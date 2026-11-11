Irán označil argentínske námorníctvo a letectvo za teroristické organizácie
Teherán reaguje na rozhodnutie Buenos Aires zaradiť iránske Revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií. Podobne postupoval aj proti Británii.
11.11.2026 (SITA.sk) - Teherán reaguje na rozhodnutie Buenos Aires zaradiť iránske Revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií. Podobne postupoval aj proti Británii.
„Teherán považuje argentínske námorníctvo a letectvo za subjekty, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia príslušného zákona, a označuje ich za teroristické organizácie,“ uviedlo ministerstvo.
Irán sa odvoláva na zákon z roku 2019, ktorý umožňuje prijímať odvetné opatrenia voči krajinám označujúcim iránske ozbrojené sily za teroristické organizácie.
„Zodpovednosť za všetky dôsledky tohto rozhodnutia ponesie argentínska vláda,“ varovalo ministerstvo bez ďalších podrobností.
Argentína koncom marca označila Zbor islamských revolučných gárd za teroristickú organizáciu pre jeho podporu libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Buenos Aires viní Hizballáh z bombového útoku na židovské komunitné centrum AMIA v argentínskej metropole v roku 1994, pri ktorom zahynulo 85 ľudí a ďalšie stovky utrpeli zranenia. Zatiaľ nie je jasné, aké praktické dôsledky bude mať iránske rozhodnutie pre argentínske ozbrojené sily.
Teherán začiatkom novembra prijal podobné opatrenia aj proti Británii. Jej zahraničnú spravodajskú službu MI6 označil za nepriateľskú organizáciu a britské Kráľovské námorníctvo a letectvo za teroristické organizácie. Reagoval tým na júlové rozhodnutie Londýna zaradiť iránske revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií.
Zdroj: SITA.sk - Irán označil argentínske námorníctvo a letectvo za teroristické organizácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán v stredu označil argentínske vojenské námorníctvo a letectvo za teroristické organizácie. Ide o odvetné opatrenie za rozhodnutie Buenos Aires zaradiť iránske revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií, oznámilo iránske ministerstvo zahraničných vecí.
Irán vracia úder
Irán sa odvoláva na zákon z roku 2019, ktorý umožňuje prijímať odvetné opatrenia voči krajinám označujúcim iránske ozbrojené sily za teroristické organizácie.
„Zodpovednosť za všetky dôsledky tohto rozhodnutia ponesie argentínska vláda,“ varovalo ministerstvo bez ďalších podrobností.
Argentína koncom marca označila Zbor islamských revolučných gárd za teroristickú organizáciu pre jeho podporu libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Prax ukáže
Buenos Aires viní Hizballáh z bombového útoku na židovské komunitné centrum AMIA v argentínskej metropole v roku 1994, pri ktorom zahynulo 85 ľudí a ďalšie stovky utrpeli zranenia. Zatiaľ nie je jasné, aké praktické dôsledky bude mať iránske rozhodnutie pre argentínske ozbrojené sily.
Teherán začiatkom novembra prijal podobné opatrenia aj proti Británii. Jej zahraničnú spravodajskú službu MI6 označil za nepriateľskú organizáciu a britské Kráľovské námorníctvo a letectvo za teroristické organizácie. Reagoval tým na júlové rozhodnutie Londýna zaradiť iránske revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií.
Zdroj: SITA.sk - Irán označil argentínske námorníctvo a letectvo za teroristické organizácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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