Brusel chystá technologický fond za 50 miliárd eur, chce znížiť závislosť od USA a Číny
Európa chce posilniť vývoj umelej inteligencie a kvantových počítačov. Nový fond má pomôcť technologickým firmám konkurovať svetovým gigantom.
25.11.2026 (SITA.sk) - Európa chce posilniť vývoj umelej inteligencie a kvantových počítačov. Nový fond má pomôcť technologickým firmám konkurovať svetovým gigantom.
„Fond zabezpečí prístup k inovatívnym finančným nástrojom nielen pre kvantové technológie, ale aj pre všetky kľúčové technológie nevyhnutné pre našu technologickú suverenitu a hospodársku bezpečnosť,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Henna Virkkunenová v Štrasburgu.
Brusel zároveň predstavil návrh pravidiel, ktoré majú do roku 2030 pomôcť Európe stať sa svetovým lídrom v kvantových technológiách. Pri vybraných verejných zákazkách chce zvýhodniť európskych dodávateľov.
Hoci približne tretina svetových spoločností zaoberajúcich sa kvantovými technológiami sídli v EÚ, európske firmy zaostávajú v získavaní súkromného kapitálu.
Vlani prilákali európske kvantové startupy investície za 1,1 miliardy eur, zatiaľ čo americké získali sedem miliárd. Podrobnosti fungovania fondu sa ešte pripravujú. Nové legislatívne opatrenia budú musieť schváliť členské štáty a Európsky parlament (EP).
Zdroj: SITA.sk - Brusel chystá technologický fond za 50 miliárd eur, chce znížiť závislosť od USA a Číny © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v stredu predstavila plán vytvoriť investičný fond s počiatočným kapitálom 50 miliárd eur na podporu strategických technológií vrátane umelej inteligencie a kvantových počítačov.
Cieľom je znížiť technologickú závislosť Európy od Spojených štátov a Číny. Fond má európskym spoločnostiam umožniť prístup k rozsiahlejšiemu a dlhodobejšiemu financovaniu, než poskytujú súčasné európske programy.
Technologická suverenita
„Fond zabezpečí prístup k inovatívnym finančným nástrojom nielen pre kvantové technológie, ale aj pre všetky kľúčové technológie nevyhnutné pre našu technologickú suverenitu a hospodársku bezpečnosť,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Henna Virkkunenová v Štrasburgu.
Brusel zároveň predstavil návrh pravidiel, ktoré majú do roku 2030 pomôcť Európe stať sa svetovým lídrom v kvantových technológiách. Pri vybraných verejných zákazkách chce zvýhodniť európskych dodávateľov.
V hre sú kvantové startupy
Hoci približne tretina svetových spoločností zaoberajúcich sa kvantovými technológiami sídli v EÚ, európske firmy zaostávajú v získavaní súkromného kapitálu.
Vlani prilákali európske kvantové startupy investície za 1,1 miliardy eur, zatiaľ čo americké získali sedem miliárd. Podrobnosti fungovania fondu sa ešte pripravujú. Nové legislatívne opatrenia budú musieť schváliť členské štáty a Európsky parlament (EP).
Zdroj: SITA.sk - Brusel chystá technologický fond za 50 miliárd eur, chce znížiť závislosť od USA a Číny © SITA Všetky práva vyhradené.
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