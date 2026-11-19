Tesco otvára nové supermarkety v Trenčíne-Zlatovciach a v Seredi. Svoju sieť tak rozširuje na 192 obchodov
Spoločnosť Tesco pokračuje v plánovanom otváraní nových obchodov a aktuálne rozširuje svoju dostupnosť na západnom Slovensku. Svojim zákazníkom bude opäť o niečo bližšie v Trenčíne, ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Tesco pokračuje v plánovanom otváraní nových obchodov a aktuálne rozširuje svoju dostupnosť na západnom Slovensku.
Svojim zákazníkom bude opäť o niečo bližšie v Trenčíne, kde vo štvrtok 19. novembra otvára nový supermarket v rozvíjajúcej sa mestskej časti Zlatovce. Spolu s ním pribudne nový obchod Tesco aj v Seredi, ktorý bude slúžiť najmä na každodenné nákupy obyvateľov miestneho sídliska a blízkeho okolia. Aktuálne ide o desiatu a jedenástu novootvorenú prevádzku Tesca na Slovensku v tomto roku, čím reťazec rozširuje svoju sieť obchodov už na 192.
"Sme veľmi radi, že môžeme služby moderného nakupovania priniesť opäť o niečo bližšie do dynamickej mestskej časti Trenčína Zlatovce a priamo do sídliskovej časti Serede. Zároveň nás teší, že pri príležitosti otvorenia nových obchodov môžeme ako dobrý sused podporiť zdravie a vzdelanie detí v miestnych komunitách," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Nový moderný supermarket Tesco v Trenčíne-Zlatovciach ponúka na 685 m² predajnej plochy pohodlné každodenné nákupy pre miestnych zákazníkov z tejto rýchlo sa rozvíjajúcej lokality mesta. O ich spokojnosť pri nakupovaní sa postará tím 15 kolegýň a kolegov.
Zákazníci v predajni nájdu široký sortiment balených syrov, jogurtov, lahôdok, údenín a mäsa, bohatú ponuku ovocia a zeleniny, pekárenských výrobkov a chýbať nebudú ani produkty zdravej výživy. Nový supermarket je vybavený modernými ekologickými chladiacimi a mraziacimi boxmi, zákazníci tu nájdu aj praktický zálohomat na vratné obaly.
Plynulé vybavenie nákupov zabezpečuje 6 pokladní: 2 klasické pásové a 4 samoobslužné, z ktorých 3 sú určené len na platbu kartou. Predajňa bude k dispozícii zákazníkom od pondelka do soboty od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.
Pri príležitosti otvorenia nového supermarketu v Trenčíne-Zlatovciach daruje Tesco počas prvých dvoch dní, od 19. do 20. novembra 2026, 1 € z každého nákupu nad 10 € Centru včasnej intervencie. Vyzbieraná suma pomôže zakúpiť pomôcky pre zdravotne znevýhodnené deti.
Aj obyvatelia sídliskovej časti Serede majú odteraz nákup v Tescu na dosah ruky. Moderná predajňa s predajnou plochou 211 m² je určená najmä miestnym obyvateľom na rýchle a pohodlné každodenné nákupy bez zbytočného cestovania. V predajni sú k dispozícii 4 pokladne, z toho 2 sú expresové a 2 samoobslužné.
Každodennú prevádzku predajne zabezpečuje tím 11 kolegýň a kolegov. Zákazníkom zo sídliska a okolia sú praktické nákupy v blízkom susedstve k dispozícii od pondelka do soboty od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.
Aj v Seredi podporí Tesco pri príležitosti otvorenia novej prevádzky miestnu komunitu. Od 19. do 20. novembra 2026 daruje 1 € z každého nákupu nad 10 € v novej predajni Základnej škole Jána Amosa Komenského v Seredi. Škola ich využije na budovanie interaktívnych priestorov pre žiakov.
V oboch novootvorených predajniach, v Trenčíne-Zlatovciach, ako aj v Seredi ponúka Tesco počas prvých štyroch dní od otvorenia zákazníkom s vernostnou kartou Clubcard aj 10 % zľavu z nákupu. Príjemný benefit ich priláka vyskúšať služby moderného nakupovania opäť o niečo bližšie k ich bydlisku.
Od začiatku roku 2026 otvorilo Tesco na Slovensku celkovo už 11 nových predajní. Reťazec zároveň investuje aj do existujúcich predajní pre ešte lepší nákupný zážitok. Spolu s rozvojom siete predajní rozširuje aj možnosti nakupovania z Tesca cez internet. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti Tesco Online Nákupy je aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco otvára nové supermarkety v Trenčíne-Zlatovciach a v Seredi. Svoju sieť tak rozširuje na 192 obchodov © SITA Všetky práva vyhradené.
Svojim zákazníkom bude opäť o niečo bližšie v Trenčíne, kde vo štvrtok 19. novembra otvára nový supermarket v rozvíjajúcej sa mestskej časti Zlatovce. Spolu s ním pribudne nový obchod Tesco aj v Seredi, ktorý bude slúžiť najmä na každodenné nákupy obyvateľov miestneho sídliska a blízkeho okolia. Aktuálne ide o desiatu a jedenástu novootvorenú prevádzku Tesca na Slovensku v tomto roku, čím reťazec rozširuje svoju sieť obchodov už na 192.
"Sme veľmi radi, že môžeme služby moderného nakupovania priniesť opäť o niečo bližšie do dynamickej mestskej časti Trenčína Zlatovce a priamo do sídliskovej časti Serede. Zároveň nás teší, že pri príležitosti otvorenia nových obchodov môžeme ako dobrý sused podporiť zdravie a vzdelanie detí v miestnych komunitách," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Moderný supermarket pre rastúcu lokalitu v Trenčíne
Nový moderný supermarket Tesco v Trenčíne-Zlatovciach ponúka na 685 m² predajnej plochy pohodlné každodenné nákupy pre miestnych zákazníkov z tejto rýchlo sa rozvíjajúcej lokality mesta. O ich spokojnosť pri nakupovaní sa postará tím 15 kolegýň a kolegov.
Zákazníci v predajni nájdu široký sortiment balených syrov, jogurtov, lahôdok, údenín a mäsa, bohatú ponuku ovocia a zeleniny, pekárenských výrobkov a chýbať nebudú ani produkty zdravej výživy. Nový supermarket je vybavený modernými ekologickými chladiacimi a mraziacimi boxmi, zákazníci tu nájdu aj praktický zálohomat na vratné obaly.
Plynulé vybavenie nákupov zabezpečuje 6 pokladní: 2 klasické pásové a 4 samoobslužné, z ktorých 3 sú určené len na platbu kartou. Predajňa bude k dispozícii zákazníkom od pondelka do soboty od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.
Pri príležitosti otvorenia nového supermarketu v Trenčíne-Zlatovciach daruje Tesco počas prvých dvoch dní, od 19. do 20. novembra 2026, 1 € z každého nákupu nad 10 € Centru včasnej intervencie. Vyzbieraná suma pomôže zakúpiť pomôcky pre zdravotne znevýhodnené deti.
Nákupy v susedstve v Seredi
Aj obyvatelia sídliskovej časti Serede majú odteraz nákup v Tescu na dosah ruky. Moderná predajňa s predajnou plochou 211 m² je určená najmä miestnym obyvateľom na rýchle a pohodlné každodenné nákupy bez zbytočného cestovania. V predajni sú k dispozícii 4 pokladne, z toho 2 sú expresové a 2 samoobslužné.
Každodennú prevádzku predajne zabezpečuje tím 11 kolegýň a kolegov. Zákazníkom zo sídliska a okolia sú praktické nákupy v blízkom susedstve k dispozícii od pondelka do soboty od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.
Aj v Seredi podporí Tesco pri príležitosti otvorenia novej prevádzky miestnu komunitu. Od 19. do 20. novembra 2026 daruje 1 € z každého nákupu nad 10 € v novej predajni Základnej škole Jána Amosa Komenského v Seredi. Škola ich využije na budovanie interaktívnych priestorov pre žiakov.
V oboch novootvorených predajniach, v Trenčíne-Zlatovciach, ako aj v Seredi ponúka Tesco počas prvých štyroch dní od otvorenia zákazníkom s vernostnou kartou Clubcard aj 10 % zľavu z nákupu. Príjemný benefit ich priláka vyskúšať služby moderného nakupovania opäť o niečo bližšie k ich bydlisku.
Sieť obchodov Tesco rastie
Od začiatku roku 2026 otvorilo Tesco na Slovensku celkovo už 11 nových predajní. Reťazec zároveň investuje aj do existujúcich predajní pre ešte lepší nákupný zážitok. Spolu s rozvojom siete predajní rozširuje aj možnosti nakupovania z Tesca cez internet. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti Tesco Online Nákupy je aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco otvára nové supermarkety v Trenčíne-Zlatovciach a v Seredi. Svoju sieť tak rozširuje na 192 obchodov © SITA Všetky práva vyhradené.
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