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Výsledok amerických volieb je podľa Európskeho parlamentu jasným signálom nespokojnosti s Trumpovou politikou

„Je čas obnoviť dôveru a investovať do partnerstva medzi spojencami,“ vyhlásil šéf delegácie europarlamentu pre vzťahy s USA. Európsky parlament (EP) ...

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4.11.2026 (SITA.sk) - „Je čas obnoviť dôveru a investovať do partnerstva medzi spojencami,“ vyhlásil šéf delegácie europarlamentu pre vzťahy s USA.

Európsky parlament (EP) označil výsledky amerických volieb do Kongresu za jasný signál nespokojnosti voličov s politikou prezidenta Donalda Trumpa a vyjadril pripravenosť obnoviť intenzívny dialóg s novým zložením Kongresu.

Zmena kurzu


Presun kontroly nad Kongresom z rúk republikánov k demokratom vysiela jednoznačný politický odkaz: americký ľud chce obrátiť list a opustiť politickú agendu Donalda Trumpa,“ uviedol predseda delegácie EP pre vzťahy s USA Brando Benifei vo vyhlásení zverejnenom na stránke europarlamentu.

Americkí voliči podľa neho žiadajú zmenu kurzu v otázkach rastúcich životných nákladov, vojny proti Iránu, občianskych práv či imigračnej politiky.

Benifei zároveň vyzval nový Kongres, aby dôslednejšie uplatňoval svoje ústavné právomoci po rokoch, ktoré podľa neho sprevádzalo prekračovanie právomocí výkonnej moci, a to aj v oblasti medzinárodného práva.

Nádej na obnovu dôvery


Europoslanec za progresívcov zablahoželal novozvoleným členom Snemovne reprezentantov a Senátu a vyjadril nádej, že nové volebné obdobie prinesie nový impulz pre spoluprácu medzi Európou a USA. Podľa neho zostávajú transatlantické vzťahy nevyhnutné pre európsku bezpečnosť, konkurencieschopnosť ekonomík aj prosperitu občanov.

Európska únia chce podľa Benifeia nadviazať na pozitívnu a ambicióznu agendu vrátene návratu k bezcolnému obchodu, pokračovaniu podpory Ukrajiny proti ruskej agresii, riešenia krízy na Blízkom východe a prehĺbenie spolupráce v strategických oblastiach.

Je čas obnoviť dôveru a investovať do partnerstva medzi spojencami založeného na reciprocite a spoločných strategických záujmoch,“ uviedol Benifei.

Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Výsledok amerických volieb je podľa Európskeho parlamentu jasným signálom nespokojnosti s Trumpovou politikou © SITA Všetky práva vyhradené.

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