Bayern prekvapivo prehral v Lille. PSG remizoval s AS Rím a Pochettino stále čaká na prvé víťazstvo – VIDEO
"Bol to náš najťažší súper v tejto sezóne a s výsledkom som spokojný. Dúfam, že s nimi nebudeme musieť hrať neskôr v dvojzápase," uviedol tréner PSG Luis Enrique.
26.11.2026 (SITA.sk) - "Bol to náš najťažší súper v tejto sezóne a s výsledkom som spokojný. Dúfam, že s nimi nebudeme musieť hrať neskôr v dvojzápase," uviedol tréner PSG Luis Enrique.
Paríž Saint-Germain prišiel o svoju stopercentnú bilanciu v Lige majstrov, keď remizoval s AS Rím 2:2. V Baku sa medzitým dvoma gólmi blysol Anthony Gordon a pomohol Barcelone k hladkému víťazstvu nad Sabahom.
Bayern Mníchov prehral na ihrisku Lille 2:1, čo znížilo jeho šance na priamy postup do osemfinále, ktorý si v ligovej fáze zabezpečí najlepších osem tímov.
Liverpool zvíťazil na pôde FC Bruggy hladko 3:0. O dva góly sa postaral Alexander Isak, pričom medzi nich vtesnal presný zásah aj Florian Wirtz. Manchester United pod vedením Mauricia Pochettina naopak uhral na ihrisku Sportingu Lisabon remízu 2:2.
Počas mrazivého a daždivého večera na štadióne Parc des Princes zabránil tímu Luisa Enriqueho, ktorý v súťaži obhajuje titul, v ďalšom víťazstve Donyell Malen.
Bol to už jeho 17. gól v 16 zápasoch tejto sezóny. Parížania tak stratili krok s Realom Madrid, ktorý zostáva jediným klubom v súťaži so stopercentnou bilanciou.
Holandský útočník vyrovnal v 78. minúte z pokutového kopu. Domáci predtým dokázali otočiť skóre vďaka hlavičke Illju Zabarného a premenenej penalte Ousmana Dembélého, pričom úvodný gól duelu strelil za AS Rím Mario Hermoso.
"Bol to náš najťažší súper v tejto sezóne a s výsledkom som spokojný. Dúfam, že s nimi nebudeme musieť hrať neskôr v dvojzápase," uviedol tréner PSG Luis Enrique.
Tento výsledok ukončil sériu 12 víťazstiev PSG v rade. Parížania sa v poslednom čase museli zaobísť bez zranených kľúčových útočníkov Désirého Douého a Chviču Kvaraccheliju, no napriek tomu majú veľmi dobrú východiskovú pozíciu na umiestnenie v najlepšej osmičke. Vyhli by sa tak "barážovému" kolu, čo sa im v predchádzajúcich dvoch sezónach nepodarilo.
O bod za PSG zaostáva FC Barcelona. Zverenci Hansiho Flicka ukázali, že absencia Lamineho Yamala im nerobí problémy a Sabah zdolali 4:1.
Kým táto tínedžerská hviezda pauzuje pre zranenie členka, anglický krídelník Gordon potvrdil, že sa mu v azerbajdžanskom hlavnom meste mimoriadne darí.
Dva góly strelil pred polčasom a svojmu zamestnávateľovi tak pevne zabezpečil kontrolu nad stretnutím. Jeho bilancia v tomto meste sa zvýšila na šesť strelených gólov, keďže sa v predchádzajúcom zápase v Baku presadil štyrikrát za svoj predchádzajúci klub Newcastle proti Karabachu.
"Bol som tu veľmi úspešný. Dal som dva góly, s ktorými som spokojný. Podali sme celkovo dobrý výkon," radoval sa Angličan.
Za španielskeho šampióna strelili góly aj Karim Adeyemi a Gabriel Jesus, zatiaľ čo Joy-Lance Mickels znížil za domáceho debutanta v Lige majstrov.
Bayern pridal k svojim dvom víťazstvám a dvom remízam v súťaži prvú prehru, pričom zraneniami sužovaný tím Vincenta Kompanyho sa s ôsmimi bodmi trápi na 15. mieste. "Neexistujú žiadne výhovorky. Je to jednoducho realita, ktorej čelíme, a musíme držať spolu," povedal kouč.
Keďže Harry Kane, víťaz Zlatej lopty, musel pre zranenie pauzovať a chýbal aj Michael Olise, úlohy strelca sa namiesto svojich slávnejších spoluhráčov zhostil stredný obranca Dayot Upamecano a už v úvode poslal Bayern do vedenia.
Japonský útočník Ajase Ueda však krátko po uplynutí hodiny hry vyrovnal na 1:1. O tri minúty neskôr prišla katastrofa, keď Aleksandar Pavlovič zle odhadol situáciu pri pokuse odpratať loptu po strele Ethana Mbappého, ktorá sa odrazila od žrde, a nešťastne si ju zrazil do vlastnej siete.
Isak po dvoch góloch v Belgicku vyhlásil, že sa cíti "vo veľmi dobrom rozpoložení". V tomto ročníku má na konte už 10 presných zásahov vo všetkých súťažiach, čím napravil dojem z minulého ročníka, v ktorom mal problémy obhájiť svoju vysokú prestupovú cenu.
Švédsky útočník skóroval v každom z polčasov, pričom Wirtz, ktorý po náročnej prvej sezóne na Anfielde chytá skvelú formu, pridal v 79. minúte ďalší gól. Vďaka tomu sa Liverpool v Lige majstrov vrátil na víťaznú vlnu a posunul sa na piate miesto v tabuľke.
Pochettino si na svoj prvý triumf na lavičke Manchestru United musí ešte počkať. V 80. minúte totiž brankár Senne Lammens chyboval, čo umožnilo Luisovi Suárezovi vyrovnať na konečných 2:2.
Dva rýchle góly Bruna Fernandesa v druhom polčase síce zmazali náskok súpera po Suárezovom premenenom pokutovom kope z prvého dejstva, no frustrovaní "červení diabli" napokon dohrávali v desiatich, keďže Youri Tielemans videl červenú kartu.
Zdroj: SITA.sk - Bayern prekvapivo prehral v Lille. PSG remizoval s AS Rím a Pochettino stále čaká na prvé víťazstvo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Paríž Saint-Germain prišiel o svoju stopercentnú bilanciu v Lige majstrov, keď remizoval s AS Rím 2:2. V Baku sa medzitým dvoma gólmi blysol Anthony Gordon a pomohol Barcelone k hladkému víťazstvu nad Sabahom.
Bayern Mníchov prehral na ihrisku Lille 2:1, čo znížilo jeho šance na priamy postup do osemfinále, ktorý si v ligovej fáze zabezpečí najlepších osem tímov.
Liverpool zvíťazil na pôde FC Bruggy hladko 3:0. O dva góly sa postaral Alexander Isak, pričom medzi nich vtesnal presný zásah aj Florian Wirtz. Manchester United pod vedením Mauricia Pochettina naopak uhral na ihrisku Sportingu Lisabon remízu 2:2.
Skvelá forma
Počas mrazivého a daždivého večera na štadióne Parc des Princes zabránil tímu Luisa Enriqueho, ktorý v súťaži obhajuje titul, v ďalšom víťazstve Donyell Malen.
Bol to už jeho 17. gól v 16 zápasoch tejto sezóny. Parížania tak stratili krok s Realom Madrid, ktorý zostáva jediným klubom v súťaži so stopercentnou bilanciou.
Holandský útočník vyrovnal v 78. minúte z pokutového kopu. Domáci predtým dokázali otočiť skóre vďaka hlavičke Illju Zabarného a premenenej penalte Ousmana Dembélého, pričom úvodný gól duelu strelil za AS Rím Mario Hermoso.
"Bol to náš najťažší súper v tejto sezóne a s výsledkom som spokojný. Dúfam, že s nimi nebudeme musieť hrať neskôr v dvojzápase," uviedol tréner PSG Luis Enrique.
Tento výsledok ukončil sériu 12 víťazstiev PSG v rade. Parížania sa v poslednom čase museli zaobísť bez zranených kľúčových útočníkov Désirého Douého a Chviču Kvaraccheliju, no napriek tomu majú veľmi dobrú východiskovú pozíciu na umiestnenie v najlepšej osmičke. Vyhli by sa tak "barážovému" kolu, čo sa im v predchádzajúcich dvoch sezónach nepodarilo.
O bod za PSG zaostáva FC Barcelona. Zverenci Hansiho Flicka ukázali, že absencia Lamineho Yamala im nerobí problémy a Sabah zdolali 4:1.
Kým táto tínedžerská hviezda pauzuje pre zranenie členka, anglický krídelník Gordon potvrdil, že sa mu v azerbajdžanskom hlavnom meste mimoriadne darí.
Super bilancia
Dva góly strelil pred polčasom a svojmu zamestnávateľovi tak pevne zabezpečil kontrolu nad stretnutím. Jeho bilancia v tomto meste sa zvýšila na šesť strelených gólov, keďže sa v predchádzajúcom zápase v Baku presadil štyrikrát za svoj predchádzajúci klub Newcastle proti Karabachu.
"Bol som tu veľmi úspešný. Dal som dva góly, s ktorými som spokojný. Podali sme celkovo dobrý výkon," radoval sa Angličan.
Za španielskeho šampióna strelili góly aj Karim Adeyemi a Gabriel Jesus, zatiaľ čo Joy-Lance Mickels znížil za domáceho debutanta v Lige majstrov.
Vlastný gól
Bayern pridal k svojim dvom víťazstvám a dvom remízam v súťaži prvú prehru, pričom zraneniami sužovaný tím Vincenta Kompanyho sa s ôsmimi bodmi trápi na 15. mieste. "Neexistujú žiadne výhovorky. Je to jednoducho realita, ktorej čelíme, a musíme držať spolu," povedal kouč.
Keďže Harry Kane, víťaz Zlatej lopty, musel pre zranenie pauzovať a chýbal aj Michael Olise, úlohy strelca sa namiesto svojich slávnejších spoluhráčov zhostil stredný obranca Dayot Upamecano a už v úvode poslal Bayern do vedenia.
Japonský útočník Ajase Ueda však krátko po uplynutí hodiny hry vyrovnal na 1:1. O tri minúty neskôr prišla katastrofa, keď Aleksandar Pavlovič zle odhadol situáciu pri pokuse odpratať loptu po strele Ethana Mbappého, ktorá sa odrazila od žrde, a nešťastne si ju zrazil do vlastnej siete.
Isak po dvoch góloch v Belgicku vyhlásil, že sa cíti "vo veľmi dobrom rozpoložení". V tomto ročníku má na konte už 10 presných zásahov vo všetkých súťažiach, čím napravil dojem z minulého ročníka, v ktorom mal problémy obhájiť svoju vysokú prestupovú cenu.
Švédsky útočník skóroval v každom z polčasov, pričom Wirtz, ktorý po náročnej prvej sezóne na Anfielde chytá skvelú formu, pridal v 79. minúte ďalší gól. Vďaka tomu sa Liverpool v Lige majstrov vrátil na víťaznú vlnu a posunul sa na piate miesto v tabuľke.
Pochettino si na svoj prvý triumf na lavičke Manchestru United musí ešte počkať. V 80. minúte totiž brankár Senne Lammens chyboval, čo umožnilo Luisovi Suárezovi vyrovnať na konečných 2:2.
Dva rýchle góly Bruna Fernandesa v druhom polčase síce zmazali náskok súpera po Suárezovom premenenom pokutovom kope z prvého dejstva, no frustrovaní "červení diabli" napokon dohrávali v desiatich, keďže Youri Tielemans videl červenú kartu.
Zdroj: SITA.sk - Bayern prekvapivo prehral v Lille. PSG remizoval s AS Rím a Pochettino stále čaká na prvé víťazstvo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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