Minimálne alebo žiadne zisky. Ruská armáda zaznamenala ďalší rekord v rámci denných strát
Podľa ukrajinského generálneho štábu ide o najvyššie denné straty od začiatku rozsiahlej ruskej invázie. Celkové straty Moskvy sa už blížia k 1,6 milióna vojakov. Ruská ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského generálneho štábu ide o najvyššie denné straty od začiatku rozsiahlej ruskej invázie. Celkové straty Moskvy sa už blížia k 1,6 milióna vojakov.
Ruská armáda utrpela počas uplynulých 24 hodín rekordné straty na bojisku na Ukrajine. Podľa údajov generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl prišla o ďalších 2 500 vojakov, pričom tento údaj zahŕňa mŕtvych aj zranených. Ide o najvyšší denný počet strát, aký ukrajinská armáda zaznamenala od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022. Informácie Kyjeva nebolo možné nezávisle overiť.
Doterajší rekord evidoval ukrajinský generálny štáb 21. októbra, keď podľa jeho hlásenia ruské jednotky stratili 2250 príslušníkov. Najnovšie údaje tak predstavujú ďalšie zvýšenie o 250 vojakov. Celkové ruské personálne straty od začiatku invázie dosiahli podľa ukrajinskej armády k 2. novembru už 1 592 770 vojakov.
Mimoriadne vysoké straty hlásil Kyjev aj za celý október. Podľa ukrajinských údajov ruská armáda počas mesiaca stratila 54 400 zabitých a ťažko zranených vojakov, čo predstavuje najvyšší mesačný počet od začiatku vojny. Tieto čísla naznačujú pokračujúcu vysokú intenzitu bojov, pri ktorých Moskva podľa ukrajinskej strany prichádza o značné množstvo živej sily.
Rastúce straty zároveň zvyšujú tlak na dopĺňanie ruských jednotiek. Podľa ukrajinských informácií záujem o vstup do armády klesá napriek vysokým finančným odmenám za podpis kontraktu. V Kremli sa v tejto súvislosti diskutovalo aj o možnosti ďalšej rozsiahlej mobilizácie po septembrových voľbách v Rusku.
Na vysokú cenu pokračovania vojny upozornili aj predstavitelia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Podľa ich hodnotenia Rusko mesačne stráca viac ako 40-tisíc zabitých a zranených vojakov, pričom v niektorých mesiacoch dosahuje iba minimálne územné zisky alebo nezíska prakticky žiadne nové územie. Údaje jednotlivých strán o stratách sa však môžu líšiť a ich presné počty zostávajú počas prebiehajúcej vojny predmetom neistoty.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Minimálne alebo žiadne zisky. Ruská armáda zaznamenala ďalší rekord v rámci denných strát © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská armáda utrpela počas uplynulých 24 hodín rekordné straty na bojisku na Ukrajine. Podľa údajov generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl prišla o ďalších 2 500 vojakov, pričom tento údaj zahŕňa mŕtvych aj zranených. Ide o najvyšší denný počet strát, aký ukrajinská armáda zaznamenala od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022. Informácie Kyjeva nebolo možné nezávisle overiť.
Doterajší rekord evidoval ukrajinský generálny štáb 21. októbra, keď podľa jeho hlásenia ruské jednotky stratili 2250 príslušníkov. Najnovšie údaje tak predstavujú ďalšie zvýšenie o 250 vojakov. Celkové ruské personálne straty od začiatku invázie dosiahli podľa ukrajinskej armády k 2. novembru už 1 592 770 vojakov.
Mimoriadne vysoké straty za október
Mimoriadne vysoké straty hlásil Kyjev aj za celý október. Podľa ukrajinských údajov ruská armáda počas mesiaca stratila 54 400 zabitých a ťažko zranených vojakov, čo predstavuje najvyšší mesačný počet od začiatku vojny. Tieto čísla naznačujú pokračujúcu vysokú intenzitu bojov, pri ktorých Moskva podľa ukrajinskej strany prichádza o značné množstvo živej sily.
Rastúce straty zároveň zvyšujú tlak na dopĺňanie ruských jednotiek. Podľa ukrajinských informácií záujem o vstup do armády klesá napriek vysokým finančným odmenám za podpis kontraktu. V Kremli sa v tejto súvislosti diskutovalo aj o možnosti ďalšej rozsiahlej mobilizácie po septembrových voľbách v Rusku.
Na vysokú cenu pokračovania vojny upozornili aj predstavitelia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Podľa ich hodnotenia Rusko mesačne stráca viac ako 40-tisíc zabitých a zranených vojakov, pričom v niektorých mesiacoch dosahuje iba minimálne územné zisky alebo nezíska prakticky žiadne nové územie. Údaje jednotlivých strán o stratách sa však môžu líšiť a ich presné počty zostávajú počas prebiehajúcej vojny predmetom neistoty.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Minimálne alebo žiadne zisky. Ruská armáda zaznamenala ďalší rekord v rámci denných strát © SITA Všetky práva vyhradené.
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