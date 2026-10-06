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06. októbra 2026
Hospodárenie väčších samospráv prejde porovnávaním, Konzervatívny inštitút spustil nový web
Porovnávať sa dá efektívnosť finančného a majetkového hospodárenia samospráv v rokoch 2015 až 2025. Hospodárenie 101 väčších slovenských
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6.10.2026 (SITA.sk) - Porovnávať sa dá efektívnosť finančného a majetkového hospodárenia samospráv v rokoch 2015 až 2025.
Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie rokov 2015 až 2025 možno po novom porovnávať na jednom mieste.
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika spustil web Hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa deviatich kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad päť miliónov eur. Podľa inštitútu nejde o hodnotenie kvality života v obci ani politického výkonu jej vedenia, ale o posúdenie efektívnosti finančného a majetkového hospodárenia.
„Cieľom hodnotenia je umožniť porovnávať hospodárenie samospráv na základe rovnakých a dlhodobo sledovaných kritérií. Výsledkom nie je jednoduchý rebríček podľa jedného ukazovateľa, ale pohľad na finančné a majetkové hospodárenie obcí z viacerých strán,“ uviedol spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a autor metodológie Martin Mlýnek.
Výsledky za rok 2025 podľa inštitútu ukazujú v porovnaní s rokom 2021 mierne zlepšenie. Do lepšej hodnotiacej triedy sa posunulo 40 zo 101 obcí, 37 zostalo v rovnakej triede a 24 sa zhoršilo. Počet obcí hodnotených priemerne alebo lepšie vzrástol z 25 v roku 2021 na 38 v roku 2025.
V roku 2025 bolo sedem obcí hodnotených ako dobre hospodáriacich, 31 priemerne, 27 skôr zle, 26 zle, deväť výrazne zle a jedna veľmi zle. Do triedy „skôr zle“ alebo horšej tak patrí 63 zo 101 sledovaných obcí. Ani jedna samospráva sa nedostala do dvoch najvyšších tried, teda medzi „excelentne spravované obce“ alebo „veľmi dobre spravované obce“.
„Aj keď sa od roku 2021 počet obcí v priemernej alebo lepšej triede zvýšil, výsledky zároveň ukazujú, že priestor na zlepšenie hospodárenia slovenských samospráv zostáva výrazný. Väčšina sledovaných obcí sa stále nachádza v slabších hodnotiacich triedach,“ konštatoval Mlýnek.
Krajské mestá sú podľa hodnotenia v slabších triedach. Trenčín, Banská Bystrica, Nitra a Trnava boli v roku 2025 zaradené do triedy „skôr zle“, Košice, Prešov a Žilina do triedy „zle“ a Bratislava do triedy „výrazne zle“. Ani jedno z ôsmich krajských miest tak podľa metodiky nedosiahlo priemernú alebo lepšiu úroveň.
Najvýraznejší posun od roku 2021 zaznamenala Bratislava-Ružinov, ktorá sa zlepšila o štyri triedy. Stupava sa posunula o tri triedy a Vysoké Tatry o dve triedy. O dve triedy sa zlepšilo aj ďalších päť obcí. Najväčší pokles predstavoval zhoršenie o dve triedy, ktoré sa týkalo siedmich samospráv. V roku 2025 boli medzi nimi v najnižších hodnotiacich triedach Zlaté Moravce, Galanta a Púchov.
Hodnotenie využíva deväť kritérií a viackriteriálnu metódu PROMETHEE II. Zohľadňuje údaje o rozpočtovom hospodárení, zadlženosti, likvidite, ekonomickej efektívnosti či zmene čistého bohatstva. Obce následne zaraďuje do deviatich stabilných benchmarkových tried, ktoré umožňujú sledovať ich postavenie aj vývoj v čase. Na projekte spolupracujú INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ZOMOS – Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov (SAF).
Zdroj: SITA.sk - Hospodárenie väčších samospráv prejde porovnávaním, Konzervatívny inštitút spustil nový web © SITA Všetky práva vyhradené.
Hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv za obdobie rokov 2015 až 2025 možno po novom porovnávať na jednom mieste.
Efektívnosť hospodárenia
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika spustil web Hodnotenie hospodárenia slovenských obcí, ktorý sleduje finančné a majetkové hospodárenie samospráv podľa deviatich kritérií. Hodnotenie sa týka obcí s daňovými príjmami nad päť miliónov eur. Podľa inštitútu nejde o hodnotenie kvality života v obci ani politického výkonu jej vedenia, ale o posúdenie efektívnosti finančného a majetkového hospodárenia.
„Cieľom hodnotenia je umožniť porovnávať hospodárenie samospráv na základe rovnakých a dlhodobo sledovaných kritérií. Výsledkom nie je jednoduchý rebríček podľa jedného ukazovateľa, ale pohľad na finančné a majetkové hospodárenie obcí z viacerých strán,“ uviedol spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a autor metodológie Martin Mlýnek.
Hodnotiace triedy
Výsledky za rok 2025 podľa inštitútu ukazujú v porovnaní s rokom 2021 mierne zlepšenie. Do lepšej hodnotiacej triedy sa posunulo 40 zo 101 obcí, 37 zostalo v rovnakej triede a 24 sa zhoršilo. Počet obcí hodnotených priemerne alebo lepšie vzrástol z 25 v roku 2021 na 38 v roku 2025.
V roku 2025 bolo sedem obcí hodnotených ako dobre hospodáriacich, 31 priemerne, 27 skôr zle, 26 zle, deväť výrazne zle a jedna veľmi zle. Do triedy „skôr zle“ alebo horšej tak patrí 63 zo 101 sledovaných obcí. Ani jedna samospráva sa nedostala do dvoch najvyšších tried, teda medzi „excelentne spravované obce“ alebo „veľmi dobre spravované obce“.
„Aj keď sa od roku 2021 počet obcí v priemernej alebo lepšej triede zvýšil, výsledky zároveň ukazujú, že priestor na zlepšenie hospodárenia slovenských samospráv zostáva výrazný. Väčšina sledovaných obcí sa stále nachádza v slabších hodnotiacich triedach,“ konštatoval Mlýnek.
Najvýraznejší posun
Krajské mestá sú podľa hodnotenia v slabších triedach. Trenčín, Banská Bystrica, Nitra a Trnava boli v roku 2025 zaradené do triedy „skôr zle“, Košice, Prešov a Žilina do triedy „zle“ a Bratislava do triedy „výrazne zle“. Ani jedno z ôsmich krajských miest tak podľa metodiky nedosiahlo priemernú alebo lepšiu úroveň.
Najvýraznejší posun od roku 2021 zaznamenala Bratislava-Ružinov, ktorá sa zlepšila o štyri triedy. Stupava sa posunula o tri triedy a Vysoké Tatry o dve triedy. O dve triedy sa zlepšilo aj ďalších päť obcí. Najväčší pokles predstavoval zhoršenie o dve triedy, ktoré sa týkalo siedmich samospráv. V roku 2025 boli medzi nimi v najnižších hodnotiacich triedach Zlaté Moravce, Galanta a Púchov.
Hodnotenie využíva deväť kritérií a viackriteriálnu metódu PROMETHEE II. Zohľadňuje údaje o rozpočtovom hospodárení, zadlženosti, likvidite, ekonomickej efektívnosti či zmene čistého bohatstva. Obce následne zaraďuje do deviatich stabilných benchmarkových tried, ktoré umožňujú sledovať ich postavenie aj vývoj v čase. Na projekte spolupracujú INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ZOMOS – Združenie občanov miest a obcí Slovenska a Slovenská asociácia finančníkov (SAF).
Zdroj: SITA.sk - Hospodárenie väčších samospráv prejde porovnávaním, Konzervatívny inštitút spustil nový web © SITA Všetky práva vyhradené.
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