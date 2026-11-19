Stíhačky F-16 v akcii, Slovensko absolvovalo prvý ostrý štart v rámci NATO
Slovenské stíhačky, ktoré nedávno zaradili do pohotovostného systému, mali v stredu 18. novembra prvý ostrý štart. Slovenské stíhačky F-16 Block 70 majú ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Slovenské stíhačky, ktoré nedávno zaradili do pohotovostného systému, mali v stredu 18. novembra prvý ostrý štart.
Slovenské stíhačky F-16 Block 70 majú za sebou prvý ostrý štart. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, slovenské stíhačky, ktoré nedávno zaradili do pohotovostného systému, mali v stredu 18. novembra prvý ostrý štart ako súčasť integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO.
Vzlet vykonali z 56. krídla Kuchyňa a stíhačky smerovali do Poľskej republiky. Lietadlá F-16 hliadkovali vo vzduchu a boli pripravené v prípade narušenia vzdušného priestoru NATO zasiahnuť. Počas aktivity boli lietadlá doplňované palivom z tankera.
Zdroj: SITA.sk - Stíhačky F-16 v akcii, Slovensko absolvovalo prvý ostrý štart v rámci NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské stíhačky F-16 Block 70 majú za sebou prvý ostrý štart. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, slovenské stíhačky, ktoré nedávno zaradili do pohotovostného systému, mali v stredu 18. novembra prvý ostrý štart ako súčasť integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO.
Vzlet vykonali z 56. krídla Kuchyňa a stíhačky smerovali do Poľskej republiky. Lietadlá F-16 hliadkovali vo vzduchu a boli pripravené v prípade narušenia vzdušného priestoru NATO zasiahnuť. Počas aktivity boli lietadlá doplňované palivom z tankera.
Zdroj: SITA.sk - Stíhačky F-16 v akcii, Slovensko absolvovalo prvý ostrý štart v rámci NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
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