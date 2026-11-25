Súper bol o kúsok lepší. Tatran Prešov prehral so Sesvete a skončí v D-skupine EL EHF posledný
O prehre Tatrana Prešov rozhodli technické chyby aj nepremenené šance. Jeden bod na postup nestačí. Hádzanári Tatrana Prešov sa ani v tomto ...
25.11.2026 (SITA.sk) - O prehre Tatrana Prešov rozhodli technické chyby aj nepremenené šance.
Jeden bod na postup nestačí. Hádzanári Tatrana Prešov sa ani v tomto ročníku neprebojujú do jarnej vyraďovacej časti Európskej ligy EHF. Definitívne o tom rozhodla domáca prehra v zápase 5. kola D-skupiny proti chorvátskemu vicemajstrovi MRK Sesvete Triglav 28:30 (12:14).
"Súper bol o kúsok lepší. Chlapci síce bojovali a snažili sa, ale opäť to nebol náš deň. V obrane sme síce stáli, no v útoku sme sa nedokázali presadiť jeden na jedného. Boli sme ustráchaní. Zápas sme si skomplikovali už v úvode, keď sme v desiatej minúte mali päť technických chýb. Mohli sme viesť, namiesto toho sa dostal do vedenia súper," zhodnotil tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl na klubovom webe.
"Mali sme aj príležitosti na zvrat, ale zahadzovali sme šance a nezvládali presilovky. Rozhodli individuálne chyby, technické nedostatky a nepremenené príležitosti. Mali sme na nich, ale stále nám chýbal ten kúsok," dodal tréner Prešovčanov.
"Musím pochváliť brankára Matúša Mitošinku, ktorý nás držal počas celého zápasu až do posledných sekúnd. Zahodili sme niekoľko čistých šancí a trafili aj žrde, takže nám neprialo ani šťastie. Súper mal veľa presiloviek, my sme často hrali v oslabení a z toho sme dostávali góly. Dokázali sme sa dostať do čistých šancí, ale nedarilo sa nám ich premieňať. Rozhodli najmä technické chyby," uviedol 7-gólový strelec Tatrana Jakub Valent.
Tatran definitívne obsadí v D-skupine EL EHF posledné 4. miesto. Pred záverečných vystúpením 1. decembra na palubovke Bergischeru s jedným bodom nemá šancu posunúť sa vyššie.
V druhom stretnutí švédsky Sävehof zdolal nemecký Bergischer (31:22) a poistil si s 8 bodmi vedúcu priečku tabuľky. Na druhé miesto poskočilo práve Sesvete so 6 bodmi, nemecký tím má na svojom konte 5 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Súper bol o kúsok lepší. Tatran Prešov prehral so Sesvete a skončí v D-skupine EL EHF posledný © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden bod na postup nestačí. Hádzanári Tatrana Prešov sa ani v tomto ročníku neprebojujú do jarnej vyraďovacej časti Európskej ligy EHF. Definitívne o tom rozhodla domáca prehra v zápase 5. kola D-skupiny proti chorvátskemu vicemajstrovi MRK Sesvete Triglav 28:30 (12:14).
Hrali ustráchane
"Súper bol o kúsok lepší. Chlapci síce bojovali a snažili sa, ale opäť to nebol náš deň. V obrane sme síce stáli, no v útoku sme sa nedokázali presadiť jeden na jedného. Boli sme ustráchaní. Zápas sme si skomplikovali už v úvode, keď sme v desiatej minúte mali päť technických chýb. Mohli sme viesť, namiesto toho sa dostal do vedenia súper," zhodnotil tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl na klubovom webe.
"Mali sme aj príležitosti na zvrat, ale zahadzovali sme šance a nezvládali presilovky. Rozhodli individuálne chyby, technické nedostatky a nepremenené príležitosti. Mali sme na nich, ale stále nám chýbal ten kúsok," dodal tréner Prešovčanov.
Časté oslabenia a technické chyby
"Musím pochváliť brankára Matúša Mitošinku, ktorý nás držal počas celého zápasu až do posledných sekúnd. Zahodili sme niekoľko čistých šancí a trafili aj žrde, takže nám neprialo ani šťastie. Súper mal veľa presiloviek, my sme často hrali v oslabení a z toho sme dostávali góly. Dokázali sme sa dostať do čistých šancí, ale nedarilo sa nám ich premieňať. Rozhodli najmä technické chyby," uviedol 7-gólový strelec Tatrana Jakub Valent.
Posledné miesto
Tatran definitívne obsadí v D-skupine EL EHF posledné 4. miesto. Pred záverečných vystúpením 1. decembra na palubovke Bergischeru s jedným bodom nemá šancu posunúť sa vyššie.
V druhom stretnutí švédsky Sävehof zdolal nemecký Bergischer (31:22) a poistil si s 8 bodmi vedúcu priečku tabuľky. Na druhé miesto poskočilo práve Sesvete so 6 bodmi, nemecký tím má na svojom konte 5 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Súper bol o kúsok lepší. Tatran Prešov prehral so Sesvete a skončí v D-skupine EL EHF posledný © SITA Všetky práva vyhradené.
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