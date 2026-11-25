Šestnásť dní aktivizmu: Slovensko upozorňuje na násilie páchané na ženách a deťoch – VIDEO
Medzinárodná iniciatíva sa začína na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra, a vyvrcholí 10. decembra na Deň ľudských práv. Slovensko sa ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná iniciatíva sa začína na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra, a vyvrcholí 10. decembra na Deň ľudských práv.
Slovensko sa od 25. novembra do 10. decembra 2026 zapája k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách, ktorú koordinuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). Cieľom série odborných a osvetových podujatí je upozorniť na závažnosť partnerského a domáceho násilia a potrebu systémovej ochrany ohrozených žien a ich detí. Počas kampane si tiež uctia pamiatku zavraždených žien. Medzinárodná iniciatíva sa začína na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra, a vyvrcholí 10. decembra na Deň ľudských práv, čím symbolicky prepája rodovo podmienené násilie s ochranou základných ľudských práv.
„Keď hovoríme o Slovensku, často sa stretávame s otázkou, či vieme násilie vôbec vyčísliť. Každá štatistika zachytáva len časť reality, no pomáha nám pochopiť rozsah problému. Najnovší reprezentatívny výskum ukazuje, že počas svojho dospelého života zažilo fyzické násilie alebo vyhrážanie v partnerskom vzťahu 28 % žien a sexuálne násilie zažila každá siedma žena (14,2 %). Zo žien, ktoré násilie zažívajú v súčasnom vzťahu, utrpela každá tretia fyzické zranenia a 11 % uvádza, že sa v dôsledku násilia cítili ohrozené na živote. Keď si tieto čísla preložíme do bežného života, znamená to, že takmer na každom pracovisku, v škole či susedstve sú ženy, ktoré doma nie sú v bezpečí,“ uviedla špecialistka KMC Barbora Burajová.
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa tento rok zapojila do iniciatívy Bezpečie nesmie byť náhoda a kampane Stane sa to znova. Interaktívna mapa na www.stanesatoznova.sk dokumentuje 142 prípadov žien a detí zavraždených partnermi od roku 2000 do roku 2026. Iniciatíva združuje 20 organizácií pomáhajúcich ženám a deťom zažívajúcim domáce násilie. Oslovili vládu so žiadosťou o systematické riešenie ochrany žien a detí v úzkej spolupráci s odborníkmi. Iniciatíva vláde predložila 12 konkrétnych návrhov vrátane povinného vyhodnocovania rizika, bezodkladného informovania ohrozených žien o prepustení páchateľa, jednotného uplatňovania ochranných opatrení a lepšej koordinácie polície, prokuratúry, súdov a sociálnych služieb.
„V minulom roku, rovnako ako v roku 2024, bolo za vraždu stíhaných desať súčasných alebo bývalých partnerov žien, čo je najviac od roku 2017. Od tohto roku až do roku 2025 tvorili vraždy v rámci domáceho násilia v priemere 51 % všetkých spáchaných vrážd. Dlhodobé štatistiky ukazujú, že domáce násilie predstavuje vysoké riziko a počet vrážd i zabití má stúpajúcu tendenciu,“ doplnila Barbora Burajová.
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dostupná nonstop na čísle 0800 212 212 a poskytuje bezplatnú a anonymnú pomoc. Viac informácií je na www.ivpr.gov.sk a www.zastavmenasilie.gov.sk.
Zdroj: SITA.sk - Šestnásť dní aktivizmu: Slovensko upozorňuje na násilie páchané na ženách a deťoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko sa od 25. novembra do 10. decembra 2026 zapája k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách, ktorú koordinuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). Cieľom série odborných a osvetových podujatí je upozorniť na závažnosť partnerského a domáceho násilia a potrebu systémovej ochrany ohrozených žien a ich detí. Počas kampane si tiež uctia pamiatku zavraždených žien. Medzinárodná iniciatíva sa začína na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra, a vyvrcholí 10. decembra na Deň ľudských práv, čím symbolicky prepája rodovo podmienené násilie s ochranou základných ľudských práv.
„Keď hovoríme o Slovensku, často sa stretávame s otázkou, či vieme násilie vôbec vyčísliť. Každá štatistika zachytáva len časť reality, no pomáha nám pochopiť rozsah problému. Najnovší reprezentatívny výskum ukazuje, že počas svojho dospelého života zažilo fyzické násilie alebo vyhrážanie v partnerskom vzťahu 28 % žien a sexuálne násilie zažila každá siedma žena (14,2 %). Zo žien, ktoré násilie zažívajú v súčasnom vzťahu, utrpela každá tretia fyzické zranenia a 11 % uvádza, že sa v dôsledku násilia cítili ohrozené na živote. Keď si tieto čísla preložíme do bežného života, znamená to, že takmer na každom pracovisku, v škole či susedstve sú ženy, ktoré doma nie sú v bezpečí,“ uviedla špecialistka KMC Barbora Burajová.
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa tento rok zapojila do iniciatívy Bezpečie nesmie byť náhoda a kampane Stane sa to znova. Interaktívna mapa na www.stanesatoznova.sk dokumentuje 142 prípadov žien a detí zavraždených partnermi od roku 2000 do roku 2026. Iniciatíva združuje 20 organizácií pomáhajúcich ženám a deťom zažívajúcim domáce násilie. Oslovili vládu so žiadosťou o systematické riešenie ochrany žien a detí v úzkej spolupráci s odborníkmi. Iniciatíva vláde predložila 12 konkrétnych návrhov vrátane povinného vyhodnocovania rizika, bezodkladného informovania ohrozených žien o prepustení páchateľa, jednotného uplatňovania ochranných opatrení a lepšej koordinácie polície, prokuratúry, súdov a sociálnych služieb.
„V minulom roku, rovnako ako v roku 2024, bolo za vraždu stíhaných desať súčasných alebo bývalých partnerov žien, čo je najviac od roku 2017. Od tohto roku až do roku 2025 tvorili vraždy v rámci domáceho násilia v priemere 51 % všetkých spáchaných vrážd. Dlhodobé štatistiky ukazujú, že domáce násilie predstavuje vysoké riziko a počet vrážd i zabití má stúpajúcu tendenciu,“ doplnila Barbora Burajová.
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dostupná nonstop na čísle 0800 212 212 a poskytuje bezplatnú a anonymnú pomoc. Viac informácií je na www.ivpr.gov.sk a www.zastavmenasilie.gov.sk.
Zdroj: SITA.sk - Šestnásť dní aktivizmu: Slovensko upozorňuje na násilie páchané na ženách a deťoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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