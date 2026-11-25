Kremeľ odmieta uznať straty na Ukrajine. Sú podstatne vyššie než na strane ukrajinských obrancov
Rusko naposledy oficiálne informovalo o počte padlých vojakov v septembri 2022. Vtedy uviedlo, že počas prvých šiestich mesiacov bojov zahynulo takmer 6 000 príslušníkov armády. Kremeľ sa v stredu ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Rusko naposledy oficiálne informovalo o počte padlých vojakov v septembri 2022. Vtedy uviedlo, že počas prvých šiestich mesiacov bojov zahynulo takmer 6 000 príslušníkov armády.
Kremeľ sa v stredu odmietol vyjadriť k medializovaným správam, podľa ktorých mohlo počas takmer päť rokov trvajúcej vojny na Ukrajine zahynúť 470-tisíc až 700-tisíc ruských vojakov.
Odhady vychádzajú z analýzy údajov, ktoré zverejnili protiruské hackerské skupiny. Viaceré ruské a zahraničné médiá po preskúmaní uniknutých databáz ruskej štatistickej služby Rosstat uviedli, že počet potvrdených padlých ruských vojakov sa môže blížiť k hranici 500-tisíc.
„Jedinou inštitúciou, ktorá môže oficiálne zverejňovať údaje o vojenských stratách, je ministerstvo obrany Ruskej federácie,“ reagoval na zverejnené čísla hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Odporúčam nevenovať pozornosť žiadnym iným údajom,“ dodal.
Rusko naposledy oficiálne informovalo o počte padlých vojakov v septembri 2022. Vtedy uviedlo, že počas prvých šiestich mesiacov bojov zahynulo takmer 6 000 príslušníkov armády. Tento údaj odborníci už v tom čase považovali za výrazne podhodnotený.
Začiatkom novembra zverejnili hackerské skupiny Bieloruskí kyberpartizáni a Silent Crow (Tichá vrana) státisíce záznamov, ktoré mali získať z databáz Rosstatu. Analýza údajov o príčinách úmrtí ruských občanov podľa médií naznačuje výrazne vyšší počet vojenských obetí, než doteraz pripúšťala Moskva.
Americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) v júli odhadlo, že vo vojne zahynulo približne 450-tisíc ruských vojakov a 125-tisíc až 150-tisíc príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmieta uznať straty na Ukrajine. Sú podstatne vyššie než na strane ukrajinských obrancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Kremeľ sa v stredu odmietol vyjadriť k medializovaným správam, podľa ktorých mohlo počas takmer päť rokov trvajúcej vojny na Ukrajine zahynúť 470-tisíc až 700-tisíc ruských vojakov.
Odhady vychádzajú z analýzy údajov, ktoré zverejnili protiruské hackerské skupiny. Viaceré ruské a zahraničné médiá po preskúmaní uniknutých databáz ruskej štatistickej služby Rosstat uviedli, že počet potvrdených padlých ruských vojakov sa môže blížiť k hranici 500-tisíc.
Verte len nám
„Jedinou inštitúciou, ktorá môže oficiálne zverejňovať údaje o vojenských stratách, je ministerstvo obrany Ruskej federácie,“ reagoval na zverejnené čísla hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Odporúčam nevenovať pozornosť žiadnym iným údajom,“ dodal.
Rusko naposledy oficiálne informovalo o počte padlých vojakov v septembri 2022. Vtedy uviedlo, že počas prvých šiestich mesiacov bojov zahynulo takmer 6 000 príslušníkov armády. Tento údaj odborníci už v tom čase považovali za výrazne podhodnotený.
Prienik do Rosstatu
Začiatkom novembra zverejnili hackerské skupiny Bieloruskí kyberpartizáni a Silent Crow (Tichá vrana) státisíce záznamov, ktoré mali získať z databáz Rosstatu. Analýza údajov o príčinách úmrtí ruských občanov podľa médií naznačuje výrazne vyšší počet vojenských obetí, než doteraz pripúšťala Moskva.
Americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) v júli odhadlo, že vo vojne zahynulo približne 450-tisíc ruských vojakov a 125-tisíc až 150-tisíc príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmieta uznať straty na Ukrajine. Sú podstatne vyššie než na strane ukrajinských obrancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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