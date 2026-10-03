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03. októbra 2026
Košickí kriminalisti obvinili ženu z pokusu o vraždu, po hádke nožom napadla svojho druha
Policajný vyšetrovateľ v piatok 2. októbra obvinil 29-ročnú ženu z pokusu o vraždu. Košickí kriminalisti obvinili 29-ročnú ženu z pokusu o vraždu ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Policajný vyšetrovateľ v piatok 2. októbra obvinil 29-ročnú ženu z pokusu o vraždu.
Košickí kriminalisti obvinili 29-ročnú ženu z pokusu o vraždu svojho druha. Polícia informovala, že žena pod vplyvom alkoholu po predošlej hádke na muža zaútočila nožom a spôsobila mu vážne zranenia. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností mala 29-ročná žena 19. septembra v jednej z obcí košického okresu po predchádzajúcej hádke a pod vplyvom alkoholu napadnúť svojho druha nožom. Muža mala najskôr bodnúť do oblasti hrudníka a po jeho páde na zem ho mala nožom napadnúť ešte dvakrát v oblasti chrbta,“ uviedli košickí policajti.
Muž podľa polície utrpel vážne zranenia, ktoré ohrozovali jeho život, vďaka včasnej a odbornej lekárskej pomoci prežil. „Na mieste boli zaistené aj stopy a ďalšie dôkazy, ktoré boli spolu s ostatnými zisteniami postupne vyhodnocované. Prípad si vyžiadal dôsledné preverenie jednotlivých okolností, zabezpečenie dôkazov a vykonanie potrebných procesných úkonov. Košickí krajskí kriminalisti jednotlivé zistenia postupne vyhodnotili a na základe získanej dôkaznej situácie bolo možné vo veci procesne rozhodnúť,“ spresnili policajti.
Policajný vyšetrovateľ v piatok 2. októbra obvinil 29-ročnú ženu z pokusu o vraždu. Ženu polícia následne zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ následne spracoval podnet k návrhu na vzatie obvinenej do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Košickí kriminalisti obvinili ženu z pokusu o vraždu, po hádke nožom napadla svojho druha © SITA Všetky práva vyhradené.
Košickí kriminalisti obvinili 29-ročnú ženu z pokusu o vraždu svojho druha. Polícia informovala, že žena pod vplyvom alkoholu po predošlej hádke na muža zaútočila nožom a spôsobila mu vážne zranenia. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností mala 29-ročná žena 19. septembra v jednej z obcí košického okresu po predchádzajúcej hádke a pod vplyvom alkoholu napadnúť svojho druha nožom. Muža mala najskôr bodnúť do oblasti hrudníka a po jeho páde na zem ho mala nožom napadnúť ešte dvakrát v oblasti chrbta,“ uviedli košickí policajti.
Muž podľa polície utrpel vážne zranenia, ktoré ohrozovali jeho život, vďaka včasnej a odbornej lekárskej pomoci prežil. „Na mieste boli zaistené aj stopy a ďalšie dôkazy, ktoré boli spolu s ostatnými zisteniami postupne vyhodnocované. Prípad si vyžiadal dôsledné preverenie jednotlivých okolností, zabezpečenie dôkazov a vykonanie potrebných procesných úkonov. Košickí krajskí kriminalisti jednotlivé zistenia postupne vyhodnotili a na základe získanej dôkaznej situácie bolo možné vo veci procesne rozhodnúť,“ spresnili policajti.
Policajný vyšetrovateľ v piatok 2. októbra obvinil 29-ročnú ženu z pokusu o vraždu. Ženu polícia následne zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ následne spracoval podnet k návrhu na vzatie obvinenej do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Košickí kriminalisti obvinili ženu z pokusu o vraždu, po hádke nožom napadla svojho druha © SITA Všetky práva vyhradené.
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