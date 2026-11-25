Korupčný škandál zasiahol najväčšieho producenta uránu na svete. Zatkli vysokopostaveného manažéra
Spoločnosť Kazatomprom zabezpečuje viac ako pätinu svetovej produkcie uránu a patrí medzi významných dodávateľov tejto strategickej suroviny do Európskej únie. Kazašské úrady zatkli pre podozrenie ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Kazatomprom zabezpečuje viac ako pätinu svetovej produkcie uránu a patrí medzi významných dodávateľov tejto strategickej suroviny do Európskej únie.
Kazašské úrady zatkli pre podozrenie z korupcie vysokopostaveného predstaviteľa spoločnosti Kazatomprom, najväčšieho producenta uránu na svete. Ide o ďalší prípad v rámci rozsiahleho zásahu proti korupcii v štátnych podnikoch tejto stredoázijskej krajiny.
Riaditeľa výroby a člena predstavenstva spoločnosti Kazatomprom Kuanyša Omarbekova tento týždeň vzali do vyšetrovacej väzby spolu s ďalšími predstaviteľmi podniku. V stredu to oznámil kazašský Výbor národnej bezpečnosti.
„Sú podozriví z účasti na korupčnom systéme, ktorý vytvorilo bývalé vedenie fondu Samruk-Kazyna,“ uviedol bezpečnostný orgán. Ide o kazašský štátny investičný fond, ktorý sa takisto stal terčom protikorupčného vyšetrovania. Jeho riaditeľa zatkli pre obvinenia z korupcie už tento mesiac.
Spoločnosť Kazatomprom oznámila, že Omarbekova a obchodného riaditeľa podniku odvolali z predstavenstva. V rámci série zatýkaní zadržali aj bývalého šéfa kazašskej štátnej železničnej spoločnosti. Prezident Kasym-Žomart Tokajev v tejto súvislosti kritizoval pôsobenie „korupčných sietí“ v krajine.
Kazachstan je najväčšou ekonomikou Strednej Ázie a významným producentom ropy, zemného plynu a ďalších nerastných surovín. Spoločnosť Kazatomprom sa podľa najnovších dostupných údajov Svetovej jadrovej asociácie (WNA) v roku 2024 podieľala na celosvetovej produkcii uránu 21 percentami. Zároveň patrí medzi významných dodávateľov uránu do Európskej únie.
Kazachstan figuruje v rebríčku vnímania korupcie organizácie Transparency International na 96. mieste zo 182 hodnotených krajín a území.
Zdroj: SITA.sk - Korupčný škandál zasiahol najväčšieho producenta uránu na svete. Zatkli vysokopostaveného manažéra © SITA Všetky práva vyhradené.
Kazašské úrady zatkli pre podozrenie z korupcie vysokopostaveného predstaviteľa spoločnosti Kazatomprom, najväčšieho producenta uránu na svete. Ide o ďalší prípad v rámci rozsiahleho zásahu proti korupcii v štátnych podnikoch tejto stredoázijskej krajiny.
Riaditeľa výroby a člena predstavenstva spoločnosti Kazatomprom Kuanyša Omarbekova tento týždeň vzali do vyšetrovacej väzby spolu s ďalšími predstaviteľmi podniku. V stredu to oznámil kazašský Výbor národnej bezpečnosti.
„Sú podozriví z účasti na korupčnom systéme, ktorý vytvorilo bývalé vedenie fondu Samruk-Kazyna,“ uviedol bezpečnostný orgán. Ide o kazašský štátny investičný fond, ktorý sa takisto stal terčom protikorupčného vyšetrovania. Jeho riaditeľa zatkli pre obvinenia z korupcie už tento mesiac.
Spoločnosť Kazatomprom oznámila, že Omarbekova a obchodného riaditeľa podniku odvolali z predstavenstva. V rámci série zatýkaní zadržali aj bývalého šéfa kazašskej štátnej železničnej spoločnosti. Prezident Kasym-Žomart Tokajev v tejto súvislosti kritizoval pôsobenie „korupčných sietí“ v krajine.
Kazachstan je najväčšou ekonomikou Strednej Ázie a významným producentom ropy, zemného plynu a ďalších nerastných surovín. Spoločnosť Kazatomprom sa podľa najnovších dostupných údajov Svetovej jadrovej asociácie (WNA) v roku 2024 podieľala na celosvetovej produkcii uránu 21 percentami. Zároveň patrí medzi významných dodávateľov uránu do Európskej únie.
Kazachstan figuruje v rebríčku vnímania korupcie organizácie Transparency International na 96. mieste zo 182 hodnotených krajín a území.
Zdroj: SITA.sk - Korupčný škandál zasiahol najväčšieho producenta uránu na svete. Zatkli vysokopostaveného manažéra © SITA Všetky práva vyhradené.
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