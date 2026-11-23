Országh povolal tých najlepších na Vianočný Kaufland Cup. Do reprezentácie sa vracajú Hrivík, Hudáček či Tatar – VIDEO
V Spišskej Novej Vsi sa o triumf v konkurencii Nórska a Lotyšska posnažia hokejisti hrajúcich v európskych kluboch, ale aj zo slovenskej Tipsport extraligy. Slovenská hokejová reprezentácia sa na ...
23.11.2026 (SITA.sk) - V Spišskej Novej Vsi sa o triumf v konkurencii Nórska a Lotyšska posnažia hokejisti hrajúcich v európskych kluboch, ale aj zo slovenskej Tipsport extraligy.
Slovenská hokejová reprezentácia sa na Vianočnom Kaufland Cupe 2026 v Spišskej Novej Vsi predstaví so skúseným a silným mužstvom. Tréner Vladimír Országh doň zaradil viacero ostrieľaných a dlhoročných reprezentantov.
Chýbať nebudú hráči ako Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Marek Hrivík, Libor Hudáček či Tomáš Tatar. Po vyše piatich rokoch sa do reprezentácie vracia Pavol Skalický.
Országh tvoril predbežnú nomináciu na Vianočný Kaufland Cup paralelne s tou na Nemecký pohár. Vopred si stanovil kľúč, podľa ktorého chcel vyberať hráčov na jednotlivé asociačné termíny v novembri, decembri aj februári 2027.
V Spišskej Novej Vsi sa o triumf v konkurencii Nórska a Lotyšska posnažia hokejisti hrajúcich v európskych kluboch, ale aj zo slovenskej Tipsport extraligy.
V kádri ja päť hráčov, ktorí majú viac 100 štartov za národný tím a dovedna 14, ktorí odohrali aspoň 50 medzinárodných zápasov.
"V prvom rade som rád, že každý jeden oslovený hráč chcel reprezentovať. Nielen na Vianočnom Kaufland Cupe, ale už na Nemeckom pohári. Samozrejme, nevyhli sme sa zraneniam, ktoré viacerých chalanov vyradili z hry, ale ochota nechýbala. Záujem o reprezentáciu je veľký, čo je pozitívna správa," začal Országh pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
"Chalanov, ktorí majú kľúčové role vo svojich tímoch, sme chceli vidieť aspoň raz počas sezóny. Teraz je na to vhodná príležitosť, keďže vo februári nás čaká turnaj s mladými hráčmi, a potom už bude nasledovať play-off," pokračoval.
Na domácom podujatí chcel vidieť starších a skúsenejších hráčov, najmä zo zahraničných líg. "Vieme, že ich vyťaženie v kluboch je enormné, preto im príde vhod, že ide o domáci turnaj s dvoma duelmi, medzi ktorými je navyše deň voľna."
V nominácii je aj dlhoročný reprezentant a kapitán zo ZOH 2026 Tatar. Útočník Zugu nazbieral v 17 stretnutiach najvyššej švajčiarskej súťaže 17 bodov (7+10).
"Tomáš je nastavený pozitívne. Bavili sme sa, že ho budeme nominovať s tým, že sa dohodneme či odohrá jeden alebo dva súboje. Samozrejme, nomináciu zahraničných hráčov musíme mať hotovú už tri týždne pred podujatím, čo je ešte dlhý čas do turnaja. Vždy môžu prísť nejaké zranenia. Sme však veľmi radi, že Tomáš chce prísť a verím, že nastúpi," uviedol kormidelník národného tímu.
Veľký návrat po piatich rokoch čaká Skalického, ktorý naposledy reprezentoval ešte na MS 2021 v Rige. "Čakanie bolo dlhé. Vždy som sa snažil hrať najlepšie, ako viem a rešpektoval som voľbu trénerov. Teraz sa mi začalo dariť, výkonnosť je dobrá. Kouč sa mi ozval, za čo som bol rád a teším sa. Špeciálne preto, že sa hrá v Spišskej a môžem si zahrať doma po veľmi dlhom čase. Nehral som tam asi od osemnástich. Bude môcť prísť celá rodina," priblížil útočník Mladej Boleslav.
Je zvedavý, ako dopadne jeho konfrontácia na medzinárodnom ľade. Stále hrá rovnaký štýl hokeja ako kedysi, no nazbieral viac skúseností a dokázal tak dozrieť.
Országh bude mať v Spišskej Novej Vsi k dispozícii asistentov Todda Woodcrofta a rovnako aj Andreja Kmeča (aktuálne už trénera Zvolena), ktorý zaskakoval v Düsseldorfe za Petra Frühaufa pre jeho povinnosti pri reprezentácii do 20 rokov.
Brankári: Patrik Jurčák, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Martin Bodák, Peter Čerešnák, Marek Ďaloga, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič
Útočníci: Samuel Buček, Marko Daňo, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Róbert Lantoši, Kristián Pospíšil, Pavol Regenda, Pavol Skalický, Marián Studenič, Alex Tamáši, Matúš Sukeľ, Tomáš Tatar
Štvrtok 10. decembra
18.00 h Slovensko – Nórsko
Piatok 11. decembra
17.00 h Nórsko – Lotyšsko
Sobota 12. decembra
15.00 h Slovensko – Lotyšsko
Zdroj: SITA.sk - Országh povolal tých najlepších na Vianočný Kaufland Cup. Do reprezentácie sa vracajú Hrivík, Hudáček či Tatar – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská hokejová reprezentácia sa na Vianočnom Kaufland Cupe 2026 v Spišskej Novej Vsi predstaví so skúseným a silným mužstvom. Tréner Vladimír Országh doň zaradil viacero ostrieľaných a dlhoročných reprezentantov.
Chýbať nebudú hráči ako Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Marek Hrivík, Libor Hudáček či Tomáš Tatar. Po vyše piatich rokoch sa do reprezentácie vracia Pavol Skalický.
Országh tvoril predbežnú nomináciu na Vianočný Kaufland Cup paralelne s tou na Nemecký pohár. Vopred si stanovil kľúč, podľa ktorého chcel vyberať hráčov na jednotlivé asociačné termíny v novembri, decembri aj februári 2027.
V Spišskej Novej Vsi sa o triumf v konkurencii Nórska a Lotyšska posnažia hokejisti hrajúcich v európskych kluboch, ale aj zo slovenskej Tipsport extraligy.
V kádri ja päť hráčov, ktorí majú viac 100 štartov za národný tím a dovedna 14, ktorí odohrali aspoň 50 medzinárodných zápasov.
Veľký záujem
"V prvom rade som rád, že každý jeden oslovený hráč chcel reprezentovať. Nielen na Vianočnom Kaufland Cupe, ale už na Nemeckom pohári. Samozrejme, nevyhli sme sa zraneniam, ktoré viacerých chalanov vyradili z hry, ale ochota nechýbala. Záujem o reprezentáciu je veľký, čo je pozitívna správa," začal Országh pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
"Chalanov, ktorí majú kľúčové role vo svojich tímoch, sme chceli vidieť aspoň raz počas sezóny. Teraz je na to vhodná príležitosť, keďže vo februári nás čaká turnaj s mladými hráčmi, a potom už bude nasledovať play-off," pokračoval.
Na domácom podujatí chcel vidieť starších a skúsenejších hráčov, najmä zo zahraničných líg. "Vieme, že ich vyťaženie v kluboch je enormné, preto im príde vhod, že ide o domáci turnaj s dvoma duelmi, medzi ktorými je navyše deň voľna."
V nominácii je aj dlhoročný reprezentant a kapitán zo ZOH 2026 Tatar. Útočník Zugu nazbieral v 17 stretnutiach najvyššej švajčiarskej súťaže 17 bodov (7+10).
"Tomáš je nastavený pozitívne. Bavili sme sa, že ho budeme nominovať s tým, že sa dohodneme či odohrá jeden alebo dva súboje. Samozrejme, nomináciu zahraničných hráčov musíme mať hotovú už tri týždne pred podujatím, čo je ešte dlhý čas do turnaja. Vždy môžu prísť nejaké zranenia. Sme však veľmi radi, že Tomáš chce prísť a verím, že nastúpi," uviedol kormidelník národného tímu.
Oblečie si národný dres
Veľký návrat po piatich rokoch čaká Skalického, ktorý naposledy reprezentoval ešte na MS 2021 v Rige. "Čakanie bolo dlhé. Vždy som sa snažil hrať najlepšie, ako viem a rešpektoval som voľbu trénerov. Teraz sa mi začalo dariť, výkonnosť je dobrá. Kouč sa mi ozval, za čo som bol rád a teším sa. Špeciálne preto, že sa hrá v Spišskej a môžem si zahrať doma po veľmi dlhom čase. Nehral som tam asi od osemnástich. Bude môcť prísť celá rodina," priblížil útočník Mladej Boleslav.
Je zvedavý, ako dopadne jeho konfrontácia na medzinárodnom ľade. Stále hrá rovnaký štýl hokeja ako kedysi, no nazbieral viac skúseností a dokázal tak dozrieť.
Országh bude mať v Spišskej Novej Vsi k dispozícii asistentov Todda Woodcrofta a rovnako aj Andreja Kmeča (aktuálne už trénera Zvolena), ktorý zaskakoval v Düsseldorfe za Petra Frühaufa pre jeho povinnosti pri reprezentácii do 20 rokov.
Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na novembrový turnaj o Nemecký pohár (zdroj: SZĽH):
Brankári: Patrik Jurčák, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Martin Bodák, Peter Čerešnák, Marek Ďaloga, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič
Útočníci: Samuel Buček, Marko Daňo, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Róbert Lantoši, Kristián Pospíšil, Pavol Regenda, Pavol Skalický, Marián Studenič, Alex Tamáši, Matúš Sukeľ, Tomáš Tatar
Program Vianočného Kaufland Cupu 2026:
Štvrtok 10. decembra
18.00 h Slovensko – Nórsko
Piatok 11. decembra
17.00 h Nórsko – Lotyšsko
Sobota 12. decembra
15.00 h Slovensko – Lotyšsko
Zdroj: SITA.sk - Országh povolal tých najlepších na Vianočný Kaufland Cup. Do reprezentácie sa vracajú Hrivík, Hudáček či Tatar – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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