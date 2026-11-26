Kremeľ chcel podľa experta ovládnuť Kyjev bez rozsiahlej invázie, Zelenskyj však jeho plány prekazil
Moskva podľa ukrajinského novinára Vitalija Portnikova pôvodne dúfala, že kontrolu nad Ukrajinou získa politickou cestou bez potreby rozsiahlej vojenskej invázie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa však ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Moskva podľa ukrajinského novinára Vitalija Portnikova pôvodne dúfala, že kontrolu nad Ukrajinou získa politickou cestou bez potreby rozsiahlej vojenskej invázie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa však podľa neho odmietol podriadiť ruským požiadavkám.
Ruský prezident Vladimir Putin mal pripravený plán rozsiahlej vojny proti Ukrajine už v roku 2014, teda osem rokov pred začiatkom ruskej invázie v plnom rozsahu. Vtedajší scenár však ešte nepočítal s anexiou západných oblastí Ukrajiny. V rozhovore pre ukrajinskú televíziu Espreso TV to uviedol novinár a politický komentátor Vitalij Portnikov.
„Plán tejto veľkej vojny ležal Putinovi na stole už v roku 2014, ibaže bez pričlenenia západných oblastí,“ povedal Portnikov. Kremeľ podľa neho v tom čase ešte dúfal, že svoje politické ciele dosiahne bez rozsiahlej vojenskej invázie, a to prostredníctvom zmeny politického smerovania Ukrajiny a návratu proruských síl k moci.
Po víťazstve Petra Porošenka v prezidentských voľbách v roku 2014 začala podľa Portnikova Moskva pripravovať politický revanš podobne ako po nástupe Viktora Juščenka do prezidentského úradu. Príležitosť na uskutočnenie svojich zámerov videla podľa novinára v roku 2019, keď sa ukrajinským prezidentom stal Volodymyr Zelenskyj.
Kremeľ podľa Portnikova predpokladal, že novému ukrajinskému vedeniu dokáže vnútiť ústupky, ktoré by v konečnom dôsledku znamenali faktickú kapituláciu krajiny a postupnú stratu jej politickej samostatnosti. „Dúfali, že sa bez toho zaobídu cestou politického revanšu,“ vysvetlil Portnikov uvažovanie ruského vedenia.
Ukrajinský novinár v tejto súvislosti poukázal na paralelu s bývalým prezidentom Viktorom Janukovyčom, ktorý v roku 2013 pod tlakom Moskvy ustúpil od podpisu asociačnej dohody s Európskou úniou. Kremeľ podľa neho očakával podobné správanie aj od Zelenského, ten však ruským požiadavkám neustúpil.
„Keď to Janukovyčovi v roku 2013 vysvetlili, pochopil, kde sú hranice jeho možností. Zelenskému to vysvetlili v roku 2019, ale ukázalo sa, že nie je Janukovyč,“ skonštatoval Portnikov. Dodal, že Kremeľ mal už v tom čase vypracovaný a pripravený plán rozsiahlej vojny proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ chcel podľa experta ovládnuť Kyjev bez rozsiahlej invázie, Zelenskyj však jeho plány prekazil © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin mal pripravený plán rozsiahlej vojny proti Ukrajine už v roku 2014, teda osem rokov pred začiatkom ruskej invázie v plnom rozsahu. Vtedajší scenár však ešte nepočítal s anexiou západných oblastí Ukrajiny. V rozhovore pre ukrajinskú televíziu Espreso TV to uviedol novinár a politický komentátor Vitalij Portnikov.
„Plán tejto veľkej vojny ležal Putinovi na stole už v roku 2014, ibaže bez pričlenenia západných oblastí,“ povedal Portnikov. Kremeľ podľa neho v tom čase ešte dúfal, že svoje politické ciele dosiahne bez rozsiahlej vojenskej invázie, a to prostredníctvom zmeny politického smerovania Ukrajiny a návratu proruských síl k moci.
Vnútenie ústupkov
Po víťazstve Petra Porošenka v prezidentských voľbách v roku 2014 začala podľa Portnikova Moskva pripravovať politický revanš podobne ako po nástupe Viktora Juščenka do prezidentského úradu. Príležitosť na uskutočnenie svojich zámerov videla podľa novinára v roku 2019, keď sa ukrajinským prezidentom stal Volodymyr Zelenskyj.
Kremeľ podľa Portnikova predpokladal, že novému ukrajinskému vedeniu dokáže vnútiť ústupky, ktoré by v konečnom dôsledku znamenali faktickú kapituláciu krajiny a postupnú stratu jej politickej samostatnosti. „Dúfali, že sa bez toho zaobídu cestou politického revanšu,“ vysvetlil Portnikov uvažovanie ruského vedenia.
Zelenskyj nie je Janukovyč
Ukrajinský novinár v tejto súvislosti poukázal na paralelu s bývalým prezidentom Viktorom Janukovyčom, ktorý v roku 2013 pod tlakom Moskvy ustúpil od podpisu asociačnej dohody s Európskou úniou. Kremeľ podľa neho očakával podobné správanie aj od Zelenského, ten však ruským požiadavkám neustúpil.
„Keď to Janukovyčovi v roku 2013 vysvetlili, pochopil, kde sú hranice jeho možností. Zelenskému to vysvetlili v roku 2019, ale ukázalo sa, že nie je Janukovyč,“ skonštatoval Portnikov. Dodal, že Kremeľ mal už v tom čase vypracovaný a pripravený plán rozsiahlej vojny proti Ukrajine.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ chcel podľa experta ovládnuť Kyjev bez rozsiahlej invázie, Zelenskyj však jeho plány prekazil © SITA Všetky práva vyhradené.
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