Brusel čaká tvrdý boj o rozpočet: Rozchádzajú sa názory na jeho výšku aj financovanie Ukrajiny
O budúcnosti rozpočtu a ďalšej podpore Ukrajiny by mali lídri rokovať aj na ďalšom mimoriadnom samite plánovanom na koniec decembra. Lídrov členských štátov Európskej ...
26.11.2026 (SITA.sk) - O budúcnosti rozpočtu a ďalšej podpore Ukrajiny by mali lídri rokovať aj na ďalšom mimoriadnom samite plánovanom na koniec decembra.
Lídrov členských štátov Európskej únie (EÚ) čaká vo štvrtok a v piatok v Bruseli náročný samit o budúcom sedemročnom rozpočte Únie a ďalšej finančnej pomoci Ukrajine. Rokovania komplikuje spor o rozsah rozpočtu aj o navrhovaný úver pre Kyjev vo výške 45 miliárd eur.
Európska komisia (EK) vlani navrhla rozpočet na roky 2028 až 2034 v hodnote dvoch biliónov eur, s čím však viaceré členské štáty nesúhlasia. Predseda Európskej rady (ER) António Costa sa preto pokúsil nájsť kompromis znížením návrhu o 204 miliárd eur.
Situáciu vyostril nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý podmienil dohodu o rozpočte podporou ďalšieho financovania Ukrajiny zo strany všetkých 27 členských krajín. Proti tomu sa postavili viaceré štáty vrátane Slovenska, Maďarska a Českej republiky, ktoré chcú mať možnosť z pripravovaného úveru vystúpiť.
Slovenský premiér Robert Fico označil Merzov postoj za „vydieranie“. Maďarský premiér Péter Magyar zas vyhlásil, že prepájanie rozpočtu EÚ s pomocou Ukrajine nie je „dobrý prístup“.
Tlak na dosiahnutie dohody zvýšil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý varoval pred ďalším odkladom. Ak by sa členské štáty nedohodli do roku 2027, rokovania by mohli pokračovať už po francúzskych voľbách, v ktorých vedie krajne pravicová politička Marine Le Penová.
Napriek naliehavosti však diplomati neočakávajú rýchly prelom. „Tento samit je navrhnutý tak, aby zlyhal,“ povedal jeden z diplomatov EÚ. O niečo optimistickejšie sa vyjadril predstaviteľ nemeckej vlády. „Dúfame, že do konca týždňa sa podarí dosiahnuť aspoň čiastočné zbližovanie pozícií,“ povedal.
O budúcnosti rozpočtu a ďalšej podpore Ukrajiny by mali lídri rokovať aj na ďalšom mimoriadnom samite plánovanom na koniec decembra.
Zdroj: SITA.sk - Brusel čaká tvrdý boj o rozpočet: Rozchádzajú sa názory na jeho výšku aj financovanie Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Lídrov členských štátov Európskej únie (EÚ) čaká vo štvrtok a v piatok v Bruseli náročný samit o budúcom sedemročnom rozpočte Únie a ďalšej finančnej pomoci Ukrajine. Rokovania komplikuje spor o rozsah rozpočtu aj o navrhovaný úver pre Kyjev vo výške 45 miliárd eur.
Merz zamútil vody
Európska komisia (EK) vlani navrhla rozpočet na roky 2028 až 2034 v hodnote dvoch biliónov eur, s čím však viaceré členské štáty nesúhlasia. Predseda Európskej rady (ER) António Costa sa preto pokúsil nájsť kompromis znížením návrhu o 204 miliárd eur.
Situáciu vyostril nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý podmienil dohodu o rozpočte podporou ďalšieho financovania Ukrajiny zo strany všetkých 27 členských krajín. Proti tomu sa postavili viaceré štáty vrátane Slovenska, Maďarska a Českej republiky, ktoré chcú mať možnosť z pripravovaného úveru vystúpiť.
Slovenský premiér Robert Fico označil Merzov postoj za „vydieranie“. Maďarský premiér Péter Magyar zas vyhlásil, že prepájanie rozpočtu EÚ s pomocou Ukrajine nie je „dobrý prístup“.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Horí im pod zadkom
Tlak na dosiahnutie dohody zvýšil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý varoval pred ďalším odkladom. Ak by sa členské štáty nedohodli do roku 2027, rokovania by mohli pokračovať už po francúzskych voľbách, v ktorých vedie krajne pravicová politička Marine Le Penová.
Napriek naliehavosti však diplomati neočakávajú rýchly prelom. „Tento samit je navrhnutý tak, aby zlyhal,“ povedal jeden z diplomatov EÚ. O niečo optimistickejšie sa vyjadril predstaviteľ nemeckej vlády. „Dúfame, že do konca týždňa sa podarí dosiahnuť aspoň čiastočné zbližovanie pozícií,“ povedal.
O budúcnosti rozpočtu a ďalšej podpore Ukrajiny by mali lídri rokovať aj na ďalšom mimoriadnom samite plánovanom na koniec decembra.
Zdroj: SITA.sk - Brusel čaká tvrdý boj o rozpočet: Rozchádzajú sa názory na jeho výšku aj financovanie Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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