Malatinec prešiel od Huliaka k Tarabovi. Parlament rokuje, ale koalícia už nemusí mať väčšinu – VIDEO
Začiatok schôdze bol avizovaný na deviatu ráno, ale rokovanie odštartovalo o dve hodiny neskôr. Naživo: Rokovanie parlamentu
3.11.2026 (SITA.sk) - Začiatok schôdze bol avizovaný na deviatu ráno, ale rokovanie odštartovalo o dve hodiny neskôr.
Rokovanie parlamentu sa v utorok začalo o dve hodiny neskôr, ako bolo pôvodne plánované. Po dvojtýždňovej prestávke sa malo pokračovať v rokovaní 61. schôdze od 9:00, ale nakoniec sa začiatok posunul na jedenástu predpoludním.
Parlament zároveň už tento týždeň nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie bude až v utorok 10. novembra o 11:00. Schválili to poslanci vládnej koalície na návrh predsedajúceho schôdze a predsedu NR SR Richarda Rašiho. Za takýto návrh hlasovalo 76 poslancov, vrátane Romana Malatinca, ktorý oznámil odchod zo Strany vidieka a prechod k Tomášovi Tarabovi.
Poslanec za Slovenskú národnú stranu Roman Michelko v reakcii na odklad hlasovania uviedol, že potrebujú nájsť priestor na politickú dohodu. Predpokladá, že sa Taraba stretne s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a vydeklaruje, aké má podmienky. „Ak budú prijateľné, vieme sa o tom baviť,“ povedal Michelko.
Koalícia však podľa neho zatiaľ má väčšinu, čoho dôkazom je podľa neho práve to, že aj Malatinec hlasoval za odklad hlasovania. Súčasne podotkol, že ak niekomu najmenej vyhovujú predčasné voľby, tak je to Taraba. Ten teraz podľa neho musí predstaviť svoje požiadavky. Na otázku novinára, či nejde o vydieranie, Michelko odpovedal, že dobre to pomenoval. „Bohužiaľ, taký nešvár sa nám tu zahniezdil v parlamente, že niekto nátlakovo si vydobíja svoje veci,“ uzavrel Michelko.
Minister cestovného ruchu a športu a predseda Strany vidieka Rudolf Huliak ostal po odchode poslanca Romana Malatinca zo strany v šoku. „Skoro som ráno spadol zo stoličky, keď mi to povedal,“ uviedol Huliak s tým, že Malatinec mu odchod zo strany a prechod k Tomášovi Tarabovi oznámil v utorok o 9:00. Dovtedy nemal žiadne indície, že by Malatinec chystal odchod.
„Postavil ma pred hotovú vec. Hovorím, skoro som druhýkrát spadol zo stoličky. Povedal, že odchádza zo strany a ide k Tomášovi Tarabovi,“ uviedol Huliak, podľa ktorého k takémuto rozhodnutiu prišlo z ničoho nič, a viac mu Malatinec k tomu ani nepovedal. Huliak vníma jeho odchod ako zradu partnera. Zároveň si však nemyslí, že by bola ohrozená väčšina v parlamente. Malatinec je podľa neho pevnou súčasťou koalície aj naďalej.
Poslanec Roman Malatinec sa rozhodol, že začne od nuly a začne budovať projekt s Tomášom Tarabom. Ako uviedol pre médiá, dlhodobo uvažuje o svojom politickom zmýšľaní a cieľoch, ktoré chce napĺňať v rámci Národnej rady SR.
„Dnes ráno som sa stretol s pánom Huliakom, poďakoval som mu za doterajšiu spoluprácu, a myslím si, že v niektorých veciach sme sa zhodli a v niektorých nie, ale taká je politika,” povedal Malatinec, ktorý mal podľa medializovaných opustiť skupinu poslancov Strany vidieka a pridať sa k odvolanému šéfovi envirorezortu a súčasnému nezaradenému poslancovi Tomášovi Tarabovi a poslancovi Petrovi Slyškovi (zvolená za Hlas-SD). Vládna koalícia by odchodom Malatinca zrejme prišla o väčšinu v parlamente.
Roman Malatinec bol do parlamentu zvolený na kandidátnej listine strany Hlas-SD, v závere roka 2024 sa zaradil do skupinky „rebelujúcich” poslancov Hlasu spolu so Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom. Vtedajšia situácia napokon vyústila do Migaľovho vymenovania za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník. Malatinec sa pridal k poslancom zo Strany vidieka vedenej ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom. Tomáš Taraba bol donedávna ministrom životného prostredia, až kým mu poslanci parlamentu vyslovili nedôveru v závere septembra.
Poslanec poznamenal, že opozícia bude určite narábať s tým, že koalícia stratila väčšinu. „Ja chcem povedať za nás troch (Taraba, Slyško a Malatinec), že určite budeme podporovať zákony, ktoré dávajú zmysel a pomôžu ľuďom,” uviedol. Dodal, že bude hovoriť s Tarabom aj Slyškom o jednotlivých zákonoch a budú informovať koaličných partnerov.
Poslanec nechcel komentovať povahu svojich nezhôd s Huliakom. Dodal, že chce začať s novým projektom a uchádzať sa o dôveru občanov v budúcoročných parlamentných voľbách. „My chceme dialóg. Politika je o tom, aby sa ľudia medzi sebou rozprávali, riešili problémy,” povedal. Malatinec neodpovedal priamo, či podľa neho hrozia predčasné voľby, podľa jeho slov tomu treba dať nejaký čas a diskutovať o tom na koaličnej rade a odkomunikovať to aj premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD).
Rovnako nechcel komentovať ani to, či sa k nim pripoja aj ďalší poslanci, napríklad nezaradený poslanec Ján Ferenčák, dodal, že hovorí za seba a ako sa rozhodnú ostatní, je na nich. Na margo načasovania svojho rozhodnutia sa vyjadril, že rok pred parlamentnými voľbami je podľa neho dostatočný čas na to, aby to oznámil Huliakovi. Považuje to za správne.
Ako ešte predtým informovala strana Sloboda a Solidarita (SaS), domnievajú sa, že dôvodom nehlasovania parlamentu od 9:00 mohlo byť, že koalícia prišla o väčšinu. Ako uviedli na sociálnej sieti, bývalý poslanec Hlasu-SD Roman Malatinec (Strana vidieka) údajne prešiel od Rudolfa Huliaka (Strana vidieka) k Tomášovi Tarabovi. „Bývalý hlasák Malatinec zradil už aj Huliaka a pripojil sa k Tarabovi,“ napísala SaS.
Poslankyňa Mária Kolíková za stranu SaS na tlačovej besede uviedla, že Taraba a Malatinec oznámili, že vládna koalícia prišla o väčšinu.
„Opäť na pôde parlamentu po prerušenej schôdzi budeme mať zmenu trestného procesu, aby sme pomáhali Tiborovi Gašparovi a zjavne tomu kľúčovému cieľu, čo lepí celú tuto vládnu koalíciu. Ja si myslím, že osobitne teraz je to veľmi symbolické, kedy nám Taraba spolu s poslancom Malatincom oznámili, že vládna koalícia stráca väčšinu. Ale je zjavné, že vládnu koalíciu lepí únik pred spravodlivosťou blízkych ľudí tejto vládnej koalícii,“ povedala Kolíková.
Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová na tlačovej besede uviedla, že oficiálnym dôvodom, prečo parlament ešte nerokoval, sú technické príčiny.
„Ak sú to technické príčiny u väčšiny vládnej koalície, aj to sú technické príčiny. Ak je to tak, tak vládna koalícia by mala okamžite predstúpiť pred Národnú radu SR a vysvetliť, či má ešte vôbec väčšinu a dôveru. A mal by to prísť vysvetliť Národnej rade SR aj premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý žiadal dôveru pre svoju vládu. V tejto chvíli vidíme len jedno. Vládnej koalícii každým dňom ako listy v jeseni odpadávajú poslanci,“ povedala poslankyňa.
Zároveň sa pýta, koľko bude Slovensko stáť to, aby súčasná vláda dovládla do konca volebného obdobia a mohla presadzovať nie veci, ktoré sú prospešné pre verejnosť, ale také, ktoré sú prospešné pre obžalovaného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). „Koľko nás beztrestnosť Tibora Gašpara bude ešte stáť?“ uzavrela Mesterová.
Zdroj: SITA.sk - Malatinec prešiel od Huliaka k Tarabovi. Parlament rokuje, ale koalícia už nemusí mať väčšinu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Naživo: Rokovanie parlamentu
Rokovanie parlamentu sa v utorok začalo o dve hodiny neskôr, ako bolo pôvodne plánované. Po dvojtýždňovej prestávke sa malo pokračovať v rokovaní 61. schôdze od 9:00, ale nakoniec sa začiatok posunul na jedenástu predpoludním.
Parlament zároveň už tento týždeň nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie bude až v utorok 10. novembra o 11:00. Schválili to poslanci vládnej koalície na návrh predsedajúceho schôdze a predsedu NR SR Richarda Rašiho. Za takýto návrh hlasovalo 76 poslancov, vrátane Romana Malatinca, ktorý oznámil odchod zo Strany vidieka a prechod k Tomášovi Tarabovi.
Potrebujú nájsť priestor na politickú dohodu
Poslanec za Slovenskú národnú stranu Roman Michelko v reakcii na odklad hlasovania uviedol, že potrebujú nájsť priestor na politickú dohodu. Predpokladá, že sa Taraba stretne s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a vydeklaruje, aké má podmienky. „Ak budú prijateľné, vieme sa o tom baviť,“ povedal Michelko.
Koalícia však podľa neho zatiaľ má väčšinu, čoho dôkazom je podľa neho práve to, že aj Malatinec hlasoval za odklad hlasovania. Súčasne podotkol, že ak niekomu najmenej vyhovujú predčasné voľby, tak je to Taraba. Ten teraz podľa neho musí predstaviť svoje požiadavky. Na otázku novinára, či nejde o vydieranie, Michelko odpovedal, že dobre to pomenoval. „Bohužiaľ, taký nešvár sa nám tu zahniezdil v parlamente, že niekto nátlakovo si vydobíja svoje veci,“ uzavrel Michelko.
Malatinec postavil Huliaka pred hotovú vec
Minister cestovného ruchu a športu a predseda Strany vidieka Rudolf Huliak ostal po odchode poslanca Romana Malatinca zo strany v šoku. „Skoro som ráno spadol zo stoličky, keď mi to povedal,“ uviedol Huliak s tým, že Malatinec mu odchod zo strany a prechod k Tomášovi Tarabovi oznámil v utorok o 9:00. Dovtedy nemal žiadne indície, že by Malatinec chystal odchod.
„Postavil ma pred hotovú vec. Hovorím, skoro som druhýkrát spadol zo stoličky. Povedal, že odchádza zo strany a ide k Tomášovi Tarabovi,“ uviedol Huliak, podľa ktorého k takémuto rozhodnutiu prišlo z ničoho nič, a viac mu Malatinec k tomu ani nepovedal. Huliak vníma jeho odchod ako zradu partnera. Zároveň si však nemyslí, že by bola ohrozená väčšina v parlamente. Malatinec je podľa neho pevnou súčasťou koalície aj naďalej.
Chcel začať od nuly
Poslanec Roman Malatinec sa rozhodol, že začne od nuly a začne budovať projekt s Tomášom Tarabom. Ako uviedol pre médiá, dlhodobo uvažuje o svojom politickom zmýšľaní a cieľoch, ktoré chce napĺňať v rámci Národnej rady SR.
„Dnes ráno som sa stretol s pánom Huliakom, poďakoval som mu za doterajšiu spoluprácu, a myslím si, že v niektorých veciach sme sa zhodli a v niektorých nie, ale taká je politika,” povedal Malatinec, ktorý mal podľa medializovaných opustiť skupinu poslancov Strany vidieka a pridať sa k odvolanému šéfovi envirorezortu a súčasnému nezaradenému poslancovi Tomášovi Tarabovi a poslancovi Petrovi Slyškovi (zvolená za Hlas-SD). Vládna koalícia by odchodom Malatinca zrejme prišla o väčšinu v parlamente.
Roman Malatinec bol do parlamentu zvolený na kandidátnej listine strany Hlas-SD, v závere roka 2024 sa zaradil do skupinky „rebelujúcich” poslancov Hlasu spolu so Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom. Vtedajšia situácia napokon vyústila do Migaľovho vymenovania za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník. Malatinec sa pridal k poslancom zo Strany vidieka vedenej ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom. Tomáš Taraba bol donedávna ministrom životného prostredia, až kým mu poslanci parlamentu vyslovili nedôveru v závere septembra.
Poslanec poznamenal, že opozícia bude určite narábať s tým, že koalícia stratila väčšinu. „Ja chcem povedať za nás troch (Taraba, Slyško a Malatinec), že určite budeme podporovať zákony, ktoré dávajú zmysel a pomôžu ľuďom,” uviedol. Dodal, že bude hovoriť s Tarabom aj Slyškom o jednotlivých zákonoch a budú informovať koaličných partnerov.
Poslanec nechcel komentovať povahu svojich nezhôd s Huliakom. Dodal, že chce začať s novým projektom a uchádzať sa o dôveru občanov v budúcoročných parlamentných voľbách. „My chceme dialóg. Politika je o tom, aby sa ľudia medzi sebou rozprávali, riešili problémy,” povedal. Malatinec neodpovedal priamo, či podľa neho hrozia predčasné voľby, podľa jeho slov tomu treba dať nejaký čas a diskutovať o tom na koaličnej rade a odkomunikovať to aj premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD).
Rovnako nechcel komentovať ani to, či sa k nim pripoja aj ďalší poslanci, napríklad nezaradený poslanec Ján Ferenčák, dodal, že hovorí za seba a ako sa rozhodnú ostatní, je na nich. Na margo načasovania svojho rozhodnutia sa vyjadril, že rok pred parlamentnými voľbami je podľa neho dostatočný čas na to, aby to oznámil Huliakovi. Považuje to za správne.
Strata väčšiny
Ako ešte predtým informovala strana Sloboda a Solidarita (SaS), domnievajú sa, že dôvodom nehlasovania parlamentu od 9:00 mohlo byť, že koalícia prišla o väčšinu. Ako uviedli na sociálnej sieti, bývalý poslanec Hlasu-SD Roman Malatinec (Strana vidieka) údajne prešiel od Rudolfa Huliaka (Strana vidieka) k Tomášovi Tarabovi. „Bývalý hlasák Malatinec zradil už aj Huliaka a pripojil sa k Tarabovi,“ napísala SaS.
Poslankyňa Mária Kolíková za stranu SaS na tlačovej besede uviedla, že Taraba a Malatinec oznámili, že vládna koalícia prišla o väčšinu.
„Opäť na pôde parlamentu po prerušenej schôdzi budeme mať zmenu trestného procesu, aby sme pomáhali Tiborovi Gašparovi a zjavne tomu kľúčovému cieľu, čo lepí celú tuto vládnu koalíciu. Ja si myslím, že osobitne teraz je to veľmi symbolické, kedy nám Taraba spolu s poslancom Malatincom oznámili, že vládna koalícia stráca väčšinu. Ale je zjavné, že vládnu koalíciu lepí únik pred spravodlivosťou blízkych ľudí tejto vládnej koalícii,“ povedala Kolíková.
Technické príčiny
Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová na tlačovej besede uviedla, že oficiálnym dôvodom, prečo parlament ešte nerokoval, sú technické príčiny.
„Ak sú to technické príčiny u väčšiny vládnej koalície, aj to sú technické príčiny. Ak je to tak, tak vládna koalícia by mala okamžite predstúpiť pred Národnú radu SR a vysvetliť, či má ešte vôbec väčšinu a dôveru. A mal by to prísť vysvetliť Národnej rade SR aj premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý žiadal dôveru pre svoju vládu. V tejto chvíli vidíme len jedno. Vládnej koalícii každým dňom ako listy v jeseni odpadávajú poslanci,“ povedala poslankyňa.
Zároveň sa pýta, koľko bude Slovensko stáť to, aby súčasná vláda dovládla do konca volebného obdobia a mohla presadzovať nie veci, ktoré sú prospešné pre verejnosť, ale také, ktoré sú prospešné pre obžalovaného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). „Koľko nás beztrestnosť Tibora Gašpara bude ešte stáť?“ uzavrela Mesterová.
Zdroj: SITA.sk - Malatinec prešiel od Huliaka k Tarabovi. Parlament rokuje, ale koalícia už nemusí mať väčšinu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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