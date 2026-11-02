Jotovová obhájila prezidentský úrad v Bulharsku, ako prvá žena získala mandát priamo od voličov
Doterajšia prezidentka, ktorá sa funkcie ujala v januári po odstúpení Rumena Radeva, zvíťazila v druhom kole volieb so ziskom takmer 58 percent hlasov. Podporuje dialóg s Moskvou a kritizuje vojenskú pomoc ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Doterajšia prezidentka, ktorá sa funkcie ujala v januári po odstúpení Rumena Radeva, zvíťazila v druhom kole volieb so ziskom takmer 58 percent hlasov. Podporuje dialóg s Moskvou a kritizuje vojenskú pomoc Ukrajine.
Bulharská prezidentka Ilijana Jotovová zvíťazila v druhom kole prezidentských volieb a stala sa prvou ženou v histórii krajiny, ktorá získala prezidentský mandát priamo od voličov. Podľa údajov ústrednej volebnej komisie po spracovaní 99,95 percenta zápisníc získala 57,58 percenta hlasov, zatiaľ čo jej súper, bývalý dočasný premiér Andrej Gjurov, dostal 39,47 percenta.
Takmer tri percentá voličov nepodporili ani jedného kandidáta. Jotovová pritom stojí na čele štátu už od 23. januára, keď ako dovtedajšia viceprezidentka prevzala prezidentský úrad po odstúpení Rumena Radeva.
Víťazstvo Jotovovej bolo výraznejšie, než naznačovali výsledky prvého kola z 25. októbra. V ňom získala 34,76 percenta hlasov, kým Gjurov 31,95 percenta. V druhom kole však jej protikandidát uspel medzi Bulharmi žijúcimi v zahraničí, kde podľa takmer úplných výsledkov získal viac ako 56 percent hlasov.
Gjurov už uznal porážku a zablahoželal víťazke. „Neočakávali sme takýto rozdiel. Myslím si, že pre všetkých, ktorí nás podporili, je to sklamanie. To najlepšie je však ešte pred nami a vytvorili sme spoľahlivú platformu, ktorú možno ďalej rozvíjať,“ vyhlásil.
Šesťdesiatdvaročná Jotovová je dlhoročnou spolupracovníčkou súčasného premiéra Rumena Radeva, ktorý bol bulharským prezidentom do januára tohto roka. Ako viceprezidentka pôsobila od roku 2017 a po jeho odstúpení prevzala na základe ústavy prezidentské právomoci.
Už vtedy sa stala prvou ženou na čele Bulharska, nedeľňajšie voľby jej však priniesli vlastný päťročný mandát. Pred vstupom do politiky pracovala ako novinárka a televízna moderátorka, neskôr bola poslankyňou bulharského parlamentu aj Európskeho parlamentu. Vo voľbách ju podporovala Radevova vládna strana Progresívne Bulharsko.
Výsledok volieb môže mať význam aj pre postoj Sofie k ruskej vojne proti Ukrajine. Jotovová presadzuje diplomatické riešenie konfliktu a obnovenie dialógu s Moskvou, pričom kritizuje pokračovanie dodávok zbraní Kyjevu.
„Posielanie ďalších zbraní a miliárd vedie len k novým obetiam a poštváva pravoslávne národy proti sebe,“ vyhlásila v minulosti. Jej súper Gjurov zastával výraznejšie proukrajinské postoje a počas pôsobenia na čele dočasnej vlády podpísal s Kyjevom dohodu o bezpečnostnej spolupráci.
Hoci má bulharský prezident prevažne reprezentatívne právomoci, môže vetovať zákony, zastupuje krajinu v zahraničnopolitických otázkach a je vrchným veliteľom ozbrojených síl. Jotovovej víťazstvo zároveň znamená, že prezidentský úrad zostane v rukách politickej spojenkyne premiéra Radeva. Bulharsko, ktoré je členom Európskej únie aj NATO, pritom čelí rastúcim bezpečnostným obavám v súvislosti s vojnou na Ukrajine a nedávnymi útokmi na obchodné lode v Čiernom mori.
Zdroj: SITA.sk - Jotovová obhájila prezidentský úrad v Bulharsku, ako prvá žena získala mandát priamo od voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
Bulharská prezidentka Ilijana Jotovová zvíťazila v druhom kole prezidentských volieb a stala sa prvou ženou v histórii krajiny, ktorá získala prezidentský mandát priamo od voličov. Podľa údajov ústrednej volebnej komisie po spracovaní 99,95 percenta zápisníc získala 57,58 percenta hlasov, zatiaľ čo jej súper, bývalý dočasný premiér Andrej Gjurov, dostal 39,47 percenta.
Takmer tri percentá voličov nepodporili ani jedného kandidáta. Jotovová pritom stojí na čele štátu už od 23. januára, keď ako dovtedajšia viceprezidentka prevzala prezidentský úrad po odstúpení Rumena Radeva.
Víťazstvo Jotovovej bolo výraznejšie, než naznačovali výsledky prvého kola z 25. októbra. V ňom získala 34,76 percenta hlasov, kým Gjurov 31,95 percenta. V druhom kole však jej protikandidát uspel medzi Bulharmi žijúcimi v zahraničí, kde podľa takmer úplných výsledkov získal viac ako 56 percent hlasov.
Gjurov už uznal porážku a zablahoželal víťazke. „Neočakávali sme takýto rozdiel. Myslím si, že pre všetkých, ktorí nás podporili, je to sklamanie. To najlepšie je však ešte pred nami a vytvorili sme spoľahlivú platformu, ktorú možno ďalej rozvíjať,“ vyhlásil.
Päťročný mandát
Šesťdesiatdvaročná Jotovová je dlhoročnou spolupracovníčkou súčasného premiéra Rumena Radeva, ktorý bol bulharským prezidentom do januára tohto roka. Ako viceprezidentka pôsobila od roku 2017 a po jeho odstúpení prevzala na základe ústavy prezidentské právomoci.
Už vtedy sa stala prvou ženou na čele Bulharska, nedeľňajšie voľby jej však priniesli vlastný päťročný mandát. Pred vstupom do politiky pracovala ako novinárka a televízna moderátorka, neskôr bola poslankyňou bulharského parlamentu aj Európskeho parlamentu. Vo voľbách ju podporovala Radevova vládna strana Progresívne Bulharsko.
Postoj Sofie k ruskej vojne proti Ukrajine
Výsledok volieb môže mať význam aj pre postoj Sofie k ruskej vojne proti Ukrajine. Jotovová presadzuje diplomatické riešenie konfliktu a obnovenie dialógu s Moskvou, pričom kritizuje pokračovanie dodávok zbraní Kyjevu.
„Posielanie ďalších zbraní a miliárd vedie len k novým obetiam a poštváva pravoslávne národy proti sebe,“ vyhlásila v minulosti. Jej súper Gjurov zastával výraznejšie proukrajinské postoje a počas pôsobenia na čele dočasnej vlády podpísal s Kyjevom dohodu o bezpečnostnej spolupráci.
Hoci má bulharský prezident prevažne reprezentatívne právomoci, môže vetovať zákony, zastupuje krajinu v zahraničnopolitických otázkach a je vrchným veliteľom ozbrojených síl. Jotovovej víťazstvo zároveň znamená, že prezidentský úrad zostane v rukách politickej spojenkyne premiéra Radeva. Bulharsko, ktoré je členom Európskej únie aj NATO, pritom čelí rastúcim bezpečnostným obavám v súvislosti s vojnou na Ukrajine a nedávnymi útokmi na obchodné lode v Čiernom mori.
Zdroj: SITA.sk - Jotovová obhájila prezidentský úrad v Bulharsku, ako prvá žena získala mandát priamo od voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
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