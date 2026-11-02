Teherán je ochotný do dvoch dní spriechodniť Hormuz. Stačí, ak Washington pristúpi na jeho požiadavky
Podľa rezortu diplomacie je možnosť realizovať tento plán v priebehu dvoch dní dôkazom ústretovosti iránskeho režimu. Iránske ministerstvo zahraničných vecí zvažuje dvojdňový plán na opätovné ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Podľa rezortu diplomacie je možnosť realizovať tento plán v priebehu dvoch dní dôkazom ústretovosti iránskeho režimu.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí zvažuje dvojdňový plán na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, ak Spojené štáty pristúpia na podmienky Teheránu, informoval v pondelok hovorca iránskeho rezortu diplomacie.
Podľa Esmáíla Bakáího je možnosť realizovať tento plán v priebehu dvoch dní ďalším dôkazom ústretovosti iránskeho režimu. „Možnosť realizovať tento plán do dvoch dní je ďalším prejavom konštruktívneho prístupu Iránu. Uviedli sme, že ak budú splnené iránske požiadavky, bude možné v krátkom čase obnoviť bezpečnosť v Hormuzskom prielive a pokračovať v rokovacom procese,“ vyhlásil.
Bakáí dodal, že prostredníctvom sprostredkovateľov naďalej prebieha výmena odkazov medzi oboma stranami. Irán už dávnejšie predložil plán na otvorenie Hormuzu v priebehu týždňa, ktorý však Washington neprijal.
Americký prezident Donald Trump cez víkend naznačil, že USA by mohli v krátkom čase obnoviť vojenské útoky na Irán. Šéf iránskej bezpečnostnej rady Mohsen Rezáí naopak v sobotu informoval, že od amerického viceprezidenta JD Vancea dostal list s návrhom na obnovenie rokovaní o ukončení osem mesiacov trvajúceho konfliktu.
Hormuzský prieliv patrí k najdôležitejším námorným trasám na svete a prechádza ním významná časť globálneho vývozu ropy a zemného plynu. Irán úžinu zablokoval po americko-izraelských útokoch na začiatku vojny koncom februára, čo viedlo k narušeniu dodávok energií a prudkému rastu ich cien na svetových trhoch.
Zdroj: SITA.sk - Teherán je ochotný do dvoch dní spriechodniť Hormuz. Stačí, ak Washington pristúpi na jeho požiadavky © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí zvažuje dvojdňový plán na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, ak Spojené štáty pristúpia na podmienky Teheránu, informoval v pondelok hovorca iránskeho rezortu diplomacie.
Podľa Esmáíla Bakáího je možnosť realizovať tento plán v priebehu dvoch dní ďalším dôkazom ústretovosti iránskeho režimu. „Možnosť realizovať tento plán do dvoch dní je ďalším prejavom konštruktívneho prístupu Iránu. Uviedli sme, že ak budú splnené iránske požiadavky, bude možné v krátkom čase obnoviť bezpečnosť v Hormuzskom prielive a pokračovať v rokovacom procese,“ vyhlásil.
Bakáí dodal, že prostredníctvom sprostredkovateľov naďalej prebieha výmena odkazov medzi oboma stranami. Irán už dávnejšie predložil plán na otvorenie Hormuzu v priebehu týždňa, ktorý však Washington neprijal.
Americký prezident Donald Trump cez víkend naznačil, že USA by mohli v krátkom čase obnoviť vojenské útoky na Irán. Šéf iránskej bezpečnostnej rady Mohsen Rezáí naopak v sobotu informoval, že od amerického viceprezidenta JD Vancea dostal list s návrhom na obnovenie rokovaní o ukončení osem mesiacov trvajúceho konfliktu.
Hormuzský prieliv patrí k najdôležitejším námorným trasám na svete a prechádza ním významná časť globálneho vývozu ropy a zemného plynu. Irán úžinu zablokoval po americko-izraelských útokoch na začiatku vojny koncom februára, čo viedlo k narušeniu dodávok energií a prudkému rastu ich cien na svetových trhoch.
Zdroj: SITA.sk - Teherán je ochotný do dvoch dní spriechodniť Hormuz. Stačí, ak Washington pristúpi na jeho požiadavky © SITA Všetky práva vyhradené.
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