Ihly a klince v halloweenskych sladkostiach našli aj v Rakúsku, polícia vyšetruje už 13 prípadov
Desaťročné dievča sa zranilo po zahryznutí do čokolády s ukrytou ihlou. Rakúska polícia vyšetruje už 13 prípadov, pri ktorých rodičia ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Desaťročné dievča sa zranilo po zahryznutí do čokolády s ukrytou ihlou.
Rakúsky Spolkový kriminálny úrad v stredu oznámil, že prípady eviduje v štyroch spolkových krajinách. Najviac ich zaznamenali v Štajersku (šesť), po tri v Dolnom a Hornom Rakúsku a jeden v Salzbursku.
V Dolnom Rakúsku utrpelo desaťročné dievča ľahké poranenie úst po zahryznutí do čokolády, v ktorej bola ukrytá ihla. V Linzi našiel 28-ročný otec klince v sladkostiach svojich detí. Ďalšia matka objavila ihly v sladkostiach jedenásťročnej dcéry.
„Všetky halloweenske sladkosti treba pred konzumáciou dôkladne skontrolovať,“ upozornila polícia rodičov.
Vyšetrovanie koordinuje Spolkový kriminálny úrad, ktorý preveruje aj možné súvislosti medzi jednotlivými prípadmi a spolupracuje so zahraničnými partnermi.
Polícia vyzvala rodičov, aby podozrivé sladkosti nevyhadzovali, ale uchovali ich spolu s obalmi a odovzdali vyšetrovateľom. Podobné nálezy v Nemecku vyvolali obavy, že nejde o ojedinelé incidenty.
Zdroj: SITA.sk - Ihly a klince v halloweenskych sladkostiach našli aj v Rakúsku, polícia vyšetruje už 13 prípadov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakúska polícia vyšetruje už 13 prípadov, pri ktorých rodičia objavili v halloweenskych sladkostiach svojich detí ihly, klince a ďalšie ostré kovové predmety. Podobné incidenty zaznamenali v uplynulých dňoch aj v susednom Nemecku.
Klince v sladkostiach
Rakúsky Spolkový kriminálny úrad v stredu oznámil, že prípady eviduje v štyroch spolkových krajinách. Najviac ich zaznamenali v Štajersku (šesť), po tri v Dolnom a Hornom Rakúsku a jeden v Salzbursku.
V Dolnom Rakúsku utrpelo desaťročné dievča ľahké poranenie úst po zahryznutí do čokolády, v ktorej bola ukrytá ihla. V Linzi našiel 28-ročný otec klince v sladkostiach svojich detí. Ďalšia matka objavila ihly v sladkostiach jedenásťročnej dcéry.
„Všetky halloweenske sladkosti treba pred konzumáciou dôkladne skontrolovať,“ upozornila polícia rodičov.
Podobne ako v Nemecku
Vyšetrovanie koordinuje Spolkový kriminálny úrad, ktorý preveruje aj možné súvislosti medzi jednotlivými prípadmi a spolupracuje so zahraničnými partnermi.
Polícia vyzvala rodičov, aby podozrivé sladkosti nevyhadzovali, ale uchovali ich spolu s obalmi a odovzdali vyšetrovateľom. Podobné nálezy v Nemecku vyvolali obavy, že nejde o ojedinelé incidenty.
Zdroj: SITA.sk - Ihly a klince v halloweenskych sladkostiach našli aj v Rakúsku, polícia vyšetruje už 13 prípadov © SITA Všetky práva vyhradené.
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