Pri havárii malého lietadla neďaleko Trumpovej rezidencie na Floride zahynulo deväť ľudí
„Narazíme do zeme,“ povedala osoba z kabíny pilota krátko pred prerušením komunikácie. Deväť ľudí zahynulo v nedeľu pri havárii malého lietadla Learjet 60 na juhu amerického štátu Florida. ...
2.11.2026 (SITA.sk) - „Narazíme do zeme,“ povedala osoba z kabíny pilota krátko pred prerušením komunikácie.
Deväť ľudí zahynulo v nedeľu pri havárii malého lietadla Learjet 60 na juhu amerického štátu Florida. Stroj sa zrútil pri obytnej štvrti neďaleko rezidencie amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Minister dopravy Sean Duffy uviedol, že lietadlo odletelo z mesta Austin v štáte Texas a smerovalo na Bahamy. Zrútilo sa neďaleko obytnej štvrte Cresthaven, ktorá sa nachádza v okrese Palm Beach, necelých 11 kilometrov od Trumpovej rezidencie Mar-a-Lago.
„Je zrejmé, že ide o katastrofálnu leteckú nehodu. Vyzeralo to ako padajúca raketa,“ povedal novinárom neďaleko miesta havárie guvernér Floridy Ron DeSantis.
Trump bol v nedeľu v Mar-a-Lago. O 11:55 miestneho času nastúpil do prezidentského lietadla Air Force One a krátko nato odletel z neďalekého letiska, ktoré nedávno premenovali na Medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Lietadlo Learjet sa zrútilo približne o hodinu neskôr.
Lietadlo dopadlo neďaleko vstupu do areálu mobilných domov, uviedol komisár okresu Palm Beach Joel Flores. Dodal, že úrady evakuovali približne 600 obyvateľov a presunuli ich do núdzových ubytovacích zariadení.
V oblasti pred nehodou hlásili búrky. Na zvukovej nahrávke zverejnenej na webovej stránke liveatc.net, ktorá monitoruje leteckú komunikáciu, počuť, ako osoba z kabíny pilota hlási „stredne silné turbulencie“.
Osoba uviedla, že lietadlo „sa dostáva do zrážok“ a „potrebuje stúpať“. Krátko nato oznámila: „Mayday, mayday, klesáme rýchlosťou 10-tisíc stôp (tri kilometre) za minútu.“ O niekoľko sekúnd neskôr oznámila „núdzový stav“, keď lietadlo klesalo rýchlosťou 20-tisíc stôp (šesť kilometrov) za minútu.
„Narazíme do zeme,“ povedala osoba krátko pred prerušením komunikácie.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii malého lietadla neďaleko Trumpovej rezidencie na Floride zahynulo deväť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Deväť ľudí zahynulo v nedeľu pri havárii malého lietadla Learjet 60 na juhu amerického štátu Florida. Stroj sa zrútil pri obytnej štvrti neďaleko rezidencie amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Minister dopravy Sean Duffy uviedol, že lietadlo odletelo z mesta Austin v štáte Texas a smerovalo na Bahamy. Zrútilo sa neďaleko obytnej štvrte Cresthaven, ktorá sa nachádza v okrese Palm Beach, necelých 11 kilometrov od Trumpovej rezidencie Mar-a-Lago.
„Je zrejmé, že ide o katastrofálnu leteckú nehodu. Vyzeralo to ako padajúca raketa,“ povedal novinárom neďaleko miesta havárie guvernér Floridy Ron DeSantis.
Trump bol v nedeľu v Mar-a-Lago. O 11:55 miestneho času nastúpil do prezidentského lietadla Air Force One a krátko nato odletel z neďalekého letiska, ktoré nedávno premenovali na Medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Lietadlo Learjet sa zrútilo približne o hodinu neskôr.
Lietadlo dopadlo neďaleko vstupu do areálu mobilných domov, uviedol komisár okresu Palm Beach Joel Flores. Dodal, že úrady evakuovali približne 600 obyvateľov a presunuli ich do núdzových ubytovacích zariadení.
V oblasti pred nehodou hlásili búrky. Na zvukovej nahrávke zverejnenej na webovej stránke liveatc.net, ktorá monitoruje leteckú komunikáciu, počuť, ako osoba z kabíny pilota hlási „stredne silné turbulencie“.
Osoba uviedla, že lietadlo „sa dostáva do zrážok“ a „potrebuje stúpať“. Krátko nato oznámila: „Mayday, mayday, klesáme rýchlosťou 10-tisíc stôp (tri kilometre) za minútu.“ O niekoľko sekúnd neskôr oznámila „núdzový stav“, keď lietadlo klesalo rýchlosťou 20-tisíc stôp (šesť kilometrov) za minútu.
„Narazíme do zeme,“ povedala osoba krátko pred prerušením komunikácie.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii malého lietadla neďaleko Trumpovej rezidencie na Floride zahynulo deväť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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