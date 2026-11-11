Rusi z NHL majú problém. Fínsko sprísni pravidlá pre ruských športovcov, chce im zabrániť v účasti na súťažiach
Nové obmedzenia sa majú týkať krátkodobých pracovných víz. Ruskí hokejisti, ktorí už majú platné povolenia, však budú môcť do krajiny pricestovať. Fínsko pripravuje sprísnenie vízových ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Nové obmedzenia sa majú týkať krátkodobých pracovných víz. Ruskí hokejisti, ktorí už majú platné povolenia, však budú môcť do krajiny pricestovať.
Fínsko pripravuje sprísnenie vízových pravidiel, ktoré má zabrániť ruským športovcom v krátkodobom vstupe do krajiny na účely športových súťaží. Vláda by mala nové opatrenia schváliť vo štvrtok 12. novembra.
Informovala o tom fínska verejnoprávna stanica Yle s tým, že ministerstvo zahraničných vecí už urýchlene pripravuje zmenu doterajších pravidiel pre vstup ruských občanov.
Nové obmedzenia majú ruským športovcom znemožniť získavať krátkodobé pracovné víza na pobyty kratšie ako 90 dní. Práve na túto kategóriu sa doteraz vzťahovala výnimka zo širších fínskych obmedzení cestovania ruských občanov. Opatrenie sa však nebude uplatňovať spätne, takže športovci s už platnými vízami budú môcť do Fínska pricestovať. Týka sa to aj ruských hokejistov, ktorí majú tento týždeň nastúpiť na zápasy NHL vo Fínsku.
Ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová oznámila zámer sprísniť pravidlá už minulý týždeň. Fínsko obmedzuje cesty ruských občanov, ktoré nie sú nevyhnutné, už niekoľko rokov, pričom súčasná politika bola naposledy aktualizovaná v lete 2023. Helsinki tieto opatrenia odôvodňujú negatívnym vplyvom cestovania ruských občanov na medzinárodné vzťahy krajiny.
Fínska vláda však neplánuje úplne uzavrieť hranice pre všetkých Rusov. Naďalej by mali platiť viaceré výnimky, napríklad pre rodinných príslušníkov ruských občanov s trvalým pobytom vo Fínsku, pracovníkov v doprave či niektoré pracovné cesty. Keďže ide o zmenu vládnej politiky, nie zákona, nebude potrebné schválenie parlamentom. O jednotlivých vízach budú príslušné úrady rozhodovať podľa platných právnych predpisov.
Odpor Fínska proti návratu ruských športovcov na medzinárodnú scénu sa prejavuje aj v hokeji. Mesto Turku nedávno upozornilo, že by mohlo odstúpiť od organizovania majstrovstiev sveta juniorov v roku 2028, ak by na turnaji dostalo povolenie štartovať Rusko. Podľa predstaviteľov mesta by účasť ruského tímu odporovala jeho hodnotám v čase, keď Moskva pokračuje vo vojne proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Rusi z NHL majú problém. Fínsko sprísni pravidlá pre ruských športovcov, chce im zabrániť v účasti na súťažiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Fínsko pripravuje sprísnenie vízových pravidiel, ktoré má zabrániť ruským športovcom v krátkodobom vstupe do krajiny na účely športových súťaží. Vláda by mala nové opatrenia schváliť vo štvrtok 12. novembra.
Informovala o tom fínska verejnoprávna stanica Yle s tým, že ministerstvo zahraničných vecí už urýchlene pripravuje zmenu doterajších pravidiel pre vstup ruských občanov.
Nové obmedzenia
Nové obmedzenia majú ruským športovcom znemožniť získavať krátkodobé pracovné víza na pobyty kratšie ako 90 dní. Práve na túto kategóriu sa doteraz vzťahovala výnimka zo širších fínskych obmedzení cestovania ruských občanov. Opatrenie sa však nebude uplatňovať spätne, takže športovci s už platnými vízami budú môcť do Fínska pricestovať. Týka sa to aj ruských hokejistov, ktorí majú tento týždeň nastúpiť na zápasy NHL vo Fínsku.
Ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová oznámila zámer sprísniť pravidlá už minulý týždeň. Fínsko obmedzuje cesty ruských občanov, ktoré nie sú nevyhnutné, už niekoľko rokov, pričom súčasná politika bola naposledy aktualizovaná v lete 2023. Helsinki tieto opatrenia odôvodňujú negatívnym vplyvom cestovania ruských občanov na medzinárodné vzťahy krajiny.
Platiť by mali viaceré výnimky
Fínska vláda však neplánuje úplne uzavrieť hranice pre všetkých Rusov. Naďalej by mali platiť viaceré výnimky, napríklad pre rodinných príslušníkov ruských občanov s trvalým pobytom vo Fínsku, pracovníkov v doprave či niektoré pracovné cesty. Keďže ide o zmenu vládnej politiky, nie zákona, nebude potrebné schválenie parlamentom. O jednotlivých vízach budú príslušné úrady rozhodovať podľa platných právnych predpisov.
Odpor Fínska proti návratu ruských športovcov na medzinárodnú scénu sa prejavuje aj v hokeji. Mesto Turku nedávno upozornilo, že by mohlo odstúpiť od organizovania majstrovstiev sveta juniorov v roku 2028, ak by na turnaji dostalo povolenie štartovať Rusko. Podľa predstaviteľov mesta by účasť ruského tímu odporovala jeho hodnotám v čase, keď Moskva pokračuje vo vojne proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Rusi z NHL majú problém. Fínsko sprísni pravidlá pre ruských športovcov, chce im zabrániť v účasti na súťažiach © SITA Všetky práva vyhradené.
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