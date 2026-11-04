Klub ho plánuje vymenovať do predstavenstva klubu. Bude Nadal v budúcnosti prezidentom Realu Madrid?
Tenisová legenda Rafael Nadal by mal pôsobiť v administratívnej funkcii "bieleho baletu". Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid plánuje vymenovať ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Tenisová legenda Rafael Nadal by mal pôsobiť v administratívnej funkcii "bieleho baletu".
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid plánuje vymenovať niekdajšiu tenisovú hviezdu Rafaela Nadala do svojho predstavenstva. V stredu to potvrdili zástupcovia "bieleho baletu". Dvadsaťdvanásobný grandslamový singlový šampión je čestným členom klubu od roku 2011 a má silné vzťahy s prezidentom organizácie Florentinom Pérezom.
"Pre Real Madrid a všetkých madridských priaznivcov je to obrovská česť, že osobnosť jeho športovej aj ľudskej veľkosti - vzor španielskeho a svetového športu - sa stáva súčasťou nášho predstavenstva a v tejto úlohe bude prispievať k prítomnosti i budúcnosti nášho klubu," uviedli Los Blancos prostredníctvom vyhlásenia.
Členovia Realu Madrid majú schváliť vymenovanie Nadala na valnom zhromaždení klubu, ktoré sa uskutoční 21. novembra. Štyridsaťročný Nadal počas svojej kariéry vyhral rekordných 14 titulov na parížskom Roland Garros.
V roku 2023 vyjadril ambíciu stať sa v budúcnosti prezidentom Realu Madrid, no nebol si istý, či na to má potrebnú kvalifikáciu. Pred tohtoročnými klubovými voľbami v tomto roku sa dištancoval od správ, že by zvažoval kandidatúru.
Pérez v júni zdolal Enriqueho Riquelmeho a obhájil post prezidenta Realu, päťnásťnásobného európskeho šampióna.
Zdroj: SITA.sk - Klub ho plánuje vymenovať do predstavenstva klubu. Bude Nadal v budúcnosti prezidentom Realu Madrid? © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid plánuje vymenovať niekdajšiu tenisovú hviezdu Rafaela Nadala do svojho predstavenstva. V stredu to potvrdili zástupcovia "bieleho baletu". Dvadsaťdvanásobný grandslamový singlový šampión je čestným členom klubu od roku 2011 a má silné vzťahy s prezidentom organizácie Florentinom Pérezom.
"Pre Real Madrid a všetkých madridských priaznivcov je to obrovská česť, že osobnosť jeho športovej aj ľudskej veľkosti - vzor španielskeho a svetového športu - sa stáva súčasťou nášho predstavenstva a v tejto úlohe bude prispievať k prítomnosti i budúcnosti nášho klubu," uviedli Los Blancos prostredníctvom vyhlásenia.
Členovia Realu Madrid majú schváliť vymenovanie Nadala na valnom zhromaždení klubu, ktoré sa uskutoční 21. novembra. Štyridsaťročný Nadal počas svojej kariéry vyhral rekordných 14 titulov na parížskom Roland Garros.
V roku 2023 vyjadril ambíciu stať sa v budúcnosti prezidentom Realu Madrid, no nebol si istý, či na to má potrebnú kvalifikáciu. Pred tohtoročnými klubovými voľbami v tomto roku sa dištancoval od správ, že by zvažoval kandidatúru.
Pérez v júni zdolal Enriqueho Riquelmeho a obhájil post prezidenta Realu, päťnásťnásobného európskeho šampióna.
Zdroj: SITA.sk - Klub ho plánuje vymenovať do predstavenstva klubu. Bude Nadal v budúcnosti prezidentom Realu Madrid? © SITA Všetky práva vyhradené.
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