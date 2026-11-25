Rusko zaútočilo na Ukrajinu 112 dronmi, ukrajinské sily zasiahli dve ropné rafinérie
Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 88 dronov. Ruské útoky si vyžiadali obete na životoch. Ukrajinské letectvo uviedlo, že na Ukrajinu v noci na stredu zaútočilo 112 ruských ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 88 dronov. Ruské útoky si vyžiadali obete na životoch.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že na Ukrajinu v noci na stredu zaútočilo 112 ruských bezpilotných lietadiel. Prúdový pohon malo 66 z nich. Jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 88 dronov vrátanie 47 s prúdovým pohonom. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Zásahy dronov zaznamenali na 18 miestach a dopad trosiek zostrelených dronov na ďalších 13. Na odrazení útokov sa podieľali stíhačky, protilietadlové raketové sily, jednotky mobilných palebných skupín a prostriedky rádioelektronického boja.
Ruské sily v stredu ráno zaútočili dronom na autobus v Charkovskej oblasti, pričom zabili jedného človeka a ďalších sedem zranili. Uviedol to na Telegrame gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov. Moskva v noci na stredu zaútočila na mesto Bila Cerkva v Kyjevskej oblasti a zabila jedného človeka.
Ruský útok na Odeskú oblasť si vyžiadal životy dvoch ľudí vrátane mladistvého a ďalšia osoba utrpela zranenia. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Ukrajinské sily v noci pri masívnom útoku zasiahli dve ruské ropné rafinérie, v ktorých vypukli požiare. Informovali o tom monitorovacie kanály.
Ukrajinský monitorovací kanál Exilenova + uviedol, že útok zasiahol ropnú rafinériu v Syzrani a v jej blízkosti vypukol požiar. Terčom masívneho ukrajinského útoku bola aj Kujbyševská ropná rafinéria. Miestni obyvatelia následne zverejnili zábery rozsiahleho požiaru, ktorý tam údajne vypukol.
Zdroj: SITA.sk - Rusko zaútočilo na Ukrajinu 112 dronmi, ukrajinské sily zasiahli dve ropné rafinérie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že na Ukrajinu v noci na stredu zaútočilo 112 ruských bezpilotných lietadiel. Prúdový pohon malo 66 z nich. Jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 88 dronov vrátanie 47 s prúdovým pohonom. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Zásahy dronov zaznamenali na 18 miestach a dopad trosiek zostrelených dronov na ďalších 13. Na odrazení útokov sa podieľali stíhačky, protilietadlové raketové sily, jednotky mobilných palebných skupín a prostriedky rádioelektronického boja.
Ruské sily v stredu ráno zaútočili dronom na autobus v Charkovskej oblasti, pričom zabili jedného človeka a ďalších sedem zranili. Uviedol to na Telegrame gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov. Moskva v noci na stredu zaútočila na mesto Bila Cerkva v Kyjevskej oblasti a zabila jedného človeka.
Ruský útok na Odeskú oblasť si vyžiadal životy dvoch ľudí vrátane mladistvého a ďalšia osoba utrpela zranenia. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Ukrajinské sily v noci pri masívnom útoku zasiahli dve ruské ropné rafinérie, v ktorých vypukli požiare. Informovali o tom monitorovacie kanály.
Ukrajinský monitorovací kanál Exilenova + uviedol, že útok zasiahol ropnú rafinériu v Syzrani a v jej blízkosti vypukol požiar. Terčom masívneho ukrajinského útoku bola aj Kujbyševská ropná rafinéria. Miestni obyvatelia následne zverejnili zábery rozsiahleho požiaru, ktorý tam údajne vypukol.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Rusko zaútočilo na Ukrajinu 112 dronmi, ukrajinské sily zasiahli dve ropné rafinérie © SITA Všetky práva vyhradené.
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