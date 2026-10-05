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 24hod.sk    Ekonomika

05. októbra 2026

Migaľ robí nevkusnú kampaň za oltárom, Remišová kritizuje ministra za prístup k eurofondom a cirkvi


Tagy: Cirkev Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Minister Migaľ totiž plánuje podpísať memorandum s cirkvami o ich zapojení do eurofondov. Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa NR SR



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titulka migal 676x449 5.10.2026 (SITA.sk) - Minister Migaľ totiž plánuje podpísať memorandum s cirkvami o ich zapojení do eurofondov.


Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová ostro kritizuje ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa za jeho prístup k eurofondom a zapájanie cirkvi do politickej kampane.

Robí nevkusnú kampaň za oltárom, ale nechápe, že politika nemá čo hľadať v posvätnom priestore,“ uviedla Remišová. Minister Migaľ totiž plánuje podpísať memorandum s cirkvami o ich zapojení do eurofondov, hoci podľa Remišovej cirkvi už dnes môžu o eurofondy žiadať.

Žiadna vlastná iniciatíva


Je nehorázne, ako minister Migaľ bez štipky hanby zavádza verejnosť. Osobne som ešte ako ministerka investícií presadila možnosť čerpania eurofondov pre cirkvi. Vznikli tak napríklad podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v našich regiónoch,“ pripomenula Remišová. Cirkvi môžu byť oprávnenými žiadateľmi eurofondov nielen v programoch schválených krajskými Radami partnerstva, ale aj v oblastiach Programu Slovensko, napríklad v sociálnych službách či vzdelávaní.

Ak sa Migaľ pýta, prečo cirkvi nie sú zapojené, zrejme stále nemá prehľad o fungovaní eurofondov. Vedie kampaň, neprichádza so žiadnou vlastnou iniciatívou a len profituje z riešení, ktoré zabezpečila predchádzajúca vláda,“ zdôraznila Remišová.

Fraška


Poslankyňa tiež kritizuje, že ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja doteraz nevyhlásilo výzvu na cesty v malých obciach, ktorá mala byť podľa jej slov príležitosťou na zapojenie cirkevných organizácií.

Ak ministrovi tak veľmi záleží na zapojení cirkevných organizácií, nič mu nebránilo, aby ich zahrnul ako oprávnených žiadateľov výzvy jeho vlastného ministerstva, na ktorú má priamy dosah,“ dodala. Remišová označila pripravované memorandum za frašku a upozornila, že ak by ministrovi skutočne záležalo na reálnom zapojení cirkví do eurofondov, zabezpečil by záväznú dohodu naprieč vládou.

Ak ani sám minister nie je schopný obhájiť fungovanie ministerstva regiónov ani garantovať plnenie dohody naprieč vládou, tak jeho podpis nemá význam. Takéto memorandum je len divadlo,“ uzavrela Remišová a vyjadrila nádej, že cirkvi a iné organizácie sa nenechajú zatiahnuť do Migaľovej predvolebnej kampane.


Zdroj: SITA.sk - Migaľ robí nevkusnú kampaň za oltárom, Remišová kritizuje ministra za prístup k eurofondom a cirkvi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cirkev Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR
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