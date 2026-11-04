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Klub ho plánuje vymenovať do predstavenstva klubu. Bude Nadal v budúcnosti prezidentom Realu Madrid?

Tenisová legenda Rafael Nadal by mal pôsobiť v administratívnej funkcii "bieleho baletu". Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid plánuje vymenovať ...

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4.11.2026 (SITA.sk) - Tenisová legenda Rafael Nadal by mal pôsobiť v administratívnej funkcii "bieleho baletu".

Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid plánuje vymenovať niekdajšiu tenisovú hviezdu Rafaela Nadala do svojho predstavenstva. V stredu to potvrdili zástupcovia "bieleho baletu". Dvadsaťdvanásobný grandslamový singlový šampión je čestným členom klubu od roku 2011 a má silné vzťahy s prezidentom organizácie Florentinom Pérezom.

"Pre Real Madrid a všetkých madridských priaznivcov je to obrovská česť, že osobnosť jeho športovej aj ľudskej veľkosti - vzor španielskeho a svetového športu - sa stáva súčasťou nášho predstavenstva a v tejto úlohe bude prispievať k prítomnosti i budúcnosti nášho klubu," uviedli Los Blancos prostredníctvom vyhlásenia.

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Členovia Realu Madrid majú schváliť vymenovanie Nadala na valnom zhromaždení klubu, ktoré sa uskutoční 21. novembra. Štyridsaťročný Nadal počas svojej kariéry vyhral rekordných 14 titulov na parížskom Roland Garros.

V roku 2023 vyjadril ambíciu stať sa v budúcnosti prezidentom Realu Madrid, no nebol si istý, či na to má potrebnú kvalifikáciu. Pred tohtoročnými klubovými voľbami v tomto roku sa dištancoval od správ, že by zvažoval kandidatúru.

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Pérez v júni zdolal Enriqueho Riquelmeho a obhájil post prezidenta Realu, päťnásťnásobného európskeho šampióna.


Zdroj: SITA.sk - Klub ho plánuje vymenovať do predstavenstva klubu. Bude Nadal v budúcnosti prezidentom Realu Madrid? © SITA Všetky práva vyhradené.

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