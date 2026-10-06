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06. októbra 2026
Jedna hodina rokovania a obed. Slovan odhalil detaily rokovania o vstupe do českej extraligy, rád by angažoval Tatara
Cifru, ktorú bude musieť klub zaplatiť, nemohol prezradiť, keďže ide o neverejnú informáciu. Generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček rokoval so 14 zástupcami českých klubov a to aj ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Cifru, ktorú bude musieť klub zaplatiť, nemohol prezradiť, keďže ide o neverejnú informáciu.
Generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček rokoval so 14 zástupcami českých klubov a to aj vrátane Asociácie profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH).
Rozprávali sa o vízii "belasých" vstúpiť do českej extraligy a opustiť slovenskú. Minulý týždeň absolvovali všetky strany neformálny obed, všetko si predtým vydiskutovali za jedinú hodinu.
"Bol to prvý proces z našej strany na ceste vstúpiť do českej extraligy. Je to však dlhá cesta, veľa práce a takých kúskov ako lego, ktoré musia do seba zapadnúť, aby sa to podarilo," prezradil Havlíček.
Priznal, že so zástupcami slovenských tímov nekomunikovali, či majú podobný záujem. Reč je teda iba o Slovane a prípadný vstup by bol od sezóny 2028/29.
Čo sa musí splniť? "Je tam viac vecí a úkonov. Potrebujete infraštruktúru, vstupný poplatok, káder a ďalšie garancie. A aj keď to splníme, tak to stále neznamená, že máme dvere otvorené," priznal pre web sportovy.cas.sk.
Cifru, ktorú budú musieť zaplatiť, nemohol prezradiť, keďže ide o neverejnú informáciu. Zároveň prekvapil, keď oznámil, že Slovan by mal až dva tímy - jeden by hral českú extraligu a druhý tú slovenskú. "Takáto je pracovná verzia."
Rozpočet klubu je aktuálne na úrovni 6 až 7 miliónov eur, pri vstupe do českej extraligy by sa navýšil až na viac ako 10 miliónov eur. Bolo by to na úrovni Sparty Praha a ďalších top klubov v Česku.
Na záver Havlíček dodal túžbu mať v kádri slovenského reprezentanta a kapitána národného tímu Tomáša Tatara.
"Všetci vedia, že Tomáša chceme zlanáriť, ale nie za účelom českej ligy. Chceli by sme ho mať celkovo v Slovane," doplnil pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Jedna hodina rokovania a obed. Slovan odhalil detaily rokovania o vstupe do českej extraligy, rád by angažoval Tatara © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček rokoval so 14 zástupcami českých klubov a to aj vrátane Asociácie profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH).
Rozprávali sa o vízii "belasých" vstúpiť do českej extraligy a opustiť slovenskú. Minulý týždeň absolvovali všetky strany neformálny obed, všetko si predtým vydiskutovali za jedinú hodinu.
"Bol to prvý proces z našej strany na ceste vstúpiť do českej extraligy. Je to však dlhá cesta, veľa práce a takých kúskov ako lego, ktoré musia do seba zapadnúť, aby sa to podarilo," prezradil Havlíček.
Dva tímy Slovana
Priznal, že so zástupcami slovenských tímov nekomunikovali, či majú podobný záujem. Reč je teda iba o Slovane a prípadný vstup by bol od sezóny 2028/29.
Čo sa musí splniť? "Je tam viac vecí a úkonov. Potrebujete infraštruktúru, vstupný poplatok, káder a ďalšie garancie. A aj keď to splníme, tak to stále neznamená, že máme dvere otvorené," priznal pre web sportovy.cas.sk.
Cifru, ktorú budú musieť zaplatiť, nemohol prezradiť, keďže ide o neverejnú informáciu. Zároveň prekvapil, keď oznámil, že Slovan by mal až dva tímy - jeden by hral českú extraligu a druhý tú slovenskú. "Takáto je pracovná verzia."
Navýšili by rozpočet
Rozpočet klubu je aktuálne na úrovni 6 až 7 miliónov eur, pri vstupe do českej extraligy by sa navýšil až na viac ako 10 miliónov eur. Bolo by to na úrovni Sparty Praha a ďalších top klubov v Česku.
Na záver Havlíček dodal túžbu mať v kádri slovenského reprezentanta a kapitána národného tímu Tomáša Tatara.
"Všetci vedia, že Tomáša chceme zlanáriť, ale nie za účelom českej ligy. Chceli by sme ho mať celkovo v Slovane," doplnil pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Jedna hodina rokovania a obed. Slovan odhalil detaily rokovania o vstupe do českej extraligy, rád by angažoval Tatara © SITA Všetky práva vyhradené.
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