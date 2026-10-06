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 24hod.sk    Ekonomika

06. októbra 2026

Šéfka EK varovala pred škrtmi v budúcom európskom rozpočte, ktoré presadzuje Nemecko a jeho „šetrná šestka“


Tagy: Rozpočet EÚ Rozpočet Európskej únie Šéfka Európskej komisie viacročný finančný rámec

Podľa nej by ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Predsedníčka Európskej komisie (EK)



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france_eu_769_7 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Podľa nej by ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít.


Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ), škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít.

Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za „šetrnú šestku“, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 o „niekoľko stoviek miliárd eur“ v porovnaní s návrhom Komisie.

60-percentný nárast


Uvedomujem si náročnú rozpočtovú situáciu v členských štátoch. Chcela by som však varovať pred rozsiahlymi škrtmi. Hrozilo by, že zasiahnu kritické priority, na ktorých sme sa všetci spoločne dohodli,“ povedala von der Leyenová v Európskom parlamente (EP).

EK vlani navrhla viacročný finančný rámec v celkovej výške dvoch biliónov eur, čo predstavuje približne 60-percentný nárast oproti súčasnému rozpočtu. Rozpočet má financovať najmä nové priority EÚ v oblasti konkurencieschopnosti, inovácií a obrany.

Som presvedčená, že priority, ktoré navrhujeme vo viacročnom finančnom rámci, sú správne,“ uviedla predsedníčka Komisie.

Nové dane?


Proti postoju „šetrnej šestky“ stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicióznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov.

Na financovanie nových priorít Komisia navrhuje zvýšiť vlastné príjmy EÚ, pričom medzi možnosťami sú environmentálne dane alebo nové odvody z tabakových výrobkov. Von der Leyenová vyzvala europoslancov, aby tieto návrhy podporili. „Ak chceme zachovať naše priority a úroveň ambícií pre Európu, musíme odviesť náročnú prácu aj na príjmovej strane rozpočtu,“ povedala.

Rokovania o budúcom rozpočte a o nových zdrojoch príjmov budú patriť k hlavným témam samitu lídrov EÚ, ktorý sa uskutoční v Bruseli 15. a 16. októbra.


Zdroj: SITA.sk - Šéfka EK varovala pred škrtmi v budúcom európskom rozpočte, ktoré presadzuje Nemecko a jeho „šetrná šestka“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rozpočet EÚ Rozpočet Európskej únie Šéfka Európskej komisie viacročný finančný rámec
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