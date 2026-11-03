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Bombová hrozba prinútila lietadlo so 181 ľuďmi na palube núdzovo pristáť pri Varšave

Boeing spoločnosti LOT smerujúci z Londýna musel zmeniť letisko. Všetci ľudia na palube sú v bezpečí, letisko v Modline uzavreli a lietadlo preverujú bezpečnostné zložky.

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3.11.2026 (SITA.sk) - Boeing spoločnosti LOT smerujúci z Londýna musel zmeniť letisko. Všetci ľudia na palube sú v bezpečí, letisko v Modline uzavreli a lietadlo preverujú bezpečnostné zložky.

Lietadlo poľských aerolínií LOT so 181 ľuďmi na palube muselo v utorok pre bombovú hrozbu neplánovane pristáť na letisku Varšava-Modlin.


Boeing 737 MAX smeroval z londýnskeho letiska Heathrow na Chopinovo letisko vo Varšave. Všetci ľudia na palube bezpečne pristáli, informoval britský denník The Guardian.


Let LO286 bol po upozornení na možnú výbušninu na palube presmerovaný na letisko Modlin severne od poľskej metropoly, kde okamžite zasiahli bezpečnostné a záchranné zložky.

„Letisko zostáva až do odvolania uzavreté,“ oznámilo vedenie letiska s tým, že bezpečnostné zložky preverujú možné nebezpečenstvo.

Zatiaľ nie je známe, kto bombovú hrozbu nahlásil ani či sa na palube skutočne nachádza výbušnina.

Incident sa odohral iba deň po podobnom poplachu na palube lietadla spoločnosti Wizz Air, ktoré smerovalo z Londýna do Sofie.

Tento stroj musel v pondelok núdzovo pristáť v Budapešti, kam ho sprevádzala maďarská stíhačka Gripen. Následná bezpečnostná prehliadka potvrdila, že išlo o falošný poplach.


Zdroj: SITA.sk - Bombová hrozba prinútila lietadlo so 181 ľuďmi na palube núdzovo pristáť pri Varšave © SITA Všetky práva vyhradené.

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