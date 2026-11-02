Soul plánuje zdvojnásobiť vládne investície do umelej inteligencie na viac než 14 miliárd eur
Vláda chce výraznými investíciami do umelej inteligencie a ďalších perspektívnych odvetví zvýšiť rastový potenciál ekonomiky. Južná Kórea plánuje v roku 2027 takmer zdvojnásobiť výdavky na
2.11.2026 (SITA.sk) - Vláda chce výraznými investíciami do umelej inteligencie a ďalších perspektívnych odvetví zvýšiť rastový potenciál ekonomiky.
Južná Kórea plánuje v roku 2027 takmer zdvojnásobiť výdavky na umelú inteligenciu a polovodiče na rekordných 21,3 bilióna wonov (približne 14,3 miliardy eur), oznámil v pondelok prezident I Če-mjong pri predstavovaní návrhu štátneho rozpočtu v parlamente.
Južná Kórea patrí medzi svetové technologické veľmoci a sídlia v nej spoločnosti Samsung Electronics a SK hynix, dvaja z troch najväčších výrobcov pamäťových čipov na svete. Dopyt po nich v posledných rokoch prudko rastie vďaka rozvoju umelej inteligencie.
„Na polovodiče, fyzickú umelú inteligenciu a dátové centrá pre umelú inteligenciu, teda tri megaprojekty, ako aj na investície do umelej inteligencie vyčleníme 21,3 bilióna wonov, čo je takmer dvojnásobok tohtoročnej sumy,“ povedal prezident poslancom.
Vláda chce výraznými investíciami do umelej inteligencie a ďalších perspektívnych odvetví zvýšiť rastový potenciál ekonomiky. Ďalších 4,7 bilióna wonov plánuje Soul investovať do podpory pokročilých projektov umelej inteligencie s cieľom vyvinúť vlastný model AI svetovej úrovne, čo prezident označil za strategický národný projekt.
Celkový návrh rozpočtu na rok 2027 počíta s výdavkami vo výške 821 biliónov wonov, t.j. medziročný nárast o 12,8 percenta. Ak ho parlament schváli, pôjde o najväčší rozpočet v histórii krajiny.
Vláda zároveň navrhuje zvýšiť výdavky na obranu o 8,2 percenta na 73,3 bilióna wonov. Financie majú smerovať okrem iného na zabezpečenie jadrových ponoriek a stíhacích lietadiel KF-21. Soul chce tiež urýchliť premenu armády na moderné sily využívajúce integrované systémy s ľudskou obsluhou aj bez nej, založené na umelej inteligencii, robotoch a bezpilotných prostriedkoch.
Zdroj: SITA.sk - Soul plánuje zdvojnásobiť vládne investície do umelej inteligencie na viac než 14 miliárd eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Južná Kórea plánuje v roku 2027 takmer zdvojnásobiť výdavky na umelú inteligenciu a polovodiče na rekordných 21,3 bilióna wonov (približne 14,3 miliardy eur), oznámil v pondelok prezident I Če-mjong pri predstavovaní návrhu štátneho rozpočtu v parlamente.
Južná Kórea patrí medzi svetové technologické veľmoci a sídlia v nej spoločnosti Samsung Electronics a SK hynix, dvaja z troch najväčších výrobcov pamäťových čipov na svete. Dopyt po nich v posledných rokoch prudko rastie vďaka rozvoju umelej inteligencie.
AI má perspektívu
„Na polovodiče, fyzickú umelú inteligenciu a dátové centrá pre umelú inteligenciu, teda tri megaprojekty, ako aj na investície do umelej inteligencie vyčleníme 21,3 bilióna wonov, čo je takmer dvojnásobok tohtoročnej sumy,“ povedal prezident poslancom.
Vláda chce výraznými investíciami do umelej inteligencie a ďalších perspektívnych odvetví zvýšiť rastový potenciál ekonomiky. Ďalších 4,7 bilióna wonov plánuje Soul investovať do podpory pokročilých projektov umelej inteligencie s cieľom vyvinúť vlastný model AI svetovej úrovne, čo prezident označil za strategický národný projekt.
Rekordný rozpočet
Celkový návrh rozpočtu na rok 2027 počíta s výdavkami vo výške 821 biliónov wonov, t.j. medziročný nárast o 12,8 percenta. Ak ho parlament schváli, pôjde o najväčší rozpočet v histórii krajiny.
Vláda zároveň navrhuje zvýšiť výdavky na obranu o 8,2 percenta na 73,3 bilióna wonov. Financie majú smerovať okrem iného na zabezpečenie jadrových ponoriek a stíhacích lietadiel KF-21. Soul chce tiež urýchliť premenu armády na moderné sily využívajúce integrované systémy s ľudskou obsluhou aj bez nej, založené na umelej inteligencii, robotoch a bezpilotných prostriedkoch.
Zdroj: SITA.sk - Soul plánuje zdvojnásobiť vládne investície do umelej inteligencie na viac než 14 miliárd eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Formula 1 má historicky najmladšieho majstra sveta. Antonelli mal v auguste len 20 rokov – VIDEO
- Arakčí stále verí v diplomaciu, ale Teherán je pripravený zasiahnuť americké ciele kdekoľvek
- Pozlátené šperky: Aký je rozdiel oproti zlatu a ako dlho vydržia?
- Rusi môžu štartovať na hokejových MS 2027 v Nemecku. Tie tam však možno ani nebudú
- Minimálne alebo žiadne zisky. Ruská armáda zaznamenala ďalší rekord v rámci denných strát