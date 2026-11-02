Slovensko má prvú medailu z OH mládeže v Dakare. Krištof vybojoval bronz, nevyhovuje mu teplá voda
Sedemnásťročný slovenský reprezentant skončil tretí na 100 m motýlik. V náročných podmienkach senegalskej metropoly ho čakajú ešte ďalšie dva štarty. Slovenská výprava získala hneď v úvodný ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Sedemnásťročný slovenský reprezentant skončil tretí na 100 m motýlik. V náročných podmienkach senegalskej metropoly ho čakajú ešte ďalšie dva štarty.
Slovenská výprava získala hneď v úvodný súťažný deň IV. olympijských hier mládeže v senegalskom Dakare prvú medailu. Postaral sa o ňu sedemnásťročný plavec Matiáš Ondrej Krištof, ktorý v nedeľňajšom finále na 100 m motýlik dohmatol na treťom mieste časom 54,71 s. Pre Slovensko ide o historicky prvý cenný kov v plaveckých súťažiach na olympijských hrách mládeže. Vo finále rovnakej disciplíny medzi dievčatami sa predstavila aj Stela Megelová, ktorá obsadila siedmu priečku výkonom 1:02,57 min.
Reprezentant bratislavského klubu PK Orca naznačil medailové ambície už v rozplavbách, v ktorých dosiahol druhý najrýchlejší čas 54,68 s. Vo finále bol tretí už na obrátke a bronzovú pozíciu si udržal až do cieľa. Za vlastným slovenským juniorským rekordom 54,19 s zo Sheffieldu zaostal o 52 stotín sekundy.
„Čas nebol najlepší, ale na takýchto podujatiach nejde o čas, ale o umiestnenie. Získal som pre Slovensko medailu, takže sa nemôžem sťažovať. Je to úžasný výsledok pre mňa, pre Slovensko aj pre mojich trénerov v Anglicku a na Slovensku. Je to niečo neskutočné,“ povedal Krištof pre web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Slovenský plavec, ktorý na otváracom ceremoniáli niesol vlajku slovenskej výpravy, musel v Dakare bojovať nielen so súpermi, ale aj s nepriaznivými podmienkami. Pre vysoké teploty je teplá aj voda v bazéne, pričom pretekárom chýba klimatizácia v priestoroch pred štartom aj v olympijskej dedine.
„Teplá voda, vysoká teplota a chýbajúca klimatizácia v call roome či v olympijskej dedine nie sú pre nás príjemné. Niekomu to možno vyhovuje, ale mne nie. Dosť to unavuje. Spotíte sa. Potom to ovplyvňuje aj čas či výkon. Každý má však rovnaké podmienky. Treba s nimi bojovať, akceptovať ich a nesťažovať sa. Jednoducho treba zabojovať,“ uviedol bronzový medailista.
Krištof pritom nepovažuje motýlkarskú stovku za svoju najsilnejšiu disciplínu. Na olympijských hrách mládeže má pred sebou ešte dva štarty, v pondelok sa predstaví na 100 m voľný spôsob a v piatok 6. novembra ho čaká dvojnásobná vzdialenosť.
„Povedal by som, že toto bola moja druhá najsilnejšia disciplína. Neviem, ako som na tom teraz výkonnostne po príchode sem a v tomto počasí. Je to nepredvídateľné, či už z pohľadu počasia, kondície alebo mentálnej prípravy. Uvidíme, ako dopadnú ďalšie štarty. Veľmi sa na ne teším,“ skonštatoval slovenský reprezentant.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má prvú medailu z OH mládeže v Dakare. Krištof vybojoval bronz, nevyhovuje mu teplá voda © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská výprava získala hneď v úvodný súťažný deň IV. olympijských hier mládeže v senegalskom Dakare prvú medailu. Postaral sa o ňu sedemnásťročný plavec Matiáš Ondrej Krištof, ktorý v nedeľňajšom finále na 100 m motýlik dohmatol na treťom mieste časom 54,71 s. Pre Slovensko ide o historicky prvý cenný kov v plaveckých súťažiach na olympijských hrách mládeže. Vo finále rovnakej disciplíny medzi dievčatami sa predstavila aj Stela Megelová, ktorá obsadila siedmu priečku výkonom 1:02,57 min.
Reprezentant bratislavského klubu PK Orca naznačil medailové ambície už v rozplavbách, v ktorých dosiahol druhý najrýchlejší čas 54,68 s. Vo finále bol tretí už na obrátke a bronzovú pozíciu si udržal až do cieľa. Za vlastným slovenským juniorským rekordom 54,19 s zo Sheffieldu zaostal o 52 stotín sekundy.
Nejde o čas, ale o umiestnenie
„Čas nebol najlepší, ale na takýchto podujatiach nejde o čas, ale o umiestnenie. Získal som pre Slovensko medailu, takže sa nemôžem sťažovať. Je to úžasný výsledok pre mňa, pre Slovensko aj pre mojich trénerov v Anglicku a na Slovensku. Je to niečo neskutočné,“ povedal Krištof pre web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Slovenský plavec, ktorý na otváracom ceremoniáli niesol vlajku slovenskej výpravy, musel v Dakare bojovať nielen so súpermi, ale aj s nepriaznivými podmienkami. Pre vysoké teploty je teplá aj voda v bazéne, pričom pretekárom chýba klimatizácia v priestoroch pred štartom aj v olympijskej dedine.
„Teplá voda, vysoká teplota a chýbajúca klimatizácia v call roome či v olympijskej dedine nie sú pre nás príjemné. Niekomu to možno vyhovuje, ale mne nie. Dosť to unavuje. Spotíte sa. Potom to ovplyvňuje aj čas či výkon. Každý má však rovnaké podmienky. Treba s nimi bojovať, akceptovať ich a nesťažovať sa. Jednoducho treba zabojovať,“ uviedol bronzový medailista.
Pred sebou má ešte dva štarty
Krištof pritom nepovažuje motýlkarskú stovku za svoju najsilnejšiu disciplínu. Na olympijských hrách mládeže má pred sebou ešte dva štarty, v pondelok sa predstaví na 100 m voľný spôsob a v piatok 6. novembra ho čaká dvojnásobná vzdialenosť.
„Povedal by som, že toto bola moja druhá najsilnejšia disciplína. Neviem, ako som na tom teraz výkonnostne po príchode sem a v tomto počasí. Je to nepredvídateľné, či už z pohľadu počasia, kondície alebo mentálnej prípravy. Uvidíme, ako dopadnú ďalšie štarty. Veľmi sa na ne teším,“ skonštatoval slovenský reprezentant.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má prvú medailu z OH mládeže v Dakare. Krištof vybojoval bronz, nevyhovuje mu teplá voda © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Formula 1 má historicky najmladšieho majstra sveta. Antonelli mal v auguste len 20 rokov – VIDEO
- Arakčí stále verí v diplomaciu, ale Teherán je pripravený zasiahnuť americké ciele kdekoľvek
- Pozlátené šperky: Aký je rozdiel oproti zlatu a ako dlho vydržia?
- Rusi môžu štartovať na hokejových MS 2027 v Nemecku. Tie tam však možno ani nebudú
- Minimálne alebo žiadne zisky. Ruská armáda zaznamenala ďalší rekord v rámci denných strát