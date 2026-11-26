Vo veku 65 rokov zomrel gitarista Duran Duran Andy Taylor, ktorý dal kapele jej nezameniteľný zvuk
Taylorov štýl hry pomohol vytvoriť charakteristický zvuk kapely, ktorá spájala prvky punku, popu a tanečnej hudby. Vo veku 65 rokov zomrel bývalý gitarista britskej skupiny ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Taylorov štýl hry pomohol vytvoriť charakteristický zvuk kapely, ktorá spájala prvky punku, popu a tanečnej hudby.
Vo veku 65 rokov zomrel bývalý gitarista britskej skupiny Duran Duran Andy Taylor. Hudobník podľahol rakovine prostaty, s ktorou dlhodobo bojoval. „Andy zomrel pokojne doma v pondelok 23. novembra obklopený svojou rodinou,“ informovali rodina a členovia kapely v spoločnom vyhlásení na sociálnej sieti Instagram.
Taylor patril k zakladajúcim členom skupiny Duran Duran a svojimi gitarovými riffmi výrazne prispel k hitom ako Girls on Film, Rio či Hungry Like the Wolf. Skupina sa v 80. rokoch zaradila medzi najúspešnejšie hudobné formácie sveta a predala viac ako 100 miliónov nahrávok.
Spevák Simon Le Bon bol síce najvýraznejšou tvárou skupiny, no práve Taylorov štýl hry pomohol vytvoriť charakteristický zvuk kapely, ktorá spájala prvky punku, popu a tanečnej hudby a stala sa jedným z hlavných predstaviteľov britského hnutia New Romantic.
„Pre svet bol Andy brilantným gitaristom, ale pre nás bol úžasným manželom, milujúcim otcom a najhrdším starým otcom,“ uviedla jeho manželka Tracey Taylorová.
Členovia Duran Duran pripomenuli, že Taylor stál pri zrode kapely a od začiatku veril v jej úspech. „Priniesol do našej hudby nezmazateľnú energiu a sebavedomie. Jeho hra poháňala piesne, ktoré nás zaviedli po celom svete,“ uviedla skupina.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 65 rokov zomrel gitarista Duran Duran Andy Taylor, ktorý dal kapele jej nezameniteľný zvuk © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 65 rokov zomrel bývalý gitarista britskej skupiny Duran Duran Andy Taylor. Hudobník podľahol rakovine prostaty, s ktorou dlhodobo bojoval. „Andy zomrel pokojne doma v pondelok 23. novembra obklopený svojou rodinou,“ informovali rodina a členovia kapely v spoločnom vyhlásení na sociálnej sieti Instagram.
Taylor patril k zakladajúcim členom skupiny Duran Duran a svojimi gitarovými riffmi výrazne prispel k hitom ako Girls on Film, Rio či Hungry Like the Wolf. Skupina sa v 80. rokoch zaradila medzi najúspešnejšie hudobné formácie sveta a predala viac ako 100 miliónov nahrávok.
Spevák Simon Le Bon bol síce najvýraznejšou tvárou skupiny, no práve Taylorov štýl hry pomohol vytvoriť charakteristický zvuk kapely, ktorá spájala prvky punku, popu a tanečnej hudby a stala sa jedným z hlavných predstaviteľov britského hnutia New Romantic.
„Pre svet bol Andy brilantným gitaristom, ale pre nás bol úžasným manželom, milujúcim otcom a najhrdším starým otcom,“ uviedla jeho manželka Tracey Taylorová.
Členovia Duran Duran pripomenuli, že Taylor stál pri zrode kapely a od začiatku veril v jej úspech. „Priniesol do našej hudby nezmazateľnú energiu a sebavedomie. Jeho hra poháňala piesne, ktoré nás zaviedli po celom svete,“ uviedla skupina.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 65 rokov zomrel gitarista Duran Duran Andy Taylor, ktorý dal kapele jej nezameniteľný zvuk © SITA Všetky práva vyhradené.
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