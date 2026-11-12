Masové protesty proti drahému bývaniu v Španielsku prerástli do násilností. Polícia použila slzotvorný plyn
Podľa odhadov úradov sa na proteste v Madride zúčastnilo približne 120-tisíc ľudí, zatiaľ čo v Barcelone ich bolo 55-tisíc. Státisíce ľudí vyšli v stredu do ulíc španielskych miest na protest ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Podľa odhadov úradov sa na proteste v Madride zúčastnilo približne 120-tisíc ľudí, zatiaľ čo v Barcelone ich bolo 55-tisíc.
Státisíce ľudí vyšli v stredu do ulíc španielskych miest na protest proti vysokým nákladom na bývanie a rastúcim životným nákladom. Demonštrácie, ktoré sprevádzal prvý celoštátny 24-hodinový štrajk od roku 2012, sa v Madride a Barcelone skončili potýčkami s políciou. Bezpečnostné zložky proti menším skupinám násilných demonštrantov použili slzotvorný plyn a odpaľovače gumových projektilov. V Barcelone zadržali 18 ľudí.
Podľa odhadov úradov sa na proteste v Madride zúčastnilo približne 120-tisíc ľudí, zatiaľ čo v Barcelone ich bolo 55-tisíc. Desaťtisíce ďalších demonštrovali v ostatných častiach krajiny. Po skončení hlavných zhromaždení začali skupiny maskovaných protestujúcich hádzať predmety na policajtov a zakladať požiare.
V uliciach Barcelony horeli veľké kontajnery na odpad, bicykle aj kvetináče. „Ľudia veľa pracujú, a aj tak im to nestačí na nájom či vlastné bývanie,“ povedala agentúre AFP 25-ročná divadelná technička Paula Díazová, ktorá stále žije s rodičmi.
Protesty sa konali len niekoľko týždňov pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na 29. novembra. Socialistický premiér Pedro Sánchez ich vyhlásil po tom, ako jeho menšinová vláda nedokázala v parlamente presadiť balík opatrení na riešenie bytovej krízy. Odborová centrála UGT označila štrajk za veľký úspech, hoci priznala nerovnomernú účasť v jednotlivých odvetviach. Naopak, zamestnávateľská organizácia CEOE hovorila o neúspechu a tvrdila, že väčšina hospodárstva fungovala bez výraznejších obmedzení.
Nedostupné bývanie sa stalo jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Protestnú vlnu ešte v septembri vyvolalo vysťahovanie 87-ročného dôchodcu v Madride. Demonštranti požadujú dostupnejšie nájomné bývanie a prísnejšiu reguláciu cien.
„Zákon ponuky a dopytu sa na bývanie nevzťahuje. Ceny nájmov by mali byť regulované,“ uviedla 34-ročná mikrobiologička María Piñanová, ktorá býva s priateľmi v byte s poškodeným stropom. Zdravotná sestra Isabel Iglesiasová z Madridu zase povedala, že s partnerom platia za nájom tisíc eur mesačne, pričom sama zarába 1 700 eur. Podľa nej mohla Sánchezova vláda v otázke bývania urobiť oveľa viac.
Zdroj: SITA.sk - Masové protesty proti drahému bývaniu v Španielsku prerástli do násilností. Polícia použila slzotvorný plyn © SITA Všetky práva vyhradené.
Státisíce ľudí vyšli v stredu do ulíc španielskych miest na protest proti vysokým nákladom na bývanie a rastúcim životným nákladom. Demonštrácie, ktoré sprevádzal prvý celoštátny 24-hodinový štrajk od roku 2012, sa v Madride a Barcelone skončili potýčkami s políciou. Bezpečnostné zložky proti menším skupinám násilných demonštrantov použili slzotvorný plyn a odpaľovače gumových projektilov. V Barcelone zadržali 18 ľudí.
Hádzanie predmetov aj zakladanie požiarov
Podľa odhadov úradov sa na proteste v Madride zúčastnilo približne 120-tisíc ľudí, zatiaľ čo v Barcelone ich bolo 55-tisíc. Desaťtisíce ďalších demonštrovali v ostatných častiach krajiny. Po skončení hlavných zhromaždení začali skupiny maskovaných protestujúcich hádzať predmety na policajtov a zakladať požiare.
V uliciach Barcelony horeli veľké kontajnery na odpad, bicykle aj kvetináče. „Ľudia veľa pracujú, a aj tak im to nestačí na nájom či vlastné bývanie,“ povedala agentúre AFP 25-ročná divadelná technička Paula Díazová, ktorá stále žije s rodičmi.
Protestná vlna
Protesty sa konali len niekoľko týždňov pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na 29. novembra. Socialistický premiér Pedro Sánchez ich vyhlásil po tom, ako jeho menšinová vláda nedokázala v parlamente presadiť balík opatrení na riešenie bytovej krízy. Odborová centrála UGT označila štrajk za veľký úspech, hoci priznala nerovnomernú účasť v jednotlivých odvetviach. Naopak, zamestnávateľská organizácia CEOE hovorila o neúspechu a tvrdila, že väčšina hospodárstva fungovala bez výraznejších obmedzení.
Nedostupné bývanie sa stalo jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Protestnú vlnu ešte v septembri vyvolalo vysťahovanie 87-ročného dôchodcu v Madride. Demonštranti požadujú dostupnejšie nájomné bývanie a prísnejšiu reguláciu cien.
„Zákon ponuky a dopytu sa na bývanie nevzťahuje. Ceny nájmov by mali byť regulované,“ uviedla 34-ročná mikrobiologička María Piñanová, ktorá býva s priateľmi v byte s poškodeným stropom. Zdravotná sestra Isabel Iglesiasová z Madridu zase povedala, že s partnerom platia za nájom tisíc eur mesačne, pričom sama zarába 1 700 eur. Podľa nej mohla Sánchezova vláda v otázke bývania urobiť oveľa viac.
Zdroj: SITA.sk - Masové protesty proti drahému bývaniu v Španielsku prerástli do násilností. Polícia použila slzotvorný plyn © SITA Všetky práva vyhradené.
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