LeBron James prekonal svoj vlastný rekord, zaznamenal triple-double. Času poriadne zavára, chválil ho tréner súpera – VIDEO
Štvornásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča NBA zaznamenal v zápase proti Miami svoje sezónne maximum. LeBron James sa stal najstarším hráčom v ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Štvornásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča NBA zaznamenal v zápase proti Miami svoje sezónne maximum.
LeBron James sa stal najstarším hráčom v histórii NBA, ktorý dosiahol triple-double. Pomohol svojmu tímu z Philadelphie k víťazstvu 114:104 nad Miami Heat.
Štvornásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča NBA, ktorý 30. decembra oslávi 42. narodeniny, zaznamenal v tomto zápase svoje sezónne maximum – 25 bodov, 12 asistencií a 10 doskokov. Týmto výkonom prekonal svoj vlastný vekový rekord na dosiahnutie triple-double.
"Čas nakoniec vždy zvíťazí, ale LeBron mu momentálne poriadne zavára," poznamenal tréner Miami Erik Spoelstra.
Miami viedlo po prvej štvrtine 32:29, no James v druhej časti hry zaznamenal 14 bodov Philadelphie v rade, čím pomohol k polčasovému vedeniu 62:53. Domáci si už vedenie v druhom polčase nenechali vziať.
"Chceli sme sa vrátiť k našej defenzívnej identite. V prvej štvrtine sa nám to nedarilo, ale počas nasledujúcich 36 minút sme sa k nej vrátili," povedal James.
Tím 76ers vylepšil svoju bilanciu na 15 výhier a štyri prehry, čo je najlepší výsledok vo Východnej konferencii, a zároveň ukončil sedemzápasovú víťaznú sériu Miami (10 triumfov a sedem prehier).
Oba kluby majú v skupine B Východnej konferencie NBA Cupu bilanciu dve výhry a jedna prehra. V prípade víťazstva by si Miami zaistilo prvenstvo v skupine a postup do vyraďovacej fázy tohto turnaja.
Keďže Joel Embiid absentoval pre chorobu a Jaylen Brown musel odstúpiť pre problémy so stehenným svalom na ľavej nohe, úloha strieľať koše a pripravovať šance pre spoluhráčov pripadla Jamesovi.
"Okrem môjho herného IQ je práve toto tá časť hry, ktorú mám najradšej. Je skvelé byť na palubovke v úlohe rozohrávača, sledovať spoluhráčov, ako správne nabiehajú, a potom im presne a včas poslať loptu. Bavilo ma to," uviedol historicky najlepší strelec NBA.
Najlepším strelcom 76ers bol Tyrese Maxey s 30 bodmi, zatiaľ čo VJ Edgecombe pridal 18 bodov. "Toto sú moji mladí býci. Vďaka nim pokračujem ďalej. Dodávajú mi energiu," doplnil James.
Giannis Antetokounmpo zaznamenal za Miami 32 bodov a 14 doskokov. James po skončení minulej sezóny opustil Los Angeles Lakers a spomedzi viacerých klubov si vybral 76ers v nádeji, že získa svoj piaty titul v NBA.
Zdroj: SITA.sk - LeBron James prekonal svoj vlastný rekord, zaznamenal triple-double. Času poriadne zavára, chválil ho tréner súpera – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
LeBron James sa stal najstarším hráčom v histórii NBA, ktorý dosiahol triple-double. Pomohol svojmu tímu z Philadelphie k víťazstvu 114:104 nad Miami Heat.
Štvornásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča NBA, ktorý 30. decembra oslávi 42. narodeniny, zaznamenal v tomto zápase svoje sezónne maximum – 25 bodov, 12 asistencií a 10 doskokov. Týmto výkonom prekonal svoj vlastný vekový rekord na dosiahnutie triple-double.
"Čas nakoniec vždy zvíťazí, ale LeBron mu momentálne poriadne zavára," poznamenal tréner Miami Erik Spoelstra.
Skvelá bilancia
Miami viedlo po prvej štvrtine 32:29, no James v druhej časti hry zaznamenal 14 bodov Philadelphie v rade, čím pomohol k polčasovému vedeniu 62:53. Domáci si už vedenie v druhom polčase nenechali vziať.
"Chceli sme sa vrátiť k našej defenzívnej identite. V prvej štvrtine sa nám to nedarilo, ale počas nasledujúcich 36 minút sme sa k nej vrátili," povedal James.
Tím 76ers vylepšil svoju bilanciu na 15 výhier a štyri prehry, čo je najlepší výsledok vo Východnej konferencii, a zároveň ukončil sedemzápasovú víťaznú sériu Miami (10 triumfov a sedem prehier).
Nová úloha
Oba kluby majú v skupine B Východnej konferencie NBA Cupu bilanciu dve výhry a jedna prehra. V prípade víťazstva by si Miami zaistilo prvenstvo v skupine a postup do vyraďovacej fázy tohto turnaja.
Keďže Joel Embiid absentoval pre chorobu a Jaylen Brown musel odstúpiť pre problémy so stehenným svalom na ľavej nohe, úloha strieľať koše a pripravovať šance pre spoluhráčov pripadla Jamesovi.
"Okrem môjho herného IQ je práve toto tá časť hry, ktorú mám najradšej. Je skvelé byť na palubovke v úlohe rozohrávača, sledovať spoluhráčov, ako správne nabiehajú, a potom im presne a včas poslať loptu. Bavilo ma to," uviedol historicky najlepší strelec NBA.
Najlepším strelcom 76ers bol Tyrese Maxey s 30 bodmi, zatiaľ čo VJ Edgecombe pridal 18 bodov. "Toto sú moji mladí býci. Vďaka nim pokračujem ďalej. Dodávajú mi energiu," doplnil James.
Giannis Antetokounmpo zaznamenal za Miami 32 bodov a 14 doskokov. James po skončení minulej sezóny opustil Los Angeles Lakers a spomedzi viacerých klubov si vybral 76ers v nádeji, že získa svoj piaty titul v NBA.
Zdroj: SITA.sk - LeBron James prekonal svoj vlastný rekord, zaznamenal triple-double. Času poriadne zavára, chválil ho tréner súpera – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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