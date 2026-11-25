Ruský súd poslal do väzby gubernátora Murmanskej oblasti, čelí obvineniam z korupcie
Vyšetrovatelia ho podozrievajú zo sprenevery viac ako miliardy rubľov a prijatia úplatku. Podľa médií obvinený prejavil ochotu odísť bojovať na Ukrajinu. Moskovský súd v ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia ho podozrievajú zo sprenevery viac ako miliardy rubľov a prijatia úplatku. Podľa médií obvinený prejavil ochotu odísť bojovať na Ukrajinu.
Vyšetrovatelia ho podozrievajú zo sprenevery viac ako miliardy rubľov (približne 11 miliónov eur), určených na rekonštrukciu cesty medzi mestami Apatity a Kirovsk. Čelí aj obvineniu z prijatia úplatku.
„Vyšetrovacie úkony pokračujú. V tejto chvíli k tomu nemáme čo dodať,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Podľa denníka Kommersant Čibis vinu odmieta. Pri výsluchu údajne vyjadril ochotu dobrovoľne odstúpiť a odísť bojovať na Ukrajinu. Jeho manželka Jevgenija označila obvinenia za absurdné.
„Andrej úprimne verí v Murmanskú oblasť a robí všetko pre to, aby jej obyvatelia mali dôvod byť na svoj región hrdí,“ napísala na sociálnej sieti.
Čibis stojí na čele Murmanskej oblasti od roku 2019. V apríli 2024 prežil útok nožom v meste Apatity.
Murmanská oblasť má mimoriadny strategický význam. Nachádza sa v nej hlavná základňa ruskej Severnej flotily a dôležitý arktický prístav. Rozvoj regiónu opakovane označil za prioritu aj prezident Vladimir Putin.
Zdroj: SITA.sk - Ruský súd poslal do väzby gubernátora Murmanskej oblasti, čelí obvineniam z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Moskovský súd v stredu poslal na dva mesiace do vyšetrovacej väzby gubernátora Murmanskej oblasti Andreja Čibisa, ktorého vyšetrovatelia obvinili z rozsiahlej korupcie.
Ide o prvého úradujúceho gubernátora zadržaného pre korupciu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Čibisa (47) zadržali v pondelok na moskovskom letisku Šeremetievo, kam pricestoval na služobnú cestu.
Namiesto cesty sprenevera
Vyšetrovatelia ho podozrievajú zo sprenevery viac ako miliardy rubľov (približne 11 miliónov eur), určených na rekonštrukciu cesty medzi mestami Apatity a Kirovsk. Čelí aj obvineniu z prijatia úplatku.
„Vyšetrovacie úkony pokračujú. V tejto chvíli k tomu nemáme čo dodať,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Chce bojovať na Ukrajine
Podľa denníka Kommersant Čibis vinu odmieta. Pri výsluchu údajne vyjadril ochotu dobrovoľne odstúpiť a odísť bojovať na Ukrajinu. Jeho manželka Jevgenija označila obvinenia za absurdné.
„Andrej úprimne verí v Murmanskú oblasť a robí všetko pre to, aby jej obyvatelia mali dôvod byť na svoj región hrdí,“ napísala na sociálnej sieti.
Putinova priorita
Čibis stojí na čele Murmanskej oblasti od roku 2019. V apríli 2024 prežil útok nožom v meste Apatity.
Murmanská oblasť má mimoriadny strategický význam. Nachádza sa v nej hlavná základňa ruskej Severnej flotily a dôležitý arktický prístav. Rozvoj regiónu opakovane označil za prioritu aj prezident Vladimir Putin.
Zdroj: SITA.sk - Ruský súd poslal do väzby gubernátora Murmanskej oblasti, čelí obvineniam z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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