Pracoval 12 hodín denne, šesť dní v týždni a vypýtalo si to svoju daň. Kompany sa teší na to, že je opäť s tímom – FOTO
Mimo diania strávil mesiac, počas ktorého vynechal päť zápasov Bayernu Mníchov. Tréner Bayernu Mníchov Vincent ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Mimo diania strávil mesiac, počas ktorého vynechal päť zápasov Bayernu Mníchov.
Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany po mesačnej pauze spôsobenej podráždením mozgových blán vyhlásil, že sa chce "pozerať dopredu", no zároveň dodal, že si z tejto zdravotnej komplikácie vezme ponaučenie.
Na tlačovej konferencii – svojom prvom oficiálnom mediálnom vystúpení od návratu – sa Belgičan objavil s rukou v závese. Uviedol, že sa po hospitalizácii úplne zotavil.
"Cítim sa veľmi dobre a som rád, že som späť s tímom. Som v dobrom zdravotnom stave," povedal Kompany a dodal, že "absolvoval množstvo vyšetrení".
Bayern v piatok 20. novembra v rámci Bundesligy privíta trápiaci sa tím 1. FC Kolín. Kompany sa tak vráti na lavičku prvýkrát od zápasu Ligy majstrov proti Arsenalu, ktorý sa odohral 21. októbra.
Dva dni po zápase s londýnskom celkom Belgičan skolaboval na tréningovom ihrisku. Následne bol hospitalizovaný s diagnózou podráždenia mozgových blán, ktoré bolo dôsledkom vírusovej infekcie. Pri páde si navyše vykĺbil rameno.
Mimo diania strávil mesiac, počas ktorého vynechal päť zápasov Bayernu. Bývalý kapitán Manchestru City a belgickej reprezentácie vyjadril spokojnosť s návratom ku každodennej trénerskej práci.
Fotogaléria: Vincent Kompany
"Bol by som rád, keby sa všetko čo najrýchlejšie vrátilo do normálu – a aby sa pozornosť opäť sústredila na to, či sme duel vyhrali alebo prehrali. Chcem sa pozerať dopredu. Bol to dlhý proces. Je čas na ďalší krok," uviedol.
Štyridsaťročný kouč poďakoval za podporu, ktorej sa mu počas nútenej prestávky dostalo, pričom vyzdvihol najmä kolegov z trénerskej brandže.
"Hoci sme neustále veľkými rivalmi, ozval sa mi takmer každý kormidelník. Nezáležalo na tom, či sme proti sebe súperili alebo sme mali nejaký spor – všetci sa ozvali," prezradil Kompany.
Nemecké médiá informovali, že tréner od svojho príchodu k úradujúcemu nemeckému majstrovi v roku 2024 trávil v práci dlhé hodiny. Objavili sa aj špekulácie, že práve jeho pracovné nasadenie mohlo prispieť k jeho zdravotným problémom.
Vplyvný predstaviteľ klubu Uli Hoeness uviedol, že Kompany "pracuje 12 hodín denne, šesť dní v týždni – je toho jednoducho priveľa".
Belgičan sa odmietol vyjadriť k mediálnym špekuláciám o svojom pracovnom nasadení, no poznamenal, že sa z tejto skúsenosti poučí: "Jednoducho som pokračoval v práci aj vo chvíli, keď som si mal dopriať oddych. Nechcem to zľahčovať, bol to určite šok. Z každej situácie sa treba niečo naučiť a toto bola jedna z nich."
Kompany priznal, že ho teší návrat na lavičku počas veľkých súbojov. Prezradil tiež, že sledovanie zápasov Bayernu v televízii počas rekonvalescencie preňho bolo náročné. "Najlepšie miesto je na lavičke, nie doma na gauči pred televízorom," dodal.
Obhajca titulu v Bundeslige Bayern Mníchov figuruje na čele tabuľky. Má rovnaký počet bodov ako Borussia Dortmund, no lepšie skóre.
Bavorský klub je zároveň jediným tímom v piatich najlepších európskych ligách, ktorý v tejto sezóne vo všetkých súťažiach ešte neprehral.
Zdroj: SITA.sk - Pracoval 12 hodín denne, šesť dní v týždni a vypýtalo si to svoju daň. Kompany sa teší na to, že je opäť s tímom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany po mesačnej pauze spôsobenej podráždením mozgových blán vyhlásil, že sa chce "pozerať dopredu", no zároveň dodal, že si z tejto zdravotnej komplikácie vezme ponaučenie.
Na tlačovej konferencii – svojom prvom oficiálnom mediálnom vystúpení od návratu – sa Belgičan objavil s rukou v závese. Uviedol, že sa po hospitalizácii úplne zotavil.
"Cítim sa veľmi dobre a som rád, že som späť s tímom. Som v dobrom zdravotnom stave," povedal Kompany a dodal, že "absolvoval množstvo vyšetrení".
Skolaboval na tréningu
Bayern v piatok 20. novembra v rámci Bundesligy privíta trápiaci sa tím 1. FC Kolín. Kompany sa tak vráti na lavičku prvýkrát od zápasu Ligy majstrov proti Arsenalu, ktorý sa odohral 21. októbra.
Dva dni po zápase s londýnskom celkom Belgičan skolaboval na tréningovom ihrisku. Následne bol hospitalizovaný s diagnózou podráždenia mozgových blán, ktoré bolo dôsledkom vírusovej infekcie. Pri páde si navyše vykĺbil rameno.
Mimo diania strávil mesiac, počas ktorého vynechal päť zápasov Bayernu. Bývalý kapitán Manchestru City a belgickej reprezentácie vyjadril spokojnosť s návratom ku každodennej trénerskej práci.
Fotogaléria: Vincent Kompany
Veľká podpora
"Bol by som rád, keby sa všetko čo najrýchlejšie vrátilo do normálu – a aby sa pozornosť opäť sústredila na to, či sme duel vyhrali alebo prehrali. Chcem sa pozerať dopredu. Bol to dlhý proces. Je čas na ďalší krok," uviedol.
Štyridsaťročný kouč poďakoval za podporu, ktorej sa mu počas nútenej prestávky dostalo, pričom vyzdvihol najmä kolegov z trénerskej brandže.
"Hoci sme neustále veľkými rivalmi, ozval sa mi takmer každý kormidelník. Nezáležalo na tom, či sme proti sebe súperili alebo sme mali nejaký spor – všetci sa ozvali," prezradil Kompany.
Mal viac oddychovať
Nemecké médiá informovali, že tréner od svojho príchodu k úradujúcemu nemeckému majstrovi v roku 2024 trávil v práci dlhé hodiny. Objavili sa aj špekulácie, že práve jeho pracovné nasadenie mohlo prispieť k jeho zdravotným problémom.
Vplyvný predstaviteľ klubu Uli Hoeness uviedol, že Kompany "pracuje 12 hodín denne, šesť dní v týždni – je toho jednoducho priveľa".
Belgičan sa odmietol vyjadriť k mediálnym špekuláciám o svojom pracovnom nasadení, no poznamenal, že sa z tejto skúsenosti poučí: "Jednoducho som pokračoval v práci aj vo chvíli, keď som si mal dopriať oddych. Nechcem to zľahčovať, bol to určite šok. Z každej situácie sa treba niečo naučiť a toto bola jedna z nich."
Ešte neprehrali
Kompany priznal, že ho teší návrat na lavičku počas veľkých súbojov. Prezradil tiež, že sledovanie zápasov Bayernu v televízii počas rekonvalescencie preňho bolo náročné. "Najlepšie miesto je na lavičke, nie doma na gauči pred televízorom," dodal.
Obhajca titulu v Bundeslige Bayern Mníchov figuruje na čele tabuľky. Má rovnaký počet bodov ako Borussia Dortmund, no lepšie skóre.
Bavorský klub je zároveň jediným tímom v piatich najlepších európskych ligách, ktorý v tejto sezóne vo všetkých súťažiach ešte neprehral.
Zdroj: SITA.sk - Pracoval 12 hodín denne, šesť dní v týždni a vypýtalo si to svoju daň. Kompany sa teší na to, že je opäť s tímom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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