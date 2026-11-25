Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil predstaviteľa Hamasu a troch členov jeho rodiny
K útoku došlo deň po tom, ako Izrael zabil riaditeľa vnútornej bezpečnosti Hamasu Naíma Abú Nahála, ktorý nastúpil do funkcie pred dvoma mesiacmi. Izraelský útok v ...
25.11.2026 (SITA.sk) - K útoku došlo deň po tom, ako Izrael zabil riaditeľa vnútornej bezpečnosti Hamasu Naíma Abú Nahála, ktorý nastúpil do funkcie pred dvoma mesiacmi.
Izraelský útok v stredu zabil predstaviteľa bezpečnostných zložiek militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy, jeho manželku a ich dve dcéry. Informovali o tom záchranári a miestni predstavitelia. Izraelská armáda agentúre AFP uviedla, že útok „bol namierený proti teroristovi z Hamasu“.
Hovorca palestínskeho úradu civilnej ochrany Mahmúd Bassa agentúre AFP povedal, že izraelský útok na obytnú budovu v utečeneckom tábore al-Šatí západne od mesta Gaza zabil štyroch ľudí „muža, jeho manželky a dvoch dcér“ a ďalších 12 zranil. Civilná obrana, ktorá pôsobí pod vedením Hamasu a zabezpečuje záchranné operácie, uviedla, že dievčatá mali 13 a 15 rokov.
Ministerstvo vnútra v Pásme Gazy, ktoré tiež pôsobí pod vedením Hamasu, identifikovalo muža ako plukovníka Muhammada Abú al-Aúfa, riaditeľa služby vnútornej bezpečnosti pre severnú časť Pásma Gazy. Ministerstvo potvrdilo jeho smrť, ako aj smrť jeho manželky a dvoch dcér.
Izraelská armáda agentúre AFP uviedla, že útok „bol namierený proti teroristovi z Hamasu“. Bezprostredne neposkytla ďalšie podrobnosti.
K útoku došlo deň po tom, ako Izrael zabil riaditeľa vnútornej bezpečnosti Hamasu Naíma Abú Nahála, ktorý nastúpil do funkcie pred dvoma mesiacmi.
Izrael a Hamas sa pravidelne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri minulého roka. Podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré je tiež pod kontrolou Hamasu, v Pásme Gazy od začiatku prímeria zahynulo viac ako 1 650 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie eviduje sedem padlých vojakov a jedného civilného kontraktora.
Zdroj: SITA.sk - Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil predstaviteľa Hamasu a troch členov jeho rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský útok v stredu zabil predstaviteľa bezpečnostných zložiek militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy, jeho manželku a ich dve dcéry. Informovali o tom záchranári a miestni predstavitelia. Izraelská armáda agentúre AFP uviedla, že útok „bol namierený proti teroristovi z Hamasu“.
Hovorca palestínskeho úradu civilnej ochrany Mahmúd Bassa agentúre AFP povedal, že izraelský útok na obytnú budovu v utečeneckom tábore al-Šatí západne od mesta Gaza zabil štyroch ľudí „muža, jeho manželky a dvoch dcér“ a ďalších 12 zranil. Civilná obrana, ktorá pôsobí pod vedením Hamasu a zabezpečuje záchranné operácie, uviedla, že dievčatá mali 13 a 15 rokov.
Ministerstvo vnútra v Pásme Gazy, ktoré tiež pôsobí pod vedením Hamasu, identifikovalo muža ako plukovníka Muhammada Abú al-Aúfa, riaditeľa služby vnútornej bezpečnosti pre severnú časť Pásma Gazy. Ministerstvo potvrdilo jeho smrť, ako aj smrť jeho manželky a dvoch dcér.
Izraelská armáda agentúre AFP uviedla, že útok „bol namierený proti teroristovi z Hamasu“. Bezprostredne neposkytla ďalšie podrobnosti.
K útoku došlo deň po tom, ako Izrael zabil riaditeľa vnútornej bezpečnosti Hamasu Naíma Abú Nahála, ktorý nastúpil do funkcie pred dvoma mesiacmi.
Izrael a Hamas sa pravidelne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri minulého roka. Podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré je tiež pod kontrolou Hamasu, v Pásme Gazy od začiatku prímeria zahynulo viac ako 1 650 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie eviduje sedem padlých vojakov a jedného civilného kontraktora.
Zdroj: SITA.sk - Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil predstaviteľa Hamasu a troch členov jeho rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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