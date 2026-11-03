INO-HUB Energy predstavila klientom a partnerom vlastnú vanádiovú prietokovú batériu
Technológia rozširuje možnosti ukladania energie s dôrazom na dlhú životnosť, bezpečnosť a flexibilitu. Na podujatí INO-HUB Energy Tech Day v Bratislave spoločnosť za účasti zástupcov Európskej ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Technológia rozširuje možnosti ukladania energie s dôrazom na dlhú životnosť, bezpečnosť a flexibilitu.
Na podujatí INO-HUB Energy Tech Day v Bratislave spoločnosť za účasti zástupcov Európskej komisie predstavila vlastný komerčný prototyp batériového úložiska pre priemysel a energetickú infraštruktúru.
Slovenská inovatívna technologická spoločnosť INO-HUB Energy predstavila na svojom prvom Tech Day v Bratislave klientom, technologickým partnerom a potenciálnym investorom vlastný komerčný prototyp vanádiovej redoxnej prietokovej batérie (VRFB). Technológia slúži na dlhodobé ukladanie elektrickej energie a významne prispieva k stabilite energetických sietí a efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.
Predstavenie prototypu bolo hlavným bodom podujatia, na ktorom spoločnosť prezentovala výsledky svojho výskumu a vývoja a možnosti ich praktického využitia v priemysle a energetike. Súčasťou programu bola aj technická prehliadka batériového úložiska.
"Predstavenie vlastného komerčného prototypu vanádiovej batérie je pre nás významným krokom. Naším cieľom nie je vyvíjať technológie iba na úrovni laboratórneho výskumu, ale pretaviť ich do konkrétnych riešení pre priemysel a energetiku. Európa bude potrebovať čoraz väčšie kapacity na ukladanie energie a zároveň technológie, ktoré budú bezpečné, ekonomicky efektívne a spoľahlivé z dlhodobého hľadiska. Práve v tejto oblasti vidíme významný potenciál nášho vývoja," uviedol Rudolf Sihlovec, generálny riaditeľ spoločnosti INO-HUB Energy.
Vývoj technológií na ukladanie energie má významné postavenie v európskej energetickej transformácii. Prispieva k efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov, stabilite elektrizačných sústav a posilňovaniu energetickej bezpečnosti. Výskumný projekt INO-HUB Energy bol notifikovaný Európskou komisiou ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI).
"Prechod na čistú a udržateľnú energiu je jednou z hlavných priorít Európskej únie. Aby sme však dokázali naplno využívať potenciál obnoviteľných zdrojov, potrebujeme inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia stabilitu a bezpečnosť našich energetických sietí. Projekt spoločnosti INO-HUB Energy je skvelým príkladom toho, ako môžu investície Európskej únie podporovať vývoj prelomových technológií priamo na Slovensku. Vďaka európskym prostriedkom vo výške viac ako 17 miliónov eur vznikajú riešenia, ktoré môžu byť inšpiráciou pre celú Európu. Slovensko tak ukazuje, že má potenciál byť lídrom v oblasti zelených technológií a inovácií, ktoré posilňujú našu energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť," uviedol Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Vanádiové redoxné prietokové batérie rozširujú možnosti ukladania energie s dôrazom na bezpečnosť a dlhý životný cyklus. Energia sa ukladá v elektrolyte na báze vody s obsahom vanádiových solí. Technológia umožňuje nezávisle dimenzovať energetickú kapacitu a výkon úložiska, a tak ho flexibilne prispôsobiť potrebám konkrétneho zákazníka.
Medzi hlavné výhody patrí dlhá životnosť, ktorá môže pri vhodných prevádzkových podmienkach dosahovať aj viac ako 25 rokov, a schopnosť opakovaného nabíjania a vybíjania bez výraznej straty kapacity. Významným benefitom vanádiových prietokových batérií je aj vysoká úroveň bezpečnosti, keďže je eliminované riziko thermal runway, ako aj riziko explózie.
"Vanádiové batérie ponúkajú zaujímavú kombináciu dlhej životnosti, bezpečnosti a flexibility. Z ekonomického pohľadu je dôležité hodnotiť nielen vstupnú investíciu, ale aj celkové náklady na ukladanie energie počas životnosti systému. Po zohľadnení sekundárneho využitia elektrolytu sú tieto náklady porovnateľné aj s inými elektrochemickými technológiami na ukladanie energie," vysvetlil Rudolf Sihlovec.
Význam ukladania energie v Európe rastie spolu s rozvojom obnoviteľných zdrojov pre jej výrobu. Podľa prognózy asociácie SolarPower Europe z júna 2026 presiahla celková prevádzkovaná kapacita batériových úložísk v Európe na konci roka 2025 hranicu 100 GWh. Do roku 2030 by sa podľa stredného prognostického scenára mohla zvýšiť na približne 582 GWh. S rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe zároveň rastie potreba technológií, ktoré dokážu ukladať elektrickú energiu a dodávať ju v čase, keď je potrebná.
Súčasťou riešení INO-HUB Energy je aj vlastný softvér AORTA+, ktorý využíva umelú inteligenciu na simuláciu, optimalizáciu a riadenie energetických systémov. Softvér analyzuje profily výroby a spotreby elektrickej energie konkrétneho zákazníka a na základe získaných dát DigiTwin optimalizuje návrh riešenia podľa konkrétnych potrieb zákazníka. Pomáha tak optimalizovať využitie energie, prevádzkové náklady a ekonomickú efektívnosť investície.
Spoločnosť na podujatí predstavila aj možnosti praktického využitia svojich riešení v priemysle.
Prepojenie vlastného technologického vývoja batériových úložísk a inteligentného softvéru je základom stratégie INO-HUB Energy pri rozvoji komplexných energetických riešení pre priemyselných zákazníkov a prevádzkovateľov energetickej infraštruktúry.
INO-HUB Energy je slovenská inovatívna technologická spoločnosť, ktorá vyvíja vlastné batériové technológie a integruje komerčné batériové systémy na ukladanie energie (BESS) určené na optimalizáciu prevádzky obnoviteľných zdrojov a stabilizáciu rozvodnej a distribučnej sústavy.
Spoločnosť bola založená v roku 2019. Prepája výskum a vývoj pokročilých batériových technológií s vývojom inteligentných softvérových systémov na riadenie energie.
V oblasti výskumu a vývoja spolupracuje s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou na vývoji novej generácie prietokových batérií. Súčasťou výskumu je aj vývoj a testovanie batériových článkov s cieľom zvyšovať ich spoľahlivosť a účinnosť.
Výskumný projekt INO-HUB Energy bol notifikovaný Európskou komisiou ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI).
Kľúčovou súčasťou ďalšieho rozvoja spoločnosti je plánovaná výstavba výrobného závodu v Kysuckom Novom Meste, pre ktorý už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a dokončená realizačná projektová dokumentácia. Závod bude určený na výskum, vývoj a výrobu batériových zostáv a výkonových jednotiek.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - INO-HUB Energy predstavila klientom a partnerom vlastnú vanádiovú prietokovú batériu © SITA Všetky práva vyhradené.
Na podujatí INO-HUB Energy Tech Day v Bratislave spoločnosť za účasti zástupcov Európskej komisie predstavila vlastný komerčný prototyp batériového úložiska pre priemysel a energetickú infraštruktúru.
Slovenská inovatívna technologická spoločnosť INO-HUB Energy predstavila na svojom prvom Tech Day v Bratislave klientom, technologickým partnerom a potenciálnym investorom vlastný komerčný prototyp vanádiovej redoxnej prietokovej batérie (VRFB). Technológia slúži na dlhodobé ukladanie elektrickej energie a významne prispieva k stabilite energetických sietí a efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.
Predstavenie prototypu bolo hlavným bodom podujatia, na ktorom spoločnosť prezentovala výsledky svojho výskumu a vývoja a možnosti ich praktického využitia v priemysle a energetike. Súčasťou programu bola aj technická prehliadka batériového úložiska.
"Predstavenie vlastného komerčného prototypu vanádiovej batérie je pre nás významným krokom. Naším cieľom nie je vyvíjať technológie iba na úrovni laboratórneho výskumu, ale pretaviť ich do konkrétnych riešení pre priemysel a energetiku. Európa bude potrebovať čoraz väčšie kapacity na ukladanie energie a zároveň technológie, ktoré budú bezpečné, ekonomicky efektívne a spoľahlivé z dlhodobého hľadiska. Práve v tejto oblasti vidíme významný potenciál nášho vývoja," uviedol Rudolf Sihlovec, generálny riaditeľ spoločnosti INO-HUB Energy.
Európske technológie pre bezpečnejšiu energetiku
Vývoj technológií na ukladanie energie má významné postavenie v európskej energetickej transformácii. Prispieva k efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov, stabilite elektrizačných sústav a posilňovaniu energetickej bezpečnosti. Výskumný projekt INO-HUB Energy bol notifikovaný Európskou komisiou ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI).
"Prechod na čistú a udržateľnú energiu je jednou z hlavných priorít Európskej únie. Aby sme však dokázali naplno využívať potenciál obnoviteľných zdrojov, potrebujeme inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia stabilitu a bezpečnosť našich energetických sietí. Projekt spoločnosti INO-HUB Energy je skvelým príkladom toho, ako môžu investície Európskej únie podporovať vývoj prelomových technológií priamo na Slovensku. Vďaka európskym prostriedkom vo výške viac ako 17 miliónov eur vznikajú riešenia, ktoré môžu byť inšpiráciou pre celú Európu. Slovensko tak ukazuje, že má potenciál byť lídrom v oblasti zelených technológií a inovácií, ktoré posilňujú našu energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť," uviedol Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Vanádiová technológia ako alternatíva k lítium-iónovým batériám
Vanádiové redoxné prietokové batérie rozširujú možnosti ukladania energie s dôrazom na bezpečnosť a dlhý životný cyklus. Energia sa ukladá v elektrolyte na báze vody s obsahom vanádiových solí. Technológia umožňuje nezávisle dimenzovať energetickú kapacitu a výkon úložiska, a tak ho flexibilne prispôsobiť potrebám konkrétneho zákazníka.
Medzi hlavné výhody patrí dlhá životnosť, ktorá môže pri vhodných prevádzkových podmienkach dosahovať aj viac ako 25 rokov, a schopnosť opakovaného nabíjania a vybíjania bez výraznej straty kapacity. Významným benefitom vanádiových prietokových batérií je aj vysoká úroveň bezpečnosti, keďže je eliminované riziko thermal runway, ako aj riziko explózie.
"Vanádiové batérie ponúkajú zaujímavú kombináciu dlhej životnosti, bezpečnosti a flexibility. Z ekonomického pohľadu je dôležité hodnotiť nielen vstupnú investíciu, ale aj celkové náklady na ukladanie energie počas životnosti systému. Po zohľadnení sekundárneho využitia elektrolytu sú tieto náklady porovnateľné aj s inými elektrochemickými technológiami na ukladanie energie," vysvetlil Rudolf Sihlovec.
Význam ukladania energie v Európe rastie spolu s rozvojom obnoviteľných zdrojov pre jej výrobu. Podľa prognózy asociácie SolarPower Europe z júna 2026 presiahla celková prevádzkovaná kapacita batériových úložísk v Európe na konci roka 2025 hranicu 100 GWh. Do roku 2030 by sa podľa stredného prognostického scenára mohla zvýšiť na približne 582 GWh. S rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe zároveň rastie potreba technológií, ktoré dokážu ukladať elektrickú energiu a dodávať ju v čase, keď je potrebná.
Od vývoja batérií k inteligentnému riadeniu energie
Súčasťou riešení INO-HUB Energy je aj vlastný softvér AORTA+, ktorý využíva umelú inteligenciu na simuláciu, optimalizáciu a riadenie energetických systémov. Softvér analyzuje profily výroby a spotreby elektrickej energie konkrétneho zákazníka a na základe získaných dát DigiTwin optimalizuje návrh riešenia podľa konkrétnych potrieb zákazníka. Pomáha tak optimalizovať využitie energie, prevádzkové náklady a ekonomickú efektívnosť investície.
Spoločnosť na podujatí predstavila aj možnosti praktického využitia svojich riešení v priemysle.
Prepojenie vlastného technologického vývoja batériových úložísk a inteligentného softvéru je základom stratégie INO-HUB Energy pri rozvoji komplexných energetických riešení pre priemyselných zákazníkov a prevádzkovateľov energetickej infraštruktúry.
O spoločnosti INO-HUB Energy
INO-HUB Energy je slovenská inovatívna technologická spoločnosť, ktorá vyvíja vlastné batériové technológie a integruje komerčné batériové systémy na ukladanie energie (BESS) určené na optimalizáciu prevádzky obnoviteľných zdrojov a stabilizáciu rozvodnej a distribučnej sústavy.
Spoločnosť bola založená v roku 2019. Prepája výskum a vývoj pokročilých batériových technológií s vývojom inteligentných softvérových systémov na riadenie energie.
V oblasti výskumu a vývoja spolupracuje s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou na vývoji novej generácie prietokových batérií. Súčasťou výskumu je aj vývoj a testovanie batériových článkov s cieľom zvyšovať ich spoľahlivosť a účinnosť.
Výskumný projekt INO-HUB Energy bol notifikovaný Európskou komisiou ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI).
Kľúčovou súčasťou ďalšieho rozvoja spoločnosti je plánovaná výstavba výrobného závodu v Kysuckom Novom Meste, pre ktorý už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a dokončená realizačná projektová dokumentácia. Závod bude určený na výskum, vývoj a výrobu batériových zostáv a výkonových jednotiek.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - INO-HUB Energy predstavila klientom a partnerom vlastnú vanádiovú prietokovú batériu © SITA Všetky práva vyhradené.
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