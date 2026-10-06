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06. októbra 2026
Kouč Montrealu nechce, aby Slafkovský „maľoval podľa čísel“. Dáva mu plátno a slobodu ako umelcovi
Tagy: NHL 2026/2027
Slafkovský tvrdí, že sa napriek nulovému bodovému kontu cíti dobre a chce ďalej napredovať v ofenzíve aj defenzíve. Tréner hokejistov Montrealu Canadiens Martin St. Louis nechce príliš striktnými ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Slafkovský tvrdí, že sa napriek nulovému bodovému kontu cíti dobre a chce ďalej napredovať v ofenzíve aj defenzíve.
Tréner hokejistov Montrealu Canadiens Martin St. Louis nechce príliš striktnými pokynmi obmedzovať ďalší rozvoj slovenského útočníka Juraja Slafkovského. Dvadsaťdvaročného Košičana prirovnal k umelcovi, ktorému treba vytvoriť určité hranice, ale v ich vnútri mu ponechať slobodu. Slovenský reprezentant na jeho slová reagoval vyhlásením, že dúfa, že nikdy nebude „hotový produkt“.
St. Louis pri vysvetľovaní svojho prístupu k Slafkovského rozvoju použil prirovnanie k maľovaniu podľa čísel. Talentovaných hráčov podľa neho nemožno viesť spôsobom, ktorý by potlačil ich kreativitu. „Takíto talentovaní hráči sú umelci. Nechcete ich nútiť maľovať podľa čísel. Chcete ich nechať byť umelcami,“ povedal St. Louis pre TVA Sports.
Kouč Canadiens svoju metaforu následne rozvinul. Jeho úlohou je podľa neho vytvoriť Slafkovskému pomyselné plátno a vymedziť jeho hranice, v ktorých sa môže tvorivo prejaviť. „Plátno má svoj obvod a on musí maľovať iba vnútri plátna. Musíme mu vytvoriť plátno a nechať ho byť umelcom,“ vysvetlil St. Louis.
Slafkovský vstúpil už do svojej piatej sezóny v NHL a v každom z predchádzajúcich štyroch ročníkov zvýšil svoj bodový zisk. V minulej sezóne nazbieral 73 bodov, o 22 viac ako ročník predtým. St. Louis je napriek tomu presvedčený, že jednotka draftu NHL z roku 2022 má značný priestor na ďalší rozvoj. „Neviem, akým umelcom sa stane, ale ešte nie je hotový umelec,“ povedal tréner Montrealu.
Slafkovskému sa táto predstava pozdáva. Na St. Louisove slová reagoval počas víkendu v Pittsburghu. „Dúfam, že nikdy nebudem hotový produkt a že sa budem naďalej zlepšovať. Chcem byť schopný pomáhať tímu v ofenzíve aj defenzíve,“ povedal slovenský útočník pre TVA Sports. Za dôležitý moment svojho doterajšieho vývoja považuje obdobie, keď sa v NHL začal cítiť skutočne komfortne. „Začal som sa cítiť pohodlne. Chvíľu mi to trvalo, ale vždy som vedel, že to príde,“ skonštatoval.
K väčšiemu sebavedomiu mu podľa vlastných slov pomohlo aj dlhšie pôsobenie v jednej formácii s kapitánom Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. „Hranie s nimi počas niekoľkých sezón mi umožnilo vybudovať si sebavedomie a cítiť sa komfortne vo všetkých situáciách. Dokázal som to potom využiť, keď som sa ocitol na ľade bez nich,“ povedal Slafkovský.
St. Louis ho v závere predchádzajúcej sezóny oddelil od Suzukiho a Caufielda a spojil ho s mladými útočníkmi Ivanom Demidovom a Oliverom Kapanenom. V novom ročníku je zatiaľ Slafkovský bez bodového zápisu. Nebodoval pri víťazstve 3:2 v Toronte ani pri sobotňajšej prehre 5:6 po predĺžení v Pittsburghu. V pondelok však zámorským novinárom povedal, že sa napriek tomu cíti dobre.
Slovenský krídelník pripustil, že jeho formácia zatiaľ netrávi v útočnom pásme toľko času, koľko by si predstavovala, a práve na tom potrebuje zapracovať. Ďalšiu príležitosť na bodový zápis dostane v utorok večer. Canadiens odohrajú prvý domáci duel sezóny proti Caroline Hurricanes, ktorá ich v minulej sezóne vyradila vo finále Východnej konferencie. Zápas v montrealskom Bell Centre sa začne o 19.00 h miestneho času (už v stredu o 1.00 h SELČ).
Zdroj: SITA.sk - Kouč Montrealu nechce, aby Slafkovský „maľoval podľa čísel“. Dáva mu plátno a slobodu ako umelcovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner hokejistov Montrealu Canadiens Martin St. Louis nechce príliš striktnými pokynmi obmedzovať ďalší rozvoj slovenského útočníka Juraja Slafkovského. Dvadsaťdvaročného Košičana prirovnal k umelcovi, ktorému treba vytvoriť určité hranice, ale v ich vnútri mu ponechať slobodu. Slovenský reprezentant na jeho slová reagoval vyhlásením, že dúfa, že nikdy nebude „hotový produkt“.
St. Louis pri vysvetľovaní svojho prístupu k Slafkovského rozvoju použil prirovnanie k maľovaniu podľa čísel. Talentovaných hráčov podľa neho nemožno viesť spôsobom, ktorý by potlačil ich kreativitu. „Takíto talentovaní hráči sú umelci. Nechcete ich nútiť maľovať podľa čísel. Chcete ich nechať byť umelcami,“ povedal St. Louis pre TVA Sports.
Kouč Canadiens svoju metaforu následne rozvinul. Jeho úlohou je podľa neho vytvoriť Slafkovskému pomyselné plátno a vymedziť jeho hranice, v ktorých sa môže tvorivo prejaviť. „Plátno má svoj obvod a on musí maľovať iba vnútri plátna. Musíme mu vytvoriť plátno a nechať ho byť umelcom,“ vysvetlil St. Louis.
Slafkovský vstúpil už do svojej piatej sezóny v NHL a v každom z predchádzajúcich štyroch ročníkov zvýšil svoj bodový zisk. V minulej sezóne nazbieral 73 bodov, o 22 viac ako ročník predtým. St. Louis je napriek tomu presvedčený, že jednotka draftu NHL z roku 2022 má značný priestor na ďalší rozvoj. „Neviem, akým umelcom sa stane, ale ešte nie je hotový umelec,“ povedal tréner Montrealu.
Slafkovskému sa táto predstava pozdáva. Na St. Louisove slová reagoval počas víkendu v Pittsburghu. „Dúfam, že nikdy nebudem hotový produkt a že sa budem naďalej zlepšovať. Chcem byť schopný pomáhať tímu v ofenzíve aj defenzíve,“ povedal slovenský útočník pre TVA Sports. Za dôležitý moment svojho doterajšieho vývoja považuje obdobie, keď sa v NHL začal cítiť skutočne komfortne. „Začal som sa cítiť pohodlne. Chvíľu mi to trvalo, ale vždy som vedel, že to príde,“ skonštatoval.
K väčšiemu sebavedomiu mu podľa vlastných slov pomohlo aj dlhšie pôsobenie v jednej formácii s kapitánom Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. „Hranie s nimi počas niekoľkých sezón mi umožnilo vybudovať si sebavedomie a cítiť sa komfortne vo všetkých situáciách. Dokázal som to potom využiť, keď som sa ocitol na ľade bez nich,“ povedal Slafkovský.
St. Louis ho v závere predchádzajúcej sezóny oddelil od Suzukiho a Caufielda a spojil ho s mladými útočníkmi Ivanom Demidovom a Oliverom Kapanenom. V novom ročníku je zatiaľ Slafkovský bez bodového zápisu. Nebodoval pri víťazstve 3:2 v Toronte ani pri sobotňajšej prehre 5:6 po predĺžení v Pittsburghu. V pondelok však zámorským novinárom povedal, že sa napriek tomu cíti dobre.
Slovenský krídelník pripustil, že jeho formácia zatiaľ netrávi v útočnom pásme toľko času, koľko by si predstavovala, a práve na tom potrebuje zapracovať. Ďalšiu príležitosť na bodový zápis dostane v utorok večer. Canadiens odohrajú prvý domáci duel sezóny proti Caroline Hurricanes, ktorá ich v minulej sezóne vyradila vo finále Východnej konferencie. Zápas v montrealskom Bell Centre sa začne o 19.00 h miestneho času (už v stredu o 1.00 h SELČ).
Zdroj: SITA.sk - Kouč Montrealu nechce, aby Slafkovský „maľoval podľa čísel“. Dáva mu plátno a slobodu ako umelcovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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