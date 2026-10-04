|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má František
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. októbra 2026
Po odvolaní Tarabu sa podľa Gröhlinga mení situácia v koalícii. Najväčšou skúškou bude rozpočet
Odvolanie Tarabu podľa neho ukázalo oslabenie stability vládnej koalície. Odvolanie Tomáša Tarabu (nom.
Zdieľať
4.10.2026 (SITA.sk) - Odvolanie Tarabu podľa neho ukázalo oslabenie stability vládnej koalície.
Odvolanie Tomáša Tarabu (nom. SNS) z postu ministra životného prostredia bolo podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga signálom, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nemá vládnu koalíciu pod kontrolou a koalícia prišla o stabilnú väčšinu. Gröhling to uviedol v relácii V politike na JOJ 24.
„Ja si myslím, že bolo veľmi správne využiť situáciu aj ten rozkol v rámci vládnej koalície a zahlasovať tak, ako sme zahlasovali, že minister Taraba odišiel, lebo on nebol ministrom životného prostredia, ale bol ministrom podpisovania miliónových zmlúv,“ skonštatoval k odvolaniu ministra Gröhling.
Odvolanie Tarabu podľa neho ukázalo oslabenie stability vládnej koalície. „Bol to veľmi silný signál aj smerom k verejnosti, že Robert Fico to nemá absolútne v rukách a že táto vládna koalícia sa rozpadla, pretože Andrej Danko (SNS) prišiel o ministra. Robert Fico prišiel o stabilitu celej vlády,“ uviedol predseda SaS.
Za kľúčovú skúšku fungovania vlády označil Gröhling schvaľovanie štátneho rozpočtu. „Nebude to mať vôbec jednoduché a naozaj bude musieť teraz debatovať a dohadovať sa o každom jednom zákone a hlavne aj o rozpočte, lebo ten bude úplne prelomový,“ povedal predseda SaS.
Za oslabenú považuje aj stranu Hlas-SD. Tvrdí, že z jej poslaneckého klubu už odišlo viacero poslancov a strana je podľa neho „v rozpade“. Po návrate Tarabu do parlamentu podľa Gröhlinga nebude vláda pri presadzovaní zákonov odkázaná len na pôvodné koaličné strany, ale bude musieť rokovať s ďalšími poslancami.
Tarabu v tejto súvislosti označil za možnú „drahú nevestu“. Zároveň povedal, že SaS sa ho nebude snažiť presviedčať, aby podporoval jej návrhy. „On povedal, že bude podporovať návrhy, ktoré pomôžu Slovensku, tak môže to ukázať na najbližšej schôdzi,“ uviedol Gröhling s tým, že môže napríklad podporiť okamžité zrušenie transakčnej dane.
Predseda SaS deklaroval, že SaS nebude po voľbách spolupracovať so Smerom-SD a jeho strana chce v ďalšom období ponúknuť spoluprácu osobnostiam z menšinových či pravicových strán. Zároveň potvrdil, že SaS sa plánuje zúčastniť na opozičných protestoch 17. novembra. Podľa neho by sa opozícia nemala rozdeľovať podľa toho, kto organizuje jednotlivé podujatia, ale mala by sa sústrediť na spoločné témy.
Zároveň vyzval opozičné strany na väčšiu spoluprácu. Uviedol, že chce rokovať aj s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom a presadzovať dohodu na spoločných programových prioritách pre obdobie po vláde Roberta Fica. „Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme sa zhodli na prioritách, ktoré chceme robiť deň po Ficovi,“ povedal Gröhling.
Zároveň predstavil základné smerovanie pripravovaného programu SaS. Strana podľa neho pripravila program v 18 kapitolách s viac ako 400 opatreniami a chce presadzovať najmä prorastovú ekonomickú politiku, znižovanie daní a štíhlejší štát. Medzi navrhované zmeny zaradil aj rušenie niektorých ministerstiev, pričom konkrétne spomenul ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstvo športu.
Zdroj: SITA.sk - Po odvolaní Tarabu sa podľa Gröhlinga mení situácia v koalícii. Najväčšou skúškou bude rozpočet © SITA Všetky práva vyhradené.
Odvolanie Tomáša Tarabu (nom. SNS) z postu ministra životného prostredia bolo podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga signálom, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nemá vládnu koalíciu pod kontrolou a koalícia prišla o stabilnú väčšinu. Gröhling to uviedol v relácii V politike na JOJ 24.
Gröhling považuje odvolanie Tarabu za správny krok
„Ja si myslím, že bolo veľmi správne využiť situáciu aj ten rozkol v rámci vládnej koalície a zahlasovať tak, ako sme zahlasovali, že minister Taraba odišiel, lebo on nebol ministrom životného prostredia, ale bol ministrom podpisovania miliónových zmlúv,“ skonštatoval k odvolaniu ministra Gröhling.
Odvolanie Tarabu podľa neho ukázalo oslabenie stability vládnej koalície. „Bol to veľmi silný signál aj smerom k verejnosti, že Robert Fico to nemá absolútne v rukách a že táto vládna koalícia sa rozpadla, pretože Andrej Danko (SNS) prišiel o ministra. Robert Fico prišiel o stabilitu celej vlády,“ uviedol predseda SaS.
Schvaľovanie rozpočtu bude skúškou vlády
Za kľúčovú skúšku fungovania vlády označil Gröhling schvaľovanie štátneho rozpočtu. „Nebude to mať vôbec jednoduché a naozaj bude musieť teraz debatovať a dohadovať sa o každom jednom zákone a hlavne aj o rozpočte, lebo ten bude úplne prelomový,“ povedal predseda SaS.
Za oslabenú považuje aj stranu Hlas-SD. Tvrdí, že z jej poslaneckého klubu už odišlo viacero poslancov a strana je podľa neho „v rozpade“. Po návrate Tarabu do parlamentu podľa Gröhlinga nebude vláda pri presadzovaní zákonov odkázaná len na pôvodné koaličné strany, ale bude musieť rokovať s ďalšími poslancami.
Taraba môže byť podľa Gröhlinga „drahá nevesta“
Tarabu v tejto súvislosti označil za možnú „drahú nevestu“. Zároveň povedal, že SaS sa ho nebude snažiť presviedčať, aby podporoval jej návrhy. „On povedal, že bude podporovať návrhy, ktoré pomôžu Slovensku, tak môže to ukázať na najbližšej schôdzi,“ uviedol Gröhling s tým, že môže napríklad podporiť okamžité zrušenie transakčnej dane.
Predseda SaS deklaroval, že SaS nebude po voľbách spolupracovať so Smerom-SD a jeho strana chce v ďalšom období ponúknuť spoluprácu osobnostiam z menšinových či pravicových strán. Zároveň potvrdil, že SaS sa plánuje zúčastniť na opozičných protestoch 17. novembra. Podľa neho by sa opozícia nemala rozdeľovať podľa toho, kto organizuje jednotlivé podujatia, ale mala by sa sústrediť na spoločné témy.
Gröhling chce dohodu na spoločných prioritách opozície
Zároveň vyzval opozičné strany na väčšiu spoluprácu. Uviedol, že chce rokovať aj s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom a presadzovať dohodu na spoločných programových prioritách pre obdobie po vláde Roberta Fica. „Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme sa zhodli na prioritách, ktoré chceme robiť deň po Ficovi,“ povedal Gröhling.
Zároveň predstavil základné smerovanie pripravovaného programu SaS. Strana podľa neho pripravila program v 18 kapitolách s viac ako 400 opatreniami a chce presadzovať najmä prorastovú ekonomickú politiku, znižovanie daní a štíhlejší štát. Medzi navrhované zmeny zaradil aj rušenie niektorých ministerstiev, pričom konkrétne spomenul ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstvo športu.
Zdroj: SITA.sk - Po odvolaní Tarabu sa podľa Gröhlinga mení situácia v koalícii. Najväčšou skúškou bude rozpočet © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenské zbrane a technológie zamieria do Lotyšska. Súčasťou modernizácie je aj húfnica Morana
Slovenské zbrane a technológie zamieria do Lotyšska. Súčasťou modernizácie je aj húfnica Morana
<< predchádzajúci článok
Kéry: Radšej zlý mier ako dobrá vojna, Ukrajina je dnes v oveľa nevýhodnejšej situácii ako na začiatku vojny – VIDEO
Kéry: Radšej zlý mier ako dobrá vojna, Ukrajina je dnes v oveľa nevýhodnejšej situácii ako na začiatku vojny – VIDEO