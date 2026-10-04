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04. októbra 2026

Kéry: Radšej zlý mier ako dobrá vojna, Ukrajina je dnes v oveľa nevýhodnejšej situácii ako na začiatku vojny – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mierové rokovania Mierové rokovania o Ukrajine Vojna na Ukrajine

Kéry v rozhovore pre SITA zároveň uviedol, že za najdôležitejší cieľ považuje dosiahnutie mieru. Ukrajina je dnes podľa poslanca Národnej rady SR



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poslanec za smer sd a predseda zahranicneho vyboru marian kery pocas rozhovoru pre sita 676x380 4.10.2026 (SITA.sk) - Kéry v rozhovore pre SITA zároveň uviedol, že za najdôležitejší cieľ považuje dosiahnutie mieru.


Ukrajina je dnes podľa poslanca Národnej rady SR Mariána Kéryho (Smer-SD) v oveľa nevýhodnejšej pozícii ako na začiatku vojny a Rusku sa podľa neho napriek pomalému postupu darí na bojisku. Kéry v rozhovore pre SITA zároveň uviedol, že za najdôležitejší cieľ považuje dosiahnutie mieru.

Rusku sa podľa Kéryho na bojisku darí


„Radšej zlý mier ako dobrá vojna a za tým si stojím,“ povedal. Pripomenul mierové rokovania, ktoré sa uskutočnili krátko po začiatku vojny a vyvrcholili rokovaniami v Istanbule. Vtedajšia situácia bola podľa neho priaznivejšia pre Ukrajinu a dohoda bola blízko. „Všetko bolo predrokované, stačilo to ratifikovať prezidentmi,“ uviedol. Následne podľa neho do rokovaní zasiahol vtedajší britský premiér Boris Johnson, ktorý navštívil Kyjev a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rokovaniach nepokračoval.



Kéry zároveň poukázal na zmenu situácie na bojisku. Ukrajina bola podľa neho v minulosti vo výhodnejšej pozícii, keď sa jej podarilo získať späť časť územia vrátane Charkova. „Dneska, bohužiaľ, či si to niekto chce priznať, alebo nie, Ruskej federácii sa na bojisku darí, aj keď postupne a pomaly,“ povedal. Rusko preto podľa jeho názoru nemá takú motiváciu rokovať o mieri.

Poslanec a predseda zahraničného výboru Národnej rady SR zároveň povedal, že nebude ukrajinskému prezidentovi hovoriť, aby sa vzdal časti územia. „Ak však nie je ukrajinská strana ochotná priniesť nejaký kompromis, tak asi ťažko môžeme očakávať nejaký mier,“ vyhlásil.

Kéry odmieta vytvorenie samostatnej európskej armády


Kéry zároveň odmieta potrebu budovať samostatnú európsku armádu. Poukázal na to, že veľká časť členských štátov EÚ je zároveň súčasťou Severoatlantickej aliancie. Vytvorenie ďalšej vojenskej štruktúry by podľa neho bolo duplicitné. „Na čo by sme mali zakladať nejakú európsku armádu, keďže mnohé štáty sú aj súčasťou Európskej únie, aj Severoatlantickej aliancie,“ povedal.



Kéry zároveň pripustil, že Európa musí v reakcii na postoj Spojených štátov prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu. Podľa neho USA dali jasne najavo, že Európa sa musí viac starať sama o seba a vynakladať viac prostriedkov na obranu. Za vhodný rámec však považuje NATO.

„Severoatlantická aliancia v mojich očiach by mala fungovať tak, že nebude robiť svetového policajta, keď sa niekomu zachce. Ale jednoducho malo by to byť obranné zoskupenie, ktoré má slúžiť v prvom rade na obranu a bezpečnosť občanov členských štátov Severoatlantickej aliancie,“ uviedol.

>>>> Celý rozhovor s poslancom Mariánom Kérym



 


Zdroj: SITA.sk - Kéry: Radšej zlý mier ako dobrá vojna, Ukrajina je dnes v oveľa nevýhodnejšej situácii ako na začiatku vojny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mierové rokovania Mierové rokovania o Ukrajine Vojna na Ukrajine
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