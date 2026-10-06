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06. októbra 2026
Slovenky sa už pripravujú na play-off proti Ukrajinkám. Výhodou je dvakrát domáce prostredie
Slovensku stojí v prvej fáze play-off o postup na MS 2027 v ceste Ukrajina. Slovenské futbalistky čaká v najbližších siedmich dňoch náročný dvojzápas prvej fázy play-off o postup na majstrovstvá ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Slovensku stojí v prvej fáze play-off o postup na MS 2027 v ceste Ukrajina.
Slovenské futbalistky čaká v najbližších siedmich dňoch náročný dvojzápas prvej fázy play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027.
Proti Ukrajinkám to bude špecifické v tom, že oba duely sa budú hrať na Slovensku.
Prvý zápas bude hostiť 9. októbra Prešov a odveta je na programe 13. októbra v Košiciach. V prípade postupu narazia Slovenky na víťazky dvojsúboja Grécko – Anglicko.
Zverenky trénera Petra Kopúňa si v pondelok rozložili svoj tábor v Poprade. Slovenský tréner sa spolieha na tradičné mená. Novou tvárou je len Lucia Rumančíková z Liberca.
"Ukrajina je renkingovo vyššie ako my, hrá štýlom, ktorý sa mne páči. Urobíme všetko preto, aby sme domáce prostredie využili na maximum. Ukrajinky sú veľmi behavý súper, hrajú jednoducho. Budeme sa musieť na to pripraviť najmä bežecky," povedal tréner Kopúň podľa webu futbalsfz.sk.
Ukrajina je súper, s ktorým si jeho hráčky zmerali sily iba prednedávnom a prehrali s ním tesne 0:1. "V tom stretnutí bola veľmi rýchlo vylúčená Janka Vojteková, preto sa mi to horšie hodnotí a porovnáva. Ale bol to dobrý zápas z našej strany aj z pohľadu fyzických ukazovateľov. Bude to preto veľmi zaujímavé," dodal Kopúň.
Po dlhšom čase sa objavila na zraze slovenskej reprezentácie Tamara Morávková, ktorá absolvovala operáciu členka. Ofenzívna hráčka už piatu sezónu pôsobí v českej Slavii Praha.
"Robili mi plastiku väzu v členku a som rada, že som opäť v reprezentácii. Robila som všetko preto, aby som sa čo najskôr vrátila na trávniky,“ spokojne sa usmievala Morávková.
"Už sme s nimi hrali prípravný zápas. Vieme, čo od nich môžeme očakávať a ja verím, že sa na ne dobre pripravíme a zabojujeme o postup," dodala 23-ročná Skaličanka.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky sa už pripravujú na play-off proti Ukrajinkám. Výhodou je dvakrát domáce prostredie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské futbalistky čaká v najbližších siedmich dňoch náročný dvojzápas prvej fázy play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027.
Proti Ukrajinkám to bude špecifické v tom, že oba duely sa budú hrať na Slovensku.
Prvý zápas bude hostiť 9. októbra Prešov a odveta je na programe 13. októbra v Košiciach. V prípade postupu narazia Slovenky na víťazky dvojsúboja Grécko – Anglicko.
Zverenky trénera Petra Kopúňa si v pondelok rozložili svoj tábor v Poprade. Slovenský tréner sa spolieha na tradičné mená. Novou tvárou je len Lucia Rumančíková z Liberca.
Využiť domáce prostredie
"Ukrajina je renkingovo vyššie ako my, hrá štýlom, ktorý sa mne páči. Urobíme všetko preto, aby sme domáce prostredie využili na maximum. Ukrajinky sú veľmi behavý súper, hrajú jednoducho. Budeme sa musieť na to pripraviť najmä bežecky," povedal tréner Kopúň podľa webu futbalsfz.sk.
Ukrajina je súper, s ktorým si jeho hráčky zmerali sily iba prednedávnom a prehrali s ním tesne 0:1. "V tom stretnutí bola veľmi rýchlo vylúčená Janka Vojteková, preto sa mi to horšie hodnotí a porovnáva. Ale bol to dobrý zápas z našej strany aj z pohľadu fyzických ukazovateľov. Bude to preto veľmi zaujímavé," dodal Kopúň.
Morávková je späť
Po dlhšom čase sa objavila na zraze slovenskej reprezentácie Tamara Morávková, ktorá absolvovala operáciu členka. Ofenzívna hráčka už piatu sezónu pôsobí v českej Slavii Praha.
"Robili mi plastiku väzu v členku a som rada, že som opäť v reprezentácii. Robila som všetko preto, aby som sa čo najskôr vrátila na trávniky,“ spokojne sa usmievala Morávková.
"Už sme s nimi hrali prípravný zápas. Vieme, čo od nich môžeme očakávať a ja verím, že sa na ne dobre pripravíme a zabojujeme o postup," dodala 23-ročná Skaličanka.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky sa už pripravujú na play-off proti Ukrajinkám. Výhodou je dvakrát domáce prostredie © SITA Všetky práva vyhradené.
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