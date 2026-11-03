Karol neprešiel cez 1. kolo v Bratislave, bývalý víťaz Gombos sa stretne s českým súperom
Miloš Karol sa nedostal do 2. kola dvojhry na challengeri v Bratislave, šancu bude mať vo štvorhre. Slovenský tenista Miloš Karol nepostúpil do druhého kola dvojhry na ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Miloš Karol sa nedostal do 2. kola dvojhry na challengeri v Bratislave, šancu bude mať vo štvorhre.
Slovenský tenista Miloš Karol nepostúpil do druhého kola dvojhry na challengerovom turnaji J&T Banka Slovak Open 2026 v bratislavskom Národnom tenisovom centre.
V pozícii držiteľa voľnej karty Karol nestačil v úvodnom dueli na nasadenú deviatku Nishesha Basavareddyho z USA a podľahol mu 3:6, 3:6.
"Zápas mi nevyšiel. Súper bol naozaj kvalitný, nerobil veľa chýb. Ja som kazil veľmi skoro, takže to nebolo tak, ako by som chcel. Určite nemôžem byť spokojný,“ zhodnotil Karol na turnajovom webe tenisslovakopen.sk.
"Trochu som bol prekvapený, že prišlo toľko ľudí. Väčšinou to býva v úvode turnaja prázdnejšie, snažil som sa bojovať. Aj napriek šanciam v prvom sete sa mi však nepodarilo nič urobiť a dopadlo to zle," dodal Karol, 597. hráč rebríčka ATP vo dvojhre.
Dvadsaťtriročný slovenský daviscupový reprezentant sa predstaví v Bratislave ešte vo štvorhre po boku Čecha Andrewa Paulsona. Karol je lepší deblista ako singlista, v rebríčku mu patrí 127. priečka.
"Vo štvorhre mám tento rok celkom dobré výsledky. Je to fajn sezóna aj napriek zraneniam, takže od nej mám väčšie očakávania ako od dvojhry,“ priblížil svoje ambície s tým, že turnaj má mimoriadne náročné obsadenie. "Je to také menšie ATP, takže naozaj od začiatku to bude boj. Nie je to ako klasický challenger, kde bývame nasadení. Teraz sme sa ledva dostali na online akceptáciu," dodal Karol.
V utorok 3. novembra bude v hre okrem dvoch slovenských párov vo štvorhre aj Norbert Gombos vo dvojhre. Víťaz tohto turnaja spred desiatich rokov sa postaví proti turnajovej šestke Čechovi Daliborovi Svrčinovi.
Zápas sa nezačne skôr ako po 17.00 h. V hlavnej súťaži dvojhry sa na ďalší deň zo Slovákov predstavia ešte Lukáš Pokorný a úspešný kvalifikant Michal Krajčí.
Zdroj: SITA.sk - Karol neprešiel cez 1. kolo v Bratislave, bývalý víťaz Gombos sa stretne s českým súperom © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský tenista Miloš Karol nepostúpil do druhého kola dvojhry na challengerovom turnaji J&T Banka Slovak Open 2026 v bratislavskom Národnom tenisovom centre.
V pozícii držiteľa voľnej karty Karol nestačil v úvodnom dueli na nasadenú deviatku Nishesha Basavareddyho z USA a podľahol mu 3:6, 3:6.
Kazil veľmi skoro
"Zápas mi nevyšiel. Súper bol naozaj kvalitný, nerobil veľa chýb. Ja som kazil veľmi skoro, takže to nebolo tak, ako by som chcel. Určite nemôžem byť spokojný,“ zhodnotil Karol na turnajovom webe tenisslovakopen.sk.
"Trochu som bol prekvapený, že prišlo toľko ľudí. Väčšinou to býva v úvode turnaja prázdnejšie, snažil som sa bojovať. Aj napriek šanciam v prvom sete sa mi však nepodarilo nič urobiť a dopadlo to zle," dodal Karol, 597. hráč rebríčka ATP vo dvojhre.
Dvadsaťtriročný slovenský daviscupový reprezentant sa predstaví v Bratislave ešte vo štvorhre po boku Čecha Andrewa Paulsona. Karol je lepší deblista ako singlista, v rebríčku mu patrí 127. priečka.
Obsadením menšie ATP
"Vo štvorhre mám tento rok celkom dobré výsledky. Je to fajn sezóna aj napriek zraneniam, takže od nej mám väčšie očakávania ako od dvojhry,“ priblížil svoje ambície s tým, že turnaj má mimoriadne náročné obsadenie. "Je to také menšie ATP, takže naozaj od začiatku to bude boj. Nie je to ako klasický challenger, kde bývame nasadení. Teraz sme sa ledva dostali na online akceptáciu," dodal Karol.
Gombos proti Čechovi
V utorok 3. novembra bude v hre okrem dvoch slovenských párov vo štvorhre aj Norbert Gombos vo dvojhre. Víťaz tohto turnaja spred desiatich rokov sa postaví proti turnajovej šestke Čechovi Daliborovi Svrčinovi.
Zápas sa nezačne skôr ako po 17.00 h. V hlavnej súťaži dvojhry sa na ďalší deň zo Slovákov predstavia ešte Lukáš Pokorný a úspešný kvalifikant Michal Krajčí.
Zdroj: SITA.sk - Karol neprešiel cez 1. kolo v Bratislave, bývalý víťaz Gombos sa stretne s českým súperom © SITA Všetky práva vyhradené.
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