojskowej, bezpieczeństwie obu naszych państw i transferze technologii.
Finalizujemy kwestie przekazania Ukrainie polskich MiG-29 w zamian za dostęp do ukraińskich technologii dronowych i antydronowych.
Niech żyje Polska! Niech żyje Ukraina! 🇵🇱🇺🇦
— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) November 10, 2026
Oznámenie prišlo počas Tomczykovej návštevy Kyjeva, kam pricestoval spolu s generálom Karolom Domanowským, prvým zástupcom náčelníka poľského generálneho štábu. Obe strany rokovali aj o ďalšej vojenskej spolupráci a bezpečnosti oboch krajín.
V decembri minulého roka Varšava uviedla, že zvažuje presun svojich vyradených lietadiel výmenou za ukrajinské technológie v oblasti výroby dronov a rakiet. Dohoda narazila na prekážky v júni tohto roka, keď poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že Varšava nebude pokračovať v odovzdávaní stíhačiek, pretože Ukrajina údajne nesplnila svoj záväzok poskytnúť dronové technológie.
Poľsko už na jar 2023 odovzdalo Ukrajine 14 stíhačiek MiG-29, čím sa stala prvou krajinou, ktorá Kyjevu poskytla bojové lietadlá po začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022.
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Zdroj: SITA.sk - Poľsko odovzdá Ukrajine dve stíhačky MiG-29 výmenou za dronové technológie © SITA Všetky práva vyhradené.
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