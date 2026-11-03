Viac ako dvetisíc vojakov z európskych krajín sa v Poľsku zúčastní na prvom cvičení nových mnohonárodných síl na podporu Ukrajiny
Cvičenie je naplánované od 9. do 22. novembra v juhovýchodnej časti Poľska neďaleko hraníc s Ukrajinou. Približne 2 800 vojakov z desiatich európskych krajín sa tento mesiac zúčastní ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Cvičenie je naplánované od 9. do 22. novembra v juhovýchodnej časti Poľska neďaleko hraníc s Ukrajinou.
Približne 2 800 vojakov z desiatich európskych krajín sa tento mesiac zúčastní v Poľsku na prvom cvičení nových mnohonárodných síl na podporu Ukrajiny. Oznámili to v utorok Veľká Británia a Francúzsko.
Mnohonárodné sily pre Ukrajinu, ktoré vedú Francúzsko a Veľká Británia, nie sú určené na útočné operácie. S ich nasadením sa počíta až po dosiahnutí dohody o prímerí, ktorá má ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine. Sily vznikli v roku 2025 a v Paríži už majú operačné veliteľstvo. Nejde o operáciu NATO a USA sa na nich podieľajú len v malej miere. Ich cieľom je podporovať ukrajinské ozbrojené sily, zaisťovať bezpečnosť ukrajinského vzdušného priestoru a umožňovať obnovenie hospodárskej činnosti v Čiernom mori.
„Cvičenie umožní otestovať rýchlosť a efektivitu, s akou môže niekoľko krajín po skončení nepriateľských akcií nasadiť sily na súši, na mori a vo vzduchu na podporu Ukrajiny,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnilo francúzske ministerstvo obrany.
„Nejde o hypotetický plán. Sú to skutočné sily pripravené pomôcť Ukrajine po skončení bojov,“ uviedol v oznámení britský minister obrany Wes Streeting.
Cvičenie je naplánované od 9. do 22. novembra v juhovýchodnej časti Poľska neďaleko hraníc s Ukrajinou. Najväčší kontingent v počte 1 100 vojakov príde z Francúzska a Veľká Británia nasadí 300 vojakov.
Na pozemných a vzdušných operáciách v okolí mesta Nowa Dęba, ktoré leží približne sto kilometrov západne od hraníc s Ukrajinou, sa zúčastnia aj vojaci z Belgicka, Estónska, Nemecka, Litvy, Holandska, Poľska, Španielska a Švédska, uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Turecko bude z Istanbulu riadiť simuláciu námorných operácií, ktorej cieľom je preveriť pripravenosť na prípadné odmínovanie Čierneho mora. Tureckí vojaci sa na pozemnom cvičení v Poľsku nezúčastnia.
Britský generálporučík Tom Bateman zdôraznil, že mnohonárodné sily nie sú „mierovou misiou ani misiou na monitorovanie prímeria“.
Očakáva sa, že v Poľsku nasadia len ľahkú techniku, napríklad drony, ktoré využijú pri nácviku protidronovej obrany a sebaobrany. S nasadením ťažkých zbraní sa nepočíta.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Viac ako dvetisíc vojakov z európskych krajín sa v Poľsku zúčastní na prvom cvičení nových mnohonárodných síl na podporu Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Približne 2 800 vojakov z desiatich európskych krajín sa tento mesiac zúčastní v Poľsku na prvom cvičení nových mnohonárodných síl na podporu Ukrajiny. Oznámili to v utorok Veľká Británia a Francúzsko.
Ukončenie vojn
Mnohonárodné sily pre Ukrajinu, ktoré vedú Francúzsko a Veľká Británia, nie sú určené na útočné operácie. S ich nasadením sa počíta až po dosiahnutí dohody o prímerí, ktorá má ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine. Sily vznikli v roku 2025 a v Paríži už majú operačné veliteľstvo. Nejde o operáciu NATO a USA sa na nich podieľajú len v malej miere. Ich cieľom je podporovať ukrajinské ozbrojené sily, zaisťovať bezpečnosť ukrajinského vzdušného priestoru a umožňovať obnovenie hospodárskej činnosti v Čiernom mori.
„Cvičenie umožní otestovať rýchlosť a efektivitu, s akou môže niekoľko krajín po skončení nepriateľských akcií nasadiť sily na súši, na mori a vo vzduchu na podporu Ukrajiny,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnilo francúzske ministerstvo obrany.
„Nejde o hypotetický plán. Sú to skutočné sily pripravené pomôcť Ukrajine po skončení bojov,“ uviedol v oznámení britský minister obrany Wes Streeting.
Cvičenie je naplánované od 9. do 22. novembra v juhovýchodnej časti Poľska neďaleko hraníc s Ukrajinou. Najväčší kontingent v počte 1 100 vojakov príde z Francúzska a Veľká Británia nasadí 300 vojakov.
Nasadia len ľahkú techniku
Na pozemných a vzdušných operáciách v okolí mesta Nowa Dęba, ktoré leží približne sto kilometrov západne od hraníc s Ukrajinou, sa zúčastnia aj vojaci z Belgicka, Estónska, Nemecka, Litvy, Holandska, Poľska, Španielska a Švédska, uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Turecko bude z Istanbulu riadiť simuláciu námorných operácií, ktorej cieľom je preveriť pripravenosť na prípadné odmínovanie Čierneho mora. Tureckí vojaci sa na pozemnom cvičení v Poľsku nezúčastnia.
Britský generálporučík Tom Bateman zdôraznil, že mnohonárodné sily nie sú „mierovou misiou ani misiou na monitorovanie prímeria“.
Očakáva sa, že v Poľsku nasadia len ľahkú techniku, napríklad drony, ktoré využijú pri nácviku protidronovej obrany a sebaobrany. S nasadením ťažkých zbraní sa nepočíta.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Viac ako dvetisíc vojakov z európskych krajín sa v Poľsku zúčastní na prvom cvičení nových mnohonárodných síl na podporu Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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