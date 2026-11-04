Kybernetický útok zasiahol krvné banky vo Francúzsku, útočníci sa pokúsili zvýšiť teplotu skladovanej plazmy
Bezpečnostné systémy včas odhalili manipuláciu s chladiacimi zariadeniami. Podľa úradov neboli poškodené žiadne krvné produkty a prevádzka transfúznych služieb pokračuje bez ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Bezpečnostné systémy včas odhalili manipuláciu s chladiacimi zariadeniami. Podľa úradov neboli poškodené žiadne krvné produkty a prevádzka transfúznych služieb pokračuje bez prerušenia.
Kybernetický útok zasiahol tri pracoviská francúzskej transfúznej služby, kde sa útočníci pokúsili výrazne zvýšiť teplotu chladiacich zariadení určených na skladovanie krvnej plazmy. Bezpečnostné systémy však nezvyčajné zmeny včas odhalili a zamestnanci zabránili poškodeniu zásob. Informoval o tom spravodajský portál Euronews s odvolaním sa na Francúzsku transfúznu službu (EFS).
Útok sa odohral v pondelok a zasiahol dodávateľa chladiacej techniky pre tri pracoviská EFS. „Teplotné limity a prahové hodnoty odmrazovania boli zvýšené na mimoriadne vysoké úrovne,“ uviedla organizácia vo vyhlásení. V skladoch sa nachádzali vaky s krvnou plazmou určenou na transfúzie aj plazma používaná pri výrobe liekov. Zdravotníci zásoby podľa potreby premiestnili alebo zabezpečili.
„Monitorovacie a poplašné systémy rýchlo odhalili anomálie, čo umožnilo personálu zasiahnuť a zabezpečiť, aby neboli ohrozené žiadne krvné produkty ani vzorky,“ uviedla EFS. Organizácia potvrdila, že útok nemal žiadne zdravotné následky a nedošlo ani k strate krvných produktov. Odbery krvi a jej distribúcia nemocniciam a ďalším zdravotníckym zariadeniam pokračujú bez prerušenia.
Incident prichádza krátko po podobných kybernetických útokoch na supermarkety vo viacerých európskych krajinách. Útočníkom sa tam podarilo na diaľku ovládnuť chladiace a mraziace zariadenia v supermarketoch a zvýšiť ich teplotu, čo viedlo k znehodnoteniu ton potravín a škodám v miliónoch eur. Prípad vo francúzskych krvných bankách vyšetrujú národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť a ministerstvo zdravotníctva. Úrady zatiaľ nepotvrdili, či jednotlivé útoky spolu súvisia.
Zdroj: SITA.sk - Kybernetický útok zasiahol krvné banky vo Francúzsku, útočníci sa pokúsili zvýšiť teplotu skladovanej plazmy © SITA Všetky práva vyhradené.
Kybernetický útok zasiahol tri pracoviská francúzskej transfúznej služby, kde sa útočníci pokúsili výrazne zvýšiť teplotu chladiacich zariadení určených na skladovanie krvnej plazmy. Bezpečnostné systémy však nezvyčajné zmeny včas odhalili a zamestnanci zabránili poškodeniu zásob. Informoval o tom spravodajský portál Euronews s odvolaním sa na Francúzsku transfúznu službu (EFS).
Útok sa odohral v pondelok a zasiahol dodávateľa chladiacej techniky pre tri pracoviská EFS. „Teplotné limity a prahové hodnoty odmrazovania boli zvýšené na mimoriadne vysoké úrovne,“ uviedla organizácia vo vyhlásení. V skladoch sa nachádzali vaky s krvnou plazmou určenou na transfúzie aj plazma používaná pri výrobe liekov. Zdravotníci zásoby podľa potreby premiestnili alebo zabezpečili.
„Monitorovacie a poplašné systémy rýchlo odhalili anomálie, čo umožnilo personálu zasiahnuť a zabezpečiť, aby neboli ohrozené žiadne krvné produkty ani vzorky,“ uviedla EFS. Organizácia potvrdila, že útok nemal žiadne zdravotné následky a nedošlo ani k strate krvných produktov. Odbery krvi a jej distribúcia nemocniciam a ďalším zdravotníckym zariadeniam pokračujú bez prerušenia.
Incident prichádza krátko po podobných kybernetických útokoch na supermarkety vo viacerých európskych krajinách. Útočníkom sa tam podarilo na diaľku ovládnuť chladiace a mraziace zariadenia v supermarketoch a zvýšiť ich teplotu, čo viedlo k znehodnoteniu ton potravín a škodám v miliónoch eur. Prípad vo francúzskych krvných bankách vyšetrujú národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť a ministerstvo zdravotníctva. Úrady zatiaľ nepotvrdili, či jednotlivé útoky spolu súvisia.
Zdroj: SITA.sk - Kybernetický útok zasiahol krvné banky vo Francúzsku, útočníci sa pokúsili zvýšiť teplotu skladovanej plazmy © SITA Všetky práva vyhradené.
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