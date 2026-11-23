Tomáš navýši kapacitu jaslí a podporí opatrovateľky, z eurofondov je vyčlenených viac ako 41 miliónov eur – VIDEO
Cieľom projektov je podpora zosúladenia práce a rodiny. Najväčším problémom jaslí na Slovensku je podľa Tomáša ich nerovnomerná dostupnosť.
23.11.2026 (SITA.sk) - Cieľom projektov je podpora zosúladenia práce a rodiny. Najväčším problémom jaslí na Slovensku je podľa Tomáša ich nerovnomerná dostupnosť.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyhlasuje výzvu na vytvorenie tisícky nových miest v slovenských jasliach. Na výstavbu, obnovu či rekonštrukciu jaslí je vyčlenených približne 16,5 milióna eur z eurofondov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Rezort tiež vyhodnocuje výzvu na podporu opatrovateliek v jasliach. Aj tá je financovaná z eurofondov a jej podmienkou je, že podporené zariadenia budú musieť znížiť poplatky pre rodičov.
Na Slovensku je aktuálne podľa ministra Tomáša vyše 200 jaslí, v ktorých je celkovo 3 750 miest pre deti. „Ideme cez túto výzvu navýšiť počet miest v jasliach o viac ako štvrtinu,“ priblížil. Výzvu na vytvorenie nových miest minister Tomáš podpísal v pondelok, žiadatelia sa budú môcť do nej zapájať po jej zverejnení. Uzatvorenie a vyhodnotenie projektov rezort predpokladá v prvom polroku 2027. Nové kapacity v detských jasliach by podľa ministerstva práce mohli pribudnúť v rokoch 2028 až 2029.
Jaslí sa týka aj ďalšia eurofondová výzva, ktorú rezort práce podľa Tomáša aktuálne vyhodnocuje. Určená je na podporu súčasných čí získanie nových opatrovateliek, ktoré sa o deti v jasliach starajú. Na projekt je z eurofondov vyčlenených vyše 24,6 milióna eur. Podmienkou rezortu však je, aby jasle, ktoré získajú finančnú podporu, znížili mesačný poplatky pre rodičov o 200 eur.
„Spájame dva výzvy na to, aby sme do jaslí naliali a vyčlenili vyše 41 miliónov eur z európskych zdrojov. Pričom 16,5 milióna eur použijeme na výstavbu, obnovu a rekonštrukciu budov, ktoré budú slúžiť pre jasle. Zároveň z tej ďalšej výzvy takmer 25 miliónov eur vyčleníme na podporu opatrovateliek, ktoré sa starajú o deti v jasliach,“ uviedol Tomáš.
Cieľom projektov je podpora zosúladenia práce a rodiny. Najväčším problémom jaslí na Slovensku je podľa Tomáša ich nerovnomerná dostupnosť. Podľa výpočtov rezortu na Slovensku vychádza 2,5 miesta v jasliach na 100 detí. V niektorých regiónoch je však situácia horšia. „V Prešovskom kraji, kde sa nám rodí najviac detí, je tá dostupnosť len necelé jedno miesto na 100 detí,“ spresnil Tomáš.
Cez spomínané výzvy chce rezort práce zabezpečiť ako fyzickú, tak aj finančnú dostupnosť jaslí. „Podľa nášho prieskumu 66 % poskytovateľov uviedlo ako najväčší problém cenovú bariéru, že si rodičia jasle nemôžu dovoliť. A preto to zníženie poplatku pre rodičov o 200 eur bude určite významným impulzom,“ uviedol Tomáš.
Výzvu na podporu opatrovateliek v jasliach rezortu práce práve vyhodnocuje. Tomáš spresnil, že do výzvy prišlo 85 žiadostí. Doplnil, že dotácia, ktorú úspešní žiadatelia získajú, musí byť celá premietnutá do platov zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - Tomáš navýši kapacitu jaslí a podporí opatrovateľky, z eurofondov je vyčlenených viac ako 41 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyhlasuje výzvu na vytvorenie tisícky nových miest v slovenských jasliach. Na výstavbu, obnovu či rekonštrukciu jaslí je vyčlenených približne 16,5 milióna eur z eurofondov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Rezort tiež vyhodnocuje výzvu na podporu opatrovateliek v jasliach. Aj tá je financovaná z eurofondov a jej podmienkou je, že podporené zariadenia budú musieť znížiť poplatky pre rodičov.
Počet miest navýšia o štvrtinu
Na Slovensku je aktuálne podľa ministra Tomáša vyše 200 jaslí, v ktorých je celkovo 3 750 miest pre deti. „Ideme cez túto výzvu navýšiť počet miest v jasliach o viac ako štvrtinu,“ priblížil. Výzvu na vytvorenie nových miest minister Tomáš podpísal v pondelok, žiadatelia sa budú môcť do nej zapájať po jej zverejnení. Uzatvorenie a vyhodnotenie projektov rezort predpokladá v prvom polroku 2027. Nové kapacity v detských jasliach by podľa ministerstva práce mohli pribudnúť v rokoch 2028 až 2029.
Jaslí sa týka aj ďalšia eurofondová výzva, ktorú rezort práce podľa Tomáša aktuálne vyhodnocuje. Určená je na podporu súčasných čí získanie nových opatrovateliek, ktoré sa o deti v jasliach starajú. Na projekt je z eurofondov vyčlenených vyše 24,6 milióna eur. Podmienkou rezortu však je, aby jasle, ktoré získajú finančnú podporu, znížili mesačný poplatky pre rodičov o 200 eur.
„Spájame dva výzvy na to, aby sme do jaslí naliali a vyčlenili vyše 41 miliónov eur z európskych zdrojov. Pričom 16,5 milióna eur použijeme na výstavbu, obnovu a rekonštrukciu budov, ktoré budú slúžiť pre jasle. Zároveň z tej ďalšej výzvy takmer 25 miliónov eur vyčleníme na podporu opatrovateliek, ktoré sa starajú o deti v jasliach,“ uviedol Tomáš.
Najväčším problémom je dostupnosť
Cieľom projektov je podpora zosúladenia práce a rodiny. Najväčším problémom jaslí na Slovensku je podľa Tomáša ich nerovnomerná dostupnosť. Podľa výpočtov rezortu na Slovensku vychádza 2,5 miesta v jasliach na 100 detí. V niektorých regiónoch je však situácia horšia. „V Prešovskom kraji, kde sa nám rodí najviac detí, je tá dostupnosť len necelé jedno miesto na 100 detí,“ spresnil Tomáš.
Cez spomínané výzvy chce rezort práce zabezpečiť ako fyzickú, tak aj finančnú dostupnosť jaslí. „Podľa nášho prieskumu 66 % poskytovateľov uviedlo ako najväčší problém cenovú bariéru, že si rodičia jasle nemôžu dovoliť. A preto to zníženie poplatku pre rodičov o 200 eur bude určite významným impulzom,“ uviedol Tomáš.
Výzvu na podporu opatrovateliek v jasliach rezortu práce práve vyhodnocuje. Tomáš spresnil, že do výzvy prišlo 85 žiadostí. Doplnil, že dotácia, ktorú úspešní žiadatelia získajú, musí byť celá premietnutá do platov zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - Tomáš navýši kapacitu jaslí a podporí opatrovateľky, z eurofondov je vyčlenených viac ako 41 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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